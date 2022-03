Thuram: “É incrível que as pessoas assobiem Messi”

Barcelona, 24 Mar Lilian Thuram, ex-futebolista do Barcelona entre outras equipes e campeão mundial com a França em 1998, chamou de “incrível” que os torcedores do Paris Saint-Germain (PSG) tenham soprado o argentino Leo Messi após a eliminação nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões pelas mãos do Real Madri. Depois de participar de um evento organizado pela Fundació Barça e pelo Conselho de Diplomacia Pública da Catalunha (Diplocat) realizado no Camp Nou, o ex-internacional francês compareceu à mídia para defender o Rosário, com quem coincidiu em seu tempo como jogador do Barcelona (2006-08). “Quando você vê o PSG perdendo para o Real Madrid e depois vê pessoas assobiando Messi, é incrível. Acho que isso não deveria acontecer, as pessoas não deveriam desrespeitar Messi. Uma pessoa que ama futebol não pode permitir que Messi assobie”, disse. A este respeito, Thuram defendeu que “o Barcelona é a casa de Messi” e que depois de mudar de clube “quando se quer ficar”, como no caso do argentino, é mais tarde “muito difícil” adaptar-se a outra equipa. O ex-futebolista francês referiu-se também ao futuro de Kylian Mbappé — “em França todos dizem que vai jogar pelo Real Madrid”, explicou -, de quem disse ser “o jogador do momento”. “Mbappé já é um grande jogador porque ganhou a Copa do Mundo, ele é muito importante para o PSG. Quando você é tão importante, ter Messi e Neymar no mesmo time, significa que você é um grande jogador”, disse. Por fim, Thuram recomendou ao seu compatriota Ousmane Dembélé, que termina seu contrato com o Barça em junho próximo, que continue com a equipe do Barça. “Quando você joga pelo Barça, às vezes é muito difícil não entender que o Barça também é um grande time. Jogar em uma grande equipe é sempre muito importante e acho que no final você apreciará tudo isso. Um grande jogador deve jogar em uma grande equipe, e o Barça é”, refletiu. CHEFE vmc

