Carpinteiros colombianos estão procurando trabalho na Espanha por um salário de mais de $5 milhões

A Agência de Emprego Público do Sena deu boas notícias para aqueles que procuram emprego e querem uma opção fora do país, pois informou que uma empresa exige perfis colombianos para trabalhar na Espanha.

A ligação indica que eles estão procurando carpinteiros para trabalhar 40 horas por semana em Almeria. Eles receberão currículos até 8 de abril de 2022 ou até o número de candidatos solicitados. A oferta de emprego exige cidadãos colombianos que possam cumprir as seguintes funções:

-Construir, montar e montar no canteiro de obras os quadros, treliças e molduras de madeira dos edifícios.

-Construir, instalar, transformar e reparar estruturas e elementos de madeira em vagões, navios e outros meios de transporte.

-Instalar e polir pedaços de madeira dentro e fora de edifícios, como portas, janelas, escadas e revestimentos.

-Interpretar planos, desenhos e esboços para determinar as especificações e calcular os requisitos.

-Medir, cortar, moldar, montar e unir materiais de madeira, substitutos e outros materiais.

-Preparar orçamento de custos para os clientes.

-Faça ajustes de acordo com os códigos de construção.

- Trabalho com madeira maciça, como portas de entrada, móveis e também trabalho com tampos de cozinha e armários.

Os interessados em participar devem ter um diploma de bacharel, ter um mínimo de 7 anos de experiência, ter conhecimento no uso de ferramentas e máquinas relacionadas à madeira. As condições de trabalho que eles terão são um salário mensal de 1.250 euros líquido equivalente a aproximadamente 5.230.125 pesos colombianos por mês; horas de segunda a sexta-feira das 07:00 às 15:30.

Deve-se notar que, quando o número de currículos necessários para a vaga for cumprido, o aplicativo não estará disponível, pois irá para um estado de monitoramento, mesmo que a data de fechamento não tenha sido cumprida.

Como se candidatar?

-Os candidatos devem registrar seu currículo no aplicativo da Sena Public Employment Agency e solicitar a vaga de seu interesse.

-O processo de seleção final é única e exclusivamente para o empregador e ocorrerá assim que o processo de verificação do perfil, entrevista e teste técnico tiver sido realizado.

-A empresa solicitará os documentos de imigração necessários para incorporação das pessoas que você selecionou.

-A seleção final dos candidatos pode ser feita pessoalmente ou virtualmente.

-Os interessados devem ter um passaporte ou iniciar o processamento.

Além dessa opção, o presidente Iván Duque anunciou há alguns dias que, graças a uma parceria com o setor privado, os jovens poderão se candidatar a 200.000 novos empregos na plataforma Linkedin.

Este é o programa 'Young Work if any' liderado pelo Ministério do Trabalho e pelo Conselho Presidencial para a Juventude, que visa continuar a estimular a geração de emprego no país.

“Isso é um pacto para a juventude. Estamos conseguindo que o aplicativo LinkedIn e o Governo lancem esse programa para preencher nos próximos 120 dias as 200.000 vagas que temos disponíveis atualmente por meio dessa plataforma de tecnologia que usa inteligência artificial”, disse Duque.

Para o Ministro do Trabalho, Ángel Custodio Cabrera, o programa também representa uma oportunidade para os empregadores, pois aqueles que contratam pessoas entre 18 e 28 anos poderão acessar o subsídio de apoio à folha de pagamento de 25%. “O desemprego na Colômbia teve uma taxa de 14,6%, o que significa uma diminuição de quase 3% em relação a janeiro de 2021, o que mostra que estamos cumprindo o país”, disse Custodio Cabrera.

Além disso, há incentivos para os empregadores que vincularam os jovens a novos cargos, uma vez que receberão 25% de um salário mínimo para cada trabalhador, até 2022 o salário mínimo foi fixado em US $1.000.000, o que significa que o incentivo aumentará de $227.131 para $250.000 para cada jovem formalmente contratado. Da mesma forma, para os empregadores que vincularam mulheres com mais de 28 anos a novos empregos, o apoio financeiro será de 15%, ou seja, passará de $136.278 para $150.000 para cada mulher contratada.

Vale ressaltar que, em janeiro de 2022, a taxa de desemprego na Colômbia era de 14,6%, superior aos 11% apresentados em dezembro de 2021, mas essas estatísticas não podem ser comparadas, pois Dane está usando uma nova abordagem metodológica para ajustar sua medição aos marcos da Organização Internacional do Trabalho (ILO).

