Polônia, a equipe do artilheiro: cinco fatos para saber sobre o terceiro rival da Argentina na Copa do Mundo no Catar

Soccer Football - World Cup - UEFA Qualifiers - Path B Playoff Final - Poland v Sweden - Silesian Stadium, Chorzow, Poland - March 29, 2022 Poland's Robert Lewandowski celebrates scoring their first goal with Jan Bednarek and Kamil Glik REUTERS/Kacper Pempel

A Polônia será rival do encerramento da fase de grupos da seleção argentina na quarta-feira, 30 de novembro, no Estádio Lusail: ambos compõem o Grupo C da Copa do Mundo no Catar, juntamente com o México e a Arábia Saudita.

A qualificação para a Copa do Mundo de 2022 do Catar apresentou muitos problemas para a Polônia. Ela não era a favorita para vencer seu grupo nas eliminatórias, dividindo-o com a Inglaterra, e sofreu até a última data, onde garantiu o segundo lugar dois pontos acima da Albânia. Na fase seguinte, ele se classificou para o jogo culmine ao desqualificar a Rússia e depois derrotar a Suécia por 2 a 0 com categoria e, assim, garantir sua passagem para a próxima Copa do Mundo.

Czesław Michniewicz, o treinador, exige que seus jogadores estejam em excelentes condições físicas para cumprir um dos pilares de sua tática, que é ser dominante e colocar muita pressão sobre o adversário, garantindo que ele não tenha espaço para jogar seu jogo. Outra característica principal é que ele gosta de jogar com dois atacantes para tirar o melhor proveito da bandeira do time, Robert Lewandowski.

“O elemento básico absoluto do nosso jogo no ataque deve ser alimentar Lewandowski e os outros atacantes”, explicou em várias coletivas de imprensa. Ele acrescentou sobre o privilégio de ter o atacante do Bayern de Munique no plantel: “Não podemos nos dar ao luxo de desperdiçar esse potencial. A Polônia não só tem o melhor 'atirador' do mundo, mas, no geral, tem um nível muito alto de atacantes para escolher.”

1) Um treinador flexível ávido por glória

Treinador comemora qualificação para o Catar (Foto: Reuters)

No início de 2022, Pablo Sousa foi demitido e substituído por Czesław Michniewicz. O treinador polaco teve muitos arremessos a nível local e é apelidado de 'Mourinho' por causa das semelhanças com o treinador português. Desde a primeira coletiva de imprensa, ele apontou diretamente para o ego polonês falando sobre as grandes tradições do país e até mesmo se referindo ao Papa João Paulo II com o objetivo de obter apoio público rapidamente.

A principal mudança que levou à sua chegada ao banco de substitutos, além da mentalidade positiva que ele sempre tenta incutir, foi tática. Criado na excelente escola local de treinadores, ele usa um treinamento híbrido muito flexível que poderia ser plantado como um 3-4-3 em números. A Polônia agora joga com três defensores quando avançam, mudando para quatro e até uma linha de cinco quando não tem a bola.

Na quadra, no entanto, o início de seu mandato foi focado em alcançar a qualificação para a Copa do Mundo. As dúvidas começaram a cair sobre o diretor técnico por causa de seu estilo ambicioso. Czesław, no entanto, nunca mudou sua atitude ou crenças e sempre esteve convencido de que pode tirar o melhor proveito dessa geração de jogadores.

Como profissional que acredita no trabalho árduo e na boa comunicação, é importante que Michniewicz se concentre primeiro no ser humano e depois no jogador. Ele diz aos jogadores o quão importante eles são em seus planos e que eles têm a adição de que falam um total de quatro idiomas fluentemente.

2) A necessidade de um salto nas competências hierárquicas

A seleção polonesa ficou em último lugar no grupo E no último Campeonato Europeu (Foto: Reuters)

A rica história da seleção polonesa nos níveis global e continental sofreu fortes altos e baixos nos últimos anos. A urgência de ter um grande concurso tornou-se mais uma necessidade do que um desejo. Na primeira rodada da recente Euro Cup colhendo apenas um ponto e também eliminada na fase de grupos na Rússia 2018, a dívida pendente é enorme.

Temos que voltar ao Euro 2016 para ver as quartas de final para a Polônia, na qual caiu para Portugal, que acabaria por ser campeão. Ele então destacou o triste desempenho na edição de 2012, na qual ele estava em casa com a Ucrânia e também ficou de fora com outro desempenho ruim na fase inicial. Esperanças e pressões estão concentradas em Robert Lewandowski, que espera ser o líder do plantel que procurará repetir as façanhas polonesas do Campeonato Mundial na Alemanha 1974 e Espanha 1982.

3) Robert Lewandowski, o terror dos arqueiros

Robert é a grande figura da Polônia, além de estar encarregado de usar a fita do capitão (Foto: Ação)

Se a Polônia pode sonhar com grandes coisas, é graças ao enorme talento de seu centro-avante. O ex-treinador admitiu repetidamente que planejou um sistema de jogo responsável por nutrir Robert Lewandowski, que temporada após temporada demonstra seu poder na frente do gol com a camisa do Bayern de Munique.

O jogador de 33 anos já é o artilheiro e o jogador com mais presenças na história polonesa. Com um gol na partida decisiva contra a Suécia, ele também foi encarregado de dar o primeiro passo em direção ao Qatar 2022. “Equipe Bravo, fãs bravo! Tudo é possível quando você luta até o fim e acredita na vitória. Vamos para a Copa do Mundo”, escreveu em sua conta no Instagram ao lado de uma foto em que é visto comemorando em direção à arquibancada cheia de fãs.

No entanto, em várias ocasiões, ele foi criticado por não representar o país de forma boa nos principais partidos. Esse é o grande problema que a Polônia tem: diante das grandes potências, a hierarquia sempre pesa do outro lado e é aí que Robert está mais solitário. Desta vez, com um sistema de jogo mais oleoso e flexível, ele espera quebrar sua marca da Rússia e passar pela fase de grupos.

4) O piloto do meio-campo: Piotr Zielinski

O volante do Napoli é responsável por unir defesa e ataque em uma equipe que geralmente é dividida (Foto: Reuters)

Embora Piotr Zielinski seja um arquiteto no meio do campo, ele não é um líder natural. O talentoso volante do Napoli costuma falar com seu jogo, e é sem dúvida o que ele está fazendo nesta temporada, onde continua a ter uma média de grandes números em gols e assistências.

“Zielinski é um jogador excepcional”, disse Michniewicz sobre o meio-campista. Ele acrescentou, dando um exemplo: “Certa vez ouvi Pep Guardiola falando sobre Phil Foden. Ele disse que era um gênio, um talento excepcional. Mas para alcançar o nível mais alto do mundo, você precisa saber quando mudar o ritmo do jogo. Piotr tem isso. Ele vê tudo. Ele sente perfeitamente o espaço entre seus companheiros de equipe e o oponente. Tem uma incrível sensação de tempo e a geometria dos tons. Você pode desacelerar ou acelerar o jogo com apenas um passe. Ele é um lindo jogador de futebol. Às vezes, ele só precisa de um pouco mais de adrenalina. Vamos tentar fazer isso.”

Não há dúvida em toda a Itália sobre o talento que Zielinski tem. Afinal, o Barcelona o queria e até Jürgen Klopp uma vez lhe enviou um helicóptero para falar sobre uma transferência para o Liverpool. Zielinski é o diamante da Polônia com um grande coração. O país inteiro espera que brilhe intensamente no Catar.

5) Duas participações para lembrar

A Polônia alcançou o terceiro lugar na Copa do Mundo na Alemanha Federal em 1974

O Catar será a décima participação da seleção polonesa nas Copas do Mundo. As duas presenças mais importantes do país europeu no maior evento de futebol foram geradas na Alemanha Federal 1974 e Espanha 1982, quando em ambas as ocasiões ficou em terceiro lugar surpreendendo todo o planeta. Uma geração extremamente talentosa que ficou à beira de jogar a luta pelo título: os habitantes locais e a Itália foram os carrascos da esperança.

Além disso, destaca uma segunda rodada na Argentina 78 ′ e a rodada de 16 na França 38 ′ e no México 86 ′. Infelizmente, em suas últimas três apresentações, que foram na Coréia-Japão 02 ′, Alemanha 06 ′ e Rússia 18 ′, ele acabou saindo na fase de grupos.