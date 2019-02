En ese preciso momento, la historia hará un guiño a Maduro o a Guaidó. Si los militares venezolanos abren la frontera, se inicia un proceso que puede terminar con el régimen populista. En cambio, si los generales de Maduro se mantienen firmes y no permiten que no pase la ayuda humanitaria, Guaidó se encontrará frente a su propio destino: forzar las circunstancias, o darse otra oportunidad. Aún no resolvió. Espera estar en el puente de Tienditas, frente al ejercito bolivariano, antes de tomar una decisión que puede cambiar la historia de Venezuela.