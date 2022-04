EUA enviarão drones Switchblade com ogivas antitanque para a Ucrânia

(Bloomberg) — O Pentágono planeja encomendar e enviar para a Ucrânia 10 dos mais recentes modelos de drones Switchblade equipados com ogivas antitanque, além das entregas anunciadas anteriormente de uma versão menos potente, de acordo com duas pessoas cientes da decisão.

As novas armas Switchblade-600 fazem parte dos 300 milhões de dólares em assistência militar letal anunciados pelo Pentágono na noite de sexta-feira, que serão contratados diretamente da indústria em vez de retirados dos estoques existentes, segundo pessoas, que pediram para não se identificarem referindo ao planos.

O secretário de Defesa, Lloyd Austin, confirmou na terça-feira que os drones antitanque fazem parte do armamento que será enviado para a Ucrânia.

O inventário da última rodada de armas enviadas para Kiev inclui “veículos aéreos não tripulados, como o UAV Switchblade, que é um nível mais alto de tecnologia, mas fornece capacidade adicional para perseguir formações blindadas”, disse Austin.

A Casa Branca informou em 16 de março que forneceria 100 drones Switchblade como parte de um pacote de armas e equipamentos de US $800 milhões dos estoques dos EUA. Mas esses sistemas são as versões da “série 300", drones de 2,5 quilos projetados para atacar pessoal e veículos leves. Eles podem voar cerca de 10 quilômetros e permanecer em um alvo por cerca de 15 minutos, de acordo com uma ficha técnica preparada pela AeroVironment Inc., fabricante dos drones.

O novo modelo de cerca de 23 quilos, produzido pela empresa sediada em Simi Valley, na Califórnia, pode voar mais de 39 quilômetros e vagar 40 minutos antes de atacar com uma ogiva antiblindagem. O operador do drone usa um sistema de controle de fogo em uma tela sensível ao toque baseada em um tablet com a opção de pilotar manualmente o míssil.

A primeira versão do drone de bombardeio de mergulho está no arsenal dos comandos dos EUA desde que foi enviado secretamente ao Afeganistão em 2010 para uso contra o Talibã. Oficiais do exército chamaram de espingarda voadora.

