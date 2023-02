The @Paris2024 sports programme has been approved. It includes these main features: - 100% gender equality - Four additional sports: Skateboarding, sport climbing, surfing and breaking - More youth-focused events - 10,500 athletes and 329 events #StrongerTogether

With views to Paris, skateboarding experienced another party with young people as its flag

The Sharjah World Championship brought together the most eminent athletes from Street and Park, whose weight in the Olympic program increases along with other youth disciplines. Japanese dominance was maintained, but the champions who led the qualification to the Olympic Games came from Brazil, France, Great Britain and the United States.

Con vistas a París, el skate vivió otra fiesta con los jóvenes como bandera

El Campeonato del Mundo de Sharjah reunió a los deportistas más eminentes de Street y Park, cuyo peso en el programa olímpico aumenta a la par de otras disciplinas de impronta juvenil. El predominio japonés se sostuvo, pero los campeones que encaminaron la clasificación hacia los Juegos Olímpicos llegaron desde Brasil, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos.

UIPM President confident and optimistic for future of modern pentathlon

The sport is undergoing a radical change with the introduction of a new fifth discipline to replace horse riding

Singapore will host the Aquatic World Championships in 2025

World Aquatics made the announcement and so Asia will organize the World Cups for the third consecutive year after Fukuoka 2023 and Doha 2024. The competition was supposed to be in Kazan, but it was replaced by Singapore due to the sanctions imposed on Russia for the invasion of Ukraine.

Singapur será la sede de los Mundiales Acuáticos en 2025

World Aquatics hizo el anuncio y así Asia organizará los Mundiales por tercer año consecutivo luego de Fukuoka 2023 y Doha 2024. La competencia tenía que ser en Kazán, pero fue reemplazada por Singapur debido a las sanciones impuestas a Rusia por la invasión a Ucrania.