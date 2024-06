Los líderes estadounidenses deberían dejar de degradarse respecto de Israel

Netanyahu en el Capitolio, durante un discurso en 2016 (Reuters/Archivo)

El 4 de noviembre de 2022, justo después de que la actual coalición de gobierno israelí de extrema derecha ganara las elecciones, escribí una columna con este titular: “El Israel que conocíamos ha desaparecido”. Se suponía que era una señal de advertencia sobre cuán radical es esta coalición. Mucha gente no estuvo de acuerdo. Creo que los acontecimientos han demostrado que estaban equivocados, y la situación ahora es aún peor: el Israel que conocíamos ha desaparecido y el Israel de hoy está en peligro existencial.

Israel se enfrenta a una superpotencia regional, Irán, que ha logrado poner a Israel bajo control, utilizando a sus aliados y representantes: Hamas, Hezbollah, los hutíes y las milicias chiítas en Irak. En este momento, Israel no tiene una respuesta militar o diplomática. Peor aún, se enfrenta a la perspectiva de una guerra en tres frentes (Gaza, Líbano y Cisjordania), pero con un nuevo y peligroso giro: Hezbollah en el Líbano, a diferencia de Hamas, está armado con misiles de precisión que podrían destruir vastas zonas de la infraestructura de Israel, desde desde sus aeropuertos hasta sus puertos marítimos, sus campus universitarios, sus bases militares y sus centrales eléctricas.

Pero Israel está dirigido por un primer ministro, Benjamín Netanyahu, que tiene que permanecer en el poder para evitar ser enviado a prisión por cargos de corrupción. Para lograrlo, vendió su alma para formar un gobierno con extremistas judíos de extrema derecha que insisten en que Israel debe luchar en Gaza hasta haber matado hasta el último hamasnik –”victoria total”– y que rechazan cualquier asociación con la Autoridad Palestina (que ha aceptado los acuerdos de paz de Oslo) para gobernar una Gaza post-Hamas, porque quieren el control israelí sobre todo el territorio entre el río Jordán y el Mar Mediterráneo, incluida Gaza.

Y ahora, el gabinete de guerra de emergencia de Netanyahu se ha desmoronado por su falta de un plan para poner fin a la guerra y retirarse de Gaza de manera segura, y los extremistas de su coalición de gobierno están analizando sus próximas medidas para hacerse con el poder.

Ya han hecho mucho daño y, sin embargo, ni el presidente Biden, ni el lobby proisraelí AIPAC ni muchos en el Congreso han llegado a aceptar cuán radical es este gobierno.

De hecho, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y sus compañeros republicanos decidieron recompensar a Netanyahu con el alto honor de hablar en una reunión conjunta del Congreso el 24 de julio. Acorralados, los principales demócratas del Senado y la Cámara firmaron la invitación, pero el objetivo tácito de este ejercicio republicano es dividir a los demócratas y provocar insultos a gritos de sus representantes más progresistas que alienarían a los votantes y donantes judíos estadounidenses y los volverían hacia Donald Trump.

Donald Trump ex presidente de EE.UU. EFE/EPA/DIEU-NIALO CHERY

Netanyahu sabe que todo esto tiene que ver con la política interna de Estados Unidos, razón por la cual su aceptación de la invitación a hablar es un acto de tal deslealtad hacia Joe Biden, quien voló hasta Israel para abrazarlo en los días posteriores al 7 de octubre, que simplemente te deja sin aliento.

Ningún amigo de Israel debería participar en este circo. Israel necesita un gobierno centrista pragmático que pueda sacarlo de esta crisis multifacética y aprovechar la oferta de normalización con Arabia Saudita que Biden ha podido diseñar. Esto sólo puede lograrse derrocando a Netanyahu mediante una nueva elección, como pidió valientemente en marzo el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer. Israel no necesita una fiesta patrocinada por Estados Unidos para su conductor ebrio.

Uno se pregunta si los “amigos” de Israel tienen alguna idea sobre la naturaleza de su gobierno. Este gobierno no es el Israel de su abuelo y este Bibi ni siquiera es el antiguo Bibi.

A diferencia de cualquier gabinete israelí anterior, este gobierno incluyó el objetivo de anexar Cisjordania en el acuerdo de coalición, por lo que no sorprende que haya pasado su primer año tratando de aplastar la capacidad de la Corte Suprema de Israel para poner control a sus poderes. Bibi también cedió el control de la policía y autoridades clave del Ministerio de Defensa a los supremacistas judíos de su coalición para permitirles profundizar el control de los colonos sobre Cisjordania. Inmediatamente procedieron a agregar unidades de vivienda en asentamientos en el corazón de ese territorio ocupado en cantidades récord para tratar de bloquear cualquier estado palestino allí.

Esta coalición de pesadilla está ahora en el proceso de garantizar que los jóvenes ultraortodoxos no tengan que servir en esta guerra en el mismo peso que los jóvenes seculares, que están agotados después de ocho meses de lucha. El jefe del Estado Mayor del ejército, el teniente general Herzi Halevi, dijo a los soldados en Gaza durante el fin de semana que “ahora existe una clara necesidad” de reclutar a los ultraortodoxos para que sean soldados y evitar otro despliegue para “muchos miles” de menos religiosos. reservistas.

El relativamente pequeño cuerpo de oficiales de combate de Israel ha sido tan abatido que no puedo imaginar cómo podría sostener una guerra en el Líbano.

Sume todo y verá un acto imprudente de sobreesfuerzo económico, militar y moral: comprometer a siete millones de judíos a controlar a más de siete millones de palestinos (incluidos dos millones de árabes israelíes) entre el río y el mar a perpetuidad.

Ehud Barak (AFP/Archivo)

Eso sería una locura en tiempos de paz. En tiempos de guerra (una guerra de bajo grado en tres frentes que podría convertirse en una guerra de alto grado en tres frentes en cualquier momento) es una locura. Israel está cada vez más solo, porque ¿qué aliado querría asociarse con esa agenda?

Y es por eso que estoy de acuerdo con cada palabra que el ex Primer Ministro Ehud Barak escribió en Haaretz el jueves pasado: Israel enfrenta “la crisis más grave y peligrosa en la historia del país. Comenzó el 7 de octubre con el peor fracaso en la historia de Israel. Y continuó con una guerra que, a pesar del coraje y el sacrificio de soldados y oficiales, parece ser la guerra menos exitosa de su historia, debido a la parálisis estratégica en el liderazgo del país”.

Israel, añadió Barak, ex jefe del Estado Mayor del ejército, está “arriesgándose a una guerra en múltiples frentes que incluiría a Irán y sus aliados. Y todo esto sucede mientras en el fondo continúa el golpe judicial, con el objetivo de establecer una dictadura religiosa racista, ultranacionalista, mesiánica e ignorante”.

Barak advirtió que si se permite que el gobierno actual permanezca en el poder, Israel no sólo se encontrará atrapado en Gaza (con Hamas todavía en condiciones de luchar y sin un socio árabe que ayude a Israel a salir de allí), sino que probablemente también se encontrará “en una guerra total con Hezbollah en el norte, una tercera intifada en Cisjordania, conflictos con los hutíes en Yemen y las milicias iraquíes en los Altos del Golán y, por supuesto, un conflicto con el propio Irán”.

Todo estadounidense debería preocuparse por eso. Es una receta para que Estados Unidos se vea arrastrado a una guerra en Medio Oriente para ayudar a Israel, lo que sería un sueño ruso, chino e iraní hecho realidad.

De hecho, el secretario de Estado Antony Blinken, que ha realizado ocho viajes a Israel desde el 7 de octubre, no debería realizar otro sin que Israel y Hamas acuerden un plan claro para poner fin a la guerra. Está degradando su poder y el de Estados Unidos. Este es el momento del ultimátum. Biden debería decirle a Israel que debería aceptar la exigencia clave de Hamas: poner fin totalmente a la guerra ahora y retirarse de Gaza a cambio del regreso de todos los rehenes israelíes. Israel no puede pensar con claridad mientras Hamas controle a su pueblo.

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. REUTERS/Craig Hudson

Si Israel puede poner fin a la guerra en Gaza, puede conducir a un acuerdo mediado por Estados Unidos con Hezbollah para calmar la guerra en la frontera norte, que ha sido terrible para los civiles de ambos lados. Podría permitir a los israelíes y libaneses a lo largo de la frontera de sus países regresar a sus hogares y al mismo tiempo permitir al ejército israelí recuperarse y reabastecerse de una lucha agotadora. Podría detener la erosión tanto de la economía de Israel como de su posición moral global y permitir que el país hiciera algo que debería haber hecho el 8 de octubre. Es decir: hacer una pausa, repensar, elaborar estrategias y no hacer exactamente lo que Irán y Hamas querían que hiciera. es decir, atacar como lo hizo Estados Unidos después del 11 de septiembre de 2001, y hundirse en una guerra sin fin, sin ningún plan ni socio para el día siguiente. Y, como argumentó Barak, Israel debe entonces celebrar nuevas elecciones.

Sí, sí, puedo escuchar las críticas de los halcones de la guerra ahora mismo: “Friedman, ¿dejarías que el líder de Hamas, Yahya Sinwar, saliera de su túnel y declarara la victoria?”

Sí, lo haría. De hecho, me gustaría poder estar en la conferencia de prensa en Gaza cuando lo haga, para poder hacer la primera pregunta:

“Señor Sinwar, usted afirma que esto es una gran victoria para Hamas: una retirada total de Israel y un alto el fuego estable. Sólo quiero saber: ¿qué existía el 6 de octubre entre usted e Israel, antes de su ataque sorpresa? Oh, déjenme responder a eso: una retirada total de Israel de Gaza y un alto el fuego estable. Si no le importa, me gustaría quedarme unos días para verlo explicar a los habitantes de Gaza cómo inició una guerra de ocho meses, provocando la destrucción de aproximadamente el 70 por ciento de las viviendas de Gaza y dejando, según sus cuentas, unos 37.000 habitantes de Gaza muertos, muchos de ellos mujeres y niños, por lo que se podría hacer que Gaza volviera exactamente a donde estaba el 6 de octubre, con un alto el fuego con Israel y sin tropas israelíes aquí. Otra victoria de Hamas como ésta y Gaza será permanentemente inhabitable”.

Y a los israelíes que preguntarían: “Friedman, ¿estás loco y dejarías que Sinwar gobernara Gaza nuevamente?” Mi respuesta sería nuevamente: sí, por ahora. Las alternativas (Israel gobernar Gaza o Gaza convertirse en otra Somalia) son mucho peores. La idea de Netanyahu de que algunos palestinos perfectos –que no son miembros de Hamas ni de la Autoridad Palestina– dirigirán el lugar en nombre de Israel es una fantasía.

El único pueblo que puede derrotar a Hamas son los palestinos de Gaza. Ellos también necesitan un mejor liderazgo y, si lo encuentran, deberíamos ayudarlos a reconstruir. Pero hasta entonces, Israel estaría loco si quisiera quedarse en Gaza y ser responsable de su reconstrucción. Ese honor debería ser para Sinwar.

Creo que la mañana siguiente a la mañana siguiente a la salida de Sinwar de su túnel, muchos habitantes de Gaza querrán azotarlo por el desastre que les ha causado. Y si no, Sinwar y Sinwar serán los únicos responsables cuando el agua no fluya, cuando los materiales de construcción no lleguen, cuando el sol no brille; no Israel. Y si es tan tonto como para reiniciar la guerra con Israel o intentar contrabandear armas en lugar de alimentos y vivienda para su pueblo, todo recaerá sobre él.

Lamentablemente, si lo único que logra esta guerra es comprarle a Israel otro largo tiempo de espera con Hamas, bueno, tal vez eso sea todo lo que sea posible. Después de todo, hasta ahora, la verdadera historia de judíos y palestinos, remontándonos a principios del siglo XX, ha sido: guerra, tiempo muerto, guerra, tiempo muerto, guerra, tiempo muerto, guerra, tiempo muerto, guerra, tiempo muerto. Y la verdadera diferencia es lo que hizo cada lado en los tiempos muertos.

Quizás algún día eso cambie, pero por ahora Israel necesita salir de Gaza y volver a un compás de espera.

© The New York Times 2024