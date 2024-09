Elon Musk halla un modo de evitar el bloqueo de X en Brasil

Social MediaRegulation and Deregulation of IndustryPolitics and GovernmentComputers and the InternetMobile ApplicationsCloudFlare IncStarlink Satellite Constellation (SpaceX)Supreme Federal Court (Brazil)X (Formerly Twitter)Musk, ElonBrazil

El nuevo episodio muestra cómo Musk ha convertido su disputa con las autoridades brasileñas en una importante prueba de fuerza entre la soberanía nacional y el poder sin fronteras de las empresas de internet.

En su batalla actual con las autoridades brasileñas, Elon Musk se anotó un punto, al menos por ahora.

El martes, su red social, X, de repente volvió a funcionar para muchos en todo Brasil después de tres semanas de estar bloqueada por orden del Supremo Tribunal Federal de Brasil.

¿El motivo? X introdujo un cambio técnico en la manera en que dirige su tráfico de internet, lo que le permite evadir los bloqueos digitales establecidos en las últimas semanas por los proveedores de internet brasileños.

El presidente del organismo regulador de telecomunicaciones de Brasil, Anatel, confirmó la maniobra de X y dijo que su agencia estaba evaluando cómo volver a bloquear la plataforma.

El nuevo episodio evidencia cómo Musk parece estar lejos de retractarse en Brasil, convirtiendo la disputa en una importante prueba de fuerza entre la soberanía nacional y el poder sin fronteras de las empresas de internet.

El máximo tribunal de Brasil bloqueó a X porque la empresa desafió las órdenes de eliminar determinadas cuentas y luego cerró sus oficinas en el país para evitar repercusiones.

Días después, otra empresa controlada por Musk, el proveedor de internet por satélite Starlink, dijo a los reguladores brasileños que seguiría brindando X directamente a los brasileños desde satélites espaciales. Starlink se echó para atrás después de que los reguladores dejaron claro que la empresa perdería su licencia en Brasil.

Ahora, esos mismos reguladores están tratando de averiguar cómo luchar contra la última solución de Musk.

Los expertos técnicos dijeron que no sería sencillo. El nuevo enfoque de X se sustenta en Cloudflare, un importante proveedor de infraestructuras de internet con sede en San Francisco, para que su sitio esté disponible en Brasil. Cloudflare ayuda a dirigir el tráfico de millones de sitios web, por lo que su bloqueo en Brasil tendría importantes consecuencias para los usuarios de internet en un país de 200 millones de habitantes.

Es como si el auto de X estuviera bloqueado en Brasil y la empresa empezara a utilizar Uber para desplazarse, y ahora los reguladores están evaluando si hay que bloquear Uber para todos los usuarios.

"No se puede bloquear Cloudflare porque se bloquearía la mitad de internet", dijo Basílio Perez, presidente de Abrint, la cámara empresarial de proveedores de internet brasileños. Dijo que Cloudflare daba soporte a más de 24 millones de sitios web, incluidos los del gobierno y los bancos brasileños.

Dijo que encontrar una nueva manera de bloquear X en Brasil sería muy complicado y llevaría días, si no más. "Es muy difícil, pero posible", dijo. "Pero implicaría otros tipos de bloqueos que no se están produciendo hoy en día".

Thiago Ayub, director de tecnología de Sage Networks, una empresa de telecomunicaciones que ayudó a los proveedores brasileños de internet a bloquear X el mes pasado, se mostró más escéptico.

"En tecnología, casi todo es posible, pero también está la cuestión del tiempo y el presupuesto", dijo. "Si tomamos a un equipo de genios informáticos de Brasil, les damos un presupuesto ilimitado y les pedimos que creen una solución, puede ser posible, pero también puede ser muy caro".

Ayub habló desde una conferencia a la que asistieron muchos proveedores de internet, donde el miércoles ya hubo un acalorado debate sobre qué hacer a continuación. "No hay consenso", dijo. "Tengo entendido que los departamentos jurídicos de los proveedores están teniendo dificultades para decidir".

Perez, cuya asociación agrupa miembros que suministran conexiones a internet a más de la mitad de Brasil, dijo que los proveedores de servicios digitales estaban esperando instrucciones de los reguladores brasileños para decidir sus próximos pasos.

X y el Supremo Tribunal de Brasil no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Una persona cercana a Cloudflare confirmó que X había pasado recientemente a utilizar los servicios de la empresa, pero dijo que ésta no estaba intentando ayudar a X a eludir el bloqueo en Brasil. La persona, que habló con la condición de mantener su anonimato para hablar de los tratos de negocios con un cliente, sugirió que lo más probable es que los reguladores terminen descubriendo cómo bloquear de nuevo a X.

No estaba claro cuántos brasileños pudieron volver a utilizar X el miércoles, pero miles de personas acudieron al sitio para celebrar su regreso. Los informes sobre el estado de X eran variados, dependiendo del proveedor de internet y del dispositivo.

En la corresponsalía de The New York Times en Río de Janeiro, la aplicación X funcionaba el miércoles, pero el sitio web no.

Jack Nicas es el jefe de la corresponsalía en Brasil, con sede en Río de Janeiro, desde donde lidera la cobertura de gran parte de América del Sur. Más de Jack Nicas