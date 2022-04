Fantastic Beasts 3: estreia no Perú e onde assistir “Os Segredos de Dumbledore”

O mês de abril é repleto de magia com a estréia de um novo capítulo no universo cinematográfico de Harry Potter, baseado na criação literária de J.K. Rowling. Todos os potterheads estão cientes das últimas atualizações publicadas sobre Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, uma história que mostrará em detalhes a juventude de Albus Dumbledore e seu relacionamento com Gellert Grindelwald para salvar o mundo de bruxos e trouxas.

SINOPSE FANTASTIC BEASTS 3

“O professor Albus Dumbledore sabe que o poderoso Mago das Trevas, Gellert Grindelwald, está se movendo para assumir o controle do mundo mágico. Incapaz de detê-lo sozinho, ele confia ao magizoologista Newt Scamander para liderar uma intrépida equipe de bruxos, bruxas e um bravo padeiro trouxa em uma missão perigosa, onde eles encontrarão velhas e novas bestas e enfrentarão a crescente legião de seguidores de Grindelwald. Mas com o que está em jogo, por quanto tempo Dumbledore pode ficar à margem?”

O elenco é composto por: vencedor do Oscar Eddie Redmayne (The Theory of Everything), duas vezes indicado ao Oscar Jude Law (Cold Mountain e The Talented Mr. Ripley), Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol, Callum Turner, Jessica Williams, Katherine Waterston e Mads Mikkelsen. Novamente, a direção está com David Yates, que foi responsável por moldar essa nova aventura mágica na tela grande.

QUANTO TEMPO DURA O FILME FANTASTIC BEASTS 3?

Portais especializados indicam que esta nova parcela durará aproximadamente duas horas, período durante o qual poderemos ver em detalhes esse mundo paralelo onde aspectos ocultos da vida de Dumbledore serão descobertos longe de Hogwarts.

Mads Mikkelsen como Grindelwald en el tráiler de "Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore". (Warner Bros)

HAVERÁ UMA PRÉVIA NO PERÚ?

Atenção, potterheads e trouxas! Sim, a Warner Bros. confirmou que haverá uma prévia mundial para assistir The Secrets of Dumbledore. Para o nosso país, está programado para 13 de abril.

A estreia nacional oficial será em 14 de abril. Como é sabido, toda quinta-feira é o dia das estreias no Perú e o outdoor é alterado.

ONDE VER FANTASTIC BEASTS 3?

Desta vez, a estréia não acontecerá virtualmente, para que os fãs possam assistir ao filme no cinema. Observe que, para acessar as funções, você deve levar seu cartão de vacinação com as doses completas, como medida obrigatória. Estes são os cinemas em que será exibido oficialmente.

- UVK

- Cineplanet

- Cinestar

- Cinépolis

- Cinemark

- Cinerama Pacífico

POR QUE JOHNNY DEPP NÃO JOGA EM ANIMAIS FANTÁSTICOS?

O lembrado Jack Sparrow dos Piratas no Caribe viveu um dos momentos mais difíceis de sua vida pessoal e profissional quando sua ex-parceira, Amber Heard, tornou pública uma série de queixas de violência física e psicológica contra o ator de Hollywood. O controverso confronto entre os artistas que chegaram à corte levou a Warner Bros. e os produtores da franquia mágica a decidirem removê-lo desse projeto.

Embora tenham sido revelados áudios que negaram a atriz Aquaman, e a justiça apelou em favor de Johnny Depp, sua carreira artística foi seriamente afetada. Para não parar de filmar, foi confirmado que Mads Mikkelsen (Hannibal) seria seu substituto e usaria o traje do feiticeiro Gellert Grindelwald.

Essa mudança de atores causou uma série de críticas dos fãs, que esperavam ver Depp novamente em The Secrets of Dumbledore.