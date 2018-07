"Me diagnosticaron un cáncer de mama hace 4 años y me practicaron una mastectomía. Pasé un proceso de reconstrucción, pero, para mi, faltaba la guinda del pastel para sentirme entera. Me habían amputado una parte de mi cuerpo y no me sentía bien". Para Silvia "es absurdo que lo más costoso, que es la reconstrucción, entre por la Seguridad Social, pero en cambio el tatuaje no te entre", asegura. Ahí es donde entran los abusos económicos: "a mí me han llegado a pedir 500 euros para tatuarme un pezón. Sentí que se estaban intentando aprovechar de mi estado anímico", explica.