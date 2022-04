Programação das partidas de hoje, sábado 02 de março AO VIVO: horários e canais de TV para assistir ao vivo

El centrocampista galés del Real Madrid Gareth Bale (c) celebra con sus compañeros un gol durante un partido. EFE/Juan Carlos Cárdenas

Hoje é um dia com várias partidas no mundo do sport king, por isso damos a você a programação, canais e horários onde você pode acompanhar ao vivo o minuto a minuto desses eventos esportivos.

A data 8 da Liga 1 nacional começa com 3 partidas entre Sport Boys x Binational, Athletic Alliance x Municipal e Melgar x Charles Stein. Se você não é um dos torcedores sortudos que virão ao estádio para torcer pelo seu time favorito, você pode assistir à transmissão ao vivo de ambas as partidas através do sinal GolPerú. O duelo entre Sport Huancayo x Alianza Lima, mas isso foi adiado devido ao desligamento das transportadoras que causou o fechamento do aeroporto de Jauja.

Liga 1 — Perú

11:00 Sport Boys x Binacional — GolPerú nos canais 14 e 714

13h15 Alianza Atlético x Municipal — GolPerú nos canais 14 e 714

15h30 Melgar x Carlos Stein - GolPerú nos canais 14 e 714

19:00 Sport Huancayo x Alianza Lima - (adiado)

Na Europa, hoje há jogos da Serie A da Itália, Bundesliga alemã, LaLiga espanhola, Ligue 1 da França, Premier League da Inglaterra, Primeira Liga portuguesa e Eridivise da Holanda. Os jogos mais esperados em cada um são Lazio x Sassuolo na Serie A, Borussia Dortmund x RB Leipzig na Bundesliga, Celta de Vigo por Renato Tapia x Real Madrid na LaLiga, Saint Etienne por Miguel Trauco x Olympique de Marseille na Ligue 1, Manchester United x Leicester City na Premier League, Arouca x Gil Vicente na Primeira Liga e Twente x PSV em Eridivise.

Além disso, há uma nova data na MLS nos Estados Unidos e Canadá e várias equipes jogam em que há equipes peruanas, como Toronto FC x Nova York, DC United x Atlanta United, Filadélfia x Charlotte FC, San Jose Earthquakes x Austin FC, Orlando City vs. Los Angeles e Minnesota Utd x Seattle Sounders.

Na América Latina, o futebol argentino, mexicano, equatoriano, uruguaio, venezuelano e colombiano proporcionará a parte da emoção hoje com a Primera Division Argentina, a Liga MX do México, o Campeonato Uruguaio, a LigaPro do Equador, a Liga Futve da Venezuela e a Liga BetPlay da Colômbia. Os jogos mais esperados serão entre Boca Juniors x Arsenal de Sarandí pela Primera Division Argentina, Cruz Azul de Luis Abram x Atlas na Liga MX, Nacional x Plaza Colonia no Campeonato Uruguaio, Gualaceo x Independiente del Valle na LigaPro, Hermanos Colmenares x Monagas SC na Futve League e Junior x Oil Alliance na Betplay League.

Premier League — Inglaterra

6:30 da manhã Liverpool x Watford - Star +, ESPN

9:00 da manhã Chelsea x Bretford - Star +, ESPN 3

9:00 da manhã Brighton x Norwich - Star +

9:00 da manhã Leed Utd x Southampton - Estrela +

9:00 da manhã Burnley x Manchester City - Star +, ESPN

9:00 da manhã Wolverhampton x Aston Villa — Estrela +

11h30 Manchester United x Leicester City — Estrela +

LaLiga — Espanha

7:00 da manhã Getafe x Mallorca - DirecTV Sports

9h15 Levante x Villareal - DirecTV Sports

11h30 Celta de Vigo x Real Madrid — Star+, ESPN

14:00 Atlético de Madrid x Alaves - Star +, ESPN

Serie A — Itália

8:00 da manhã Spezia Calcio x Venice FC - Star+, ESPN 2

11:00 da manhã Lazio x Sassuolo - Star +, ESPN

13h45 Salernitana x Torino - Estrela +

Bundesliga — Alemanha

8:30 da manhã Bayer Leverkusen x Hertha Berlin — Star +

8:30 da manhã Hoffenheim x Bochum — Estrela +

8:30 da manhã Frankfurt x Greuther Furth — Estrela +

8:30 da manhã Freiburg x Bayer Munich - Star +

8:30 da manhã Arminia x Stuttgart — Estrela +

11:30 da manhã Borussia Dortmund x RB Leipzig - Star+

Eridivise — Holanda

9h30 Groningen x Ajax - Star +, ESPN Extra

11h45 Twente x Lille - Star+, ESPN Extra

14:00 Feyenoord x Willem II — Estrela +

Ligue 1 — França

10:00 da manhã Nice x Rennes - Star +

12:00 Lille x Bordeaux — Estrela +

14:00 Saint Etienne x Olympique Marseille — Estrela +, ESPN 2

Campeonato uruguaio

11h15 Albión x Boston River — Estrela +

13h30 Danubio x Montevideo Wanderers — Estrela +

16h30 Nacional x Plaza Colonia — Estrela +, GolTV

19:00 Defernsor Sporting x River Plate — Estrela +

Primeira Liga – Portugal

12:00 da tarde Arouca x Gil VIcENTE — GolTV e GolTV Play

Primera Division Argentina

12:00 Corrida contra Sarmiento - Star +, TNT Sports, AFA Play

14h30 Godoy Cruz x Estudiantes — TyC Sports, TNT Sports, AFA Play

14h30 Velez x Lanus - TyC Sports, TNT Sports, AFA Play

17:00 Defesa e Justiça x River Plate - Star +, ESPN, TNT Sports, AFA Play

19h30 Boca Juniors x Sarandí Arsenal - Estrela +, ESPN, Fox Sports Premium, AFA Play

MLS — Estados Unidos e Canadá

14:30 Chicago Fire x FC Dallas — Estrela +

15:00 Toronto FC x Nova York — Estrela +

15:00 FC Cincinnati x Montreal Impact — Estrela +

17:00 Columbus x Nashville SC - Estrela +

18h30 DC United x Atlante United — Estrela +

18h30 Filadélfia x Charlotte FC - Estrela +

18h30 Nova Inglaterra x Nova York RB - Estrela +

18:30 San Jose Earthquakes x Austin FC - Estrela +

18h30 Orlando City x Los Angeles FC — Estrela +

19:00 Vancouver x Sporting KC — Estrela +

19:00 Minnesota Utd x Seattle Sounders - Estrela +

19:00 Inter Miami CF x Houston Dynamo — Estrela +

20:00 Colorado Rapids x Real Salt Lake - Estrela +

Liga Futve - Venezuela

16h15 Aragua x Zulia — GolTV Play

18h30 Hermanos Colmenares x Monagas SC — GolTV Play

LigaPro - Ecuador

16h30 Gualaceo x Independente del Valle — Estrela +

19:00 Aucas x 9 de outubro - Star +

Expansão da Liga MX — México

18:00 Cruz Azul x Atlas — DirecTV Sports

20:00 Nexaca x América - DirecTV Sports

22:00 FC Juárez x Pumas — DirecTV Sports

Liga BetPlay — Colômbia

20h15 Junior x Oil Alliance - Fanatiz, Win Sports, RCN Nossa Tele

CANAIS PARA AJUSTE

Como você pode ver, a partida será transmitida por Star +, ESPN 2, ESPN 3, ESPN Extra, GolPerú, DirecTV Sports nos canais 610 e 1610, TNT Sports, Win Sports, AFA Play, GolTV, GolTV Play, Fanatiz, TyC Sports, Fox Sports Premium e RCN Nossa Tele.

