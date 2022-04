Eles denunciaram 14 queixas e limitações contra a imprensa venezuelana em março

Las agresiones más frecuentes fueron la censura, la intimidación y las restricciones administrativas, según recoge un comunicado de la asociación, dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información y la responsabilidad social en medios. EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo

O Instituto Venezuelano Prensa y Sociedad (Ipys) registrou “14 casos de limitações à imprensa” em março passado, o que representou 18 violações caracterizadas por intimidação, arbitrariedade e recusa em abordar fontes de notícias.

“Durante esse mês (março), o Ipys Venezuela registrou 14 casos que representaram 18 violações da imprensa, incluindo cinco restrições ao acesso à informação, cinco incidentes de discurso estigmatizante, quatro ataques e ataques, três medidas de censura e um ato de uso abusivo do poder estatal”, disse a ONG em uma declaração. publicado em seu site.

A organização, que defende a liberdade de imprensa e o direito à informação na Venezuela, indicou que esses casos afetaram quatro meios de comunicação, uma organização de direitos humanos, 32 trabalhadores da imprensa e um ativista.

“Dos 14 casos de limitações à imprensa durante o terceiro mês de 2022, 10 deles ocorreram no ambiente tradicional, enquanto quatro no ambiente de direitos digitais”, disse a ONG.

Entre os eventos documentados por esta organização durante o mês de março está o fechamento da estação FM Activa 89,3, em El Tigre, estado de Anzoátegui, que “saiu do ar quando a Comissão Nacional de Telecomunicações (Conatel) apreendeu seus equipamentos”.

El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela contabilizó “14 casos de limitaciones a la prensa” durante el pasado mes de marzo (Archivo)

Ele também delineou as restrições ao acesso à informação em instituições públicas sofridas em 7 de março pelos jornalistas Zulma López, do Punto de Corte; Fabiola Niño, da Televen; e Luzfrandy Contreras e Freddy Villamizar, da Regional Televisora del Táchira (TRT), no estado de Táchira.

Além disso, a Ipys Venezuela referiu-se ao Projeto de Lei da Rede, que está sendo desenvolvido no Subcomitê de Comunicação e Informação do Parlamento venezuelano e expressou sua preocupação com este instrumento, que, em sua opinião, poderia ser “outro mecanismo, exercido pelo Estado, para censurar informações liberdades no país.”

“As redes sociais tornaram-se janelas de acesso à informação na Venezuela diante do desaparecimento dos meios de comunicação tradicionais que têm sido sistematicamente perseguidos pelo Estado. Mas mesmo no ciberespaço, refletiu-se como o poder usa instrumentos legais arbitrariamente para silenciar vozes dissidentes”, disse a ONG sobre isso.

Em 3 de fevereiro, a Associação Interamericana de Imprensa (SIP) denunciou o “surgimento” de “violações da liberdade de expressão” na Venezuela e condenou o “bloqueio da mídia digital” e o “uso ilegal de dados pessoais para assediar jornalistas”.

Na resolução, sobre o bloqueio de três mídias digitais, a SIP enfatizou que “a perseguição implacável de meios de comunicação e jornalistas, bem como o bloqueio dos poucos meios de comunicação que ainda publicam na Internet, quase completou o plano de hegemonia de comunicação do regime, semelhante ao cubano modelo.”

(Com informações da EFE)

