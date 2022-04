Vídeo: Andrea Valdiri grávida? os rumores crescem

Andrea Valdiri, bailarina barranquillera, recibió una lectura del tarot que le dio buenas noticias en lo amoroso. Foto: Instagram

Depois que as redes sociais ficaram chocadas com as publicações feitas por alguns influenciadores e familiares de Andrea Valdiri quando receberam o cartão de convite para seu casamento com o produtor audiovisual Felipe Saruma, internautas colocaram em cima da mesa a discussão sobre uma nova gravidez da dançarina barranquillera.

De acordo com o portal de entretenimento 'Rechsimes', vários internautas começaram a boatos de que a empresária estaria grávida de seu terceiro filho.

A publicação refere-se a uma aparição de Andrea Valdiri em um de seus ensaios com sua equipe de trabalho e em um dos movimentos que o gerador de conteúdo faz, é visto como seu útero parece diferente e um tanto pronunciado, então especulações sobre a chegada de um novo membro da família Saruma Valdiri são eles baleados.

No entanto, outros comentários apontariam que a dançarina pode não estar grávida, mas simplesmente apresentando alguns problemas de digestão, e também, que ela poderia estar passando por uma alteração hormonal que faz seu abdômen parecer mais inflamado do que o normal.

Aqui está o conteúdo completo de Andrea Valdiri :

A dançarina estava ensaiando com sua equipe de trabalho e acendeu o boato da chegada de um novo membro à família

A publicação que se baseia no perfil da página 'Rechismes' já ultrapassou 151.000 visualizações e está perto de 3.000 'curtidas' de internautas, que também expressaram suas opiniões sobre ela com mensagens como: “Tenho notado a mesma coisa”; “É a operação que deixou assim, você só engravida todas as mulheres”;” Caso você não saiba, quando você está no seu dia sua barriga incha assim”; “A verdade é que Yina não contou mentiras naquela época e ela estava grossa desde a última lipo”, entre outras.

Deve-se lembrar que no passado aconteceu o mesmo com a gravidez de Greeicy Rendón, que tentou manter seu processo de gestação escondido vários meses antes de confessar através de uma transmissão ao vivo com seu parceiro, Mike Bahia, que eles estavam esperando seu filho primogênito.

Naquela época, o intérprete de 'The Kisses' falou com uma mensagem engraçada que citava: “E que tal ser apenas alguns quilos a mais”. Contudo, os rumores cresceram quando o filho primogênito cresceu em seu ventre e revelou que eles estavam na doce espera.

Outra geradora de conteúdo que também é vítima desse tipo de afirmação nas redes sociais foi Luisa Fernanda W, já que o programa de fofocas 'Lo Sé Todo' compartilhou em sua conta do Instagram um clipe mostrando a barriga da paisa mais pronunciada.

Não contentes com a gravação, os jornalistas do programa procuraram o espaço para conversar com o famoso casal que estava compartilhando em um evento de Danny Marín, que comemorou seus 20 anos de carreira artística, para perguntar sobre rumores de uma gravidez.

“Tudo o que eu digo é esperar até sua barriga crescer e ver se é verdade”, explicou Luisa Fernanda W, enquanto Pipe Bueno ria: “O que posso te dizer? , que está grávida de cerca de 46 horas.”

