O sono insatisfatório pode aumentar a gordura visceral, que causa doenças cardíacas e metabolismo

Embora haja evidências de que a deficiência de sono aumenta o risco de obesidade, as evidências experimentais são limitadas. No entanto, estudos continuam mostrando a importância de bons hábitos de sono para manter um peso corporal saudável, mas ainda há muito a ser aprendido quando se trata de entender os detalhes mais sutis dessa relação.

Pesquisadores da Mayo Clinic, nos Estados Unidos, lançaram uma nova luz sobre esse tópico, demonstrando como a falta de sono pode aumentar os níveis de gordura visceral insidiosa no fundo do abdômen, levando a sérios riscos à saúde.

Uma longa linha de pesquisas publicadas iluminou a conexão entre privação de sono e obesidade e suas condições relacionadas. Isso inclui mostrar como padrões de sono irregulares podem aumentar o risco de hipertensão e outros distúrbios metabólicos e dobrar a chance de doenças cardíacas. Da mesma forma, estudos mostraram como o sono extra pode levar a um déficit calórico e reduzir o risco de obesidade em recém-nascidos.

Enquanto o conhecimento científico está se acumulando nessa área, os pesquisadores da Mayo Clinic apontam que nenhum estudo específico foi realizado sobre a distribuição de gordura corporal. Seu trabalho, publicado no Journal of the American College of Cardiology, enfoca as diferenças entre a gordura subcutânea, localizada sob a pele que pode ser simplesmente sentida quando uma pessoa está aperta a barriga e a gordura visceral, o tipo invisível no fundo do abdômen que pode envolver o fígado, intestinos e outros órgãos.

A gordura visceral representa apenas cerca de 10% da gordura corporal total na maioria das pessoas, mas quando se acumula em níveis excessivos, pode desempenhar um papel desproporcional nos resultados adversos à saúde. Isso ocorre porque produz grandes quantidades de produtos químicos relacionados a uma ampla variedade de condições, incluindo doenças cardiovasculares, como ataque cardíaco e aterosclerose, diabetes tipo 2, insuficiência hepática, distúrbios gastrointestinais, câncer e asma.

Se observó que los voluntarios consumían más de 300 calorías adicionales al día durante sus períodos de restricción del sueño (iStock)

Portanto, é importante controlar os níveis de gordura visceral. Como resultado, o estudo da Mayo Clinic foi desenvolvido para explorar como o sono pode desempenhar um papel regulador. Envolveu 12 pessoas saudáveis que não eram obesas e foram colocadas em um grupo normal que dormia nove horas por noite ou em um grupo restrito que dormia apenas quatro horas por noite por um período de duas semanas. Isso ocorreu após certos momentos de aclimatação e outros de recuperação normal do sono, e então os grupos trocaram hábitos de sono após um período de hábitos de branqueamento de três meses.

Os grupos tinham acesso gratuito a alimentos em todos os momentos, e os cientistas rastrearam sua ingestão de energia, gastos, peso corporal, biomarcadores de apetite e distribuição de gordura por meio de tomografias computadorizadas. Observou-se que os voluntários consumiram mais de 300 calorias extras por dia durante seus períodos de restrição de sono, enquanto seu gasto energético permaneceu o mesmo. Isso levou a pequenos ganhos de peso, mas um aumento de 11% na gordura visceral , disseram os pesquisadores.

“O acúmulo de gordura visceral só foi detectado pela tomografia computadorizada e, caso contrário, teria sido negligenciado, especialmente porque o ganho de peso foi bastante modesto, apenas cerca de 450 gramas”, explicou Naima Covassin, que liderou o estudo. As medidas de peso por si só seriam falsamente tranquilizadoras em termos das consequências para a saúde do sono inadequado”.

O estudo foi desenhado para replicar padrões irregulares de sono que os trabalhadores em turnos poderiam suportar, com períodos de descanso inadequado intercalados com períodos normais de descanso. É importante ressaltar que os cientistas descobriram que os impactos na gordura visceral pareciam persistir além dos períodos de sono insuficiente, mesmo quando o peso corporal diminuiu, o que poderia ter efeitos cumulativos se esses padrões de sono ocorrerem ao longo de vários anos.

Los patrones de sueño irregulares pueden elevar el riesgo de hipertensión y otros trastornos metabólicos y duplicar la posibilidad de padecer enfermedades del corazón

“Normalmente, a gordura é depositada preferencialmente por via subcutânea ou sob a pele”, disse Virend Somers, outro investigador principal do estudo. No entanto, o sono inadequado parece redirecionar a gordura para o compartimento visceral mais perigoso. É importante ressaltar que, embora durante o sono de recuperação tenha havido uma diminuição na ingestão de calorias e no peso, a gordura visceral continuou a aumentar . Isso sugere que o sono inadequado é um gatilho não reconhecido anteriormente para a deposição de gordura visceral e que a recuperação do sono, pelo menos a curto prazo, não reverte o acúmulo de gordura visceral”, concluiu.

