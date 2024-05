Sobre los peligros del cerebro inflacionario

Un cerebro humano (Baylor Scott & White Health)

El aumento de los precios en 2021-22, después de décadas de baja inflación, fue un shock para muchos. Así que, en cierto modo, era comprensible que muchos observadores se asustaran más o menos al ver un regreso a la década de 1970 acechando debajo de cada cama y detrás de cada puerta de armario.

Lo que es menos comprensible, o en todo caso menos perdonable, es cuántos comentaristas continúan culpando al hombre del saco de la inflación por todos los problemas económicos, una condición que he llegado a considerar como “cerebro de la inflación”. Y me preocupa que esta situación pueda incluso estar afectando a la Reserva Federal, llevándola a mantener las tasas de interés demasiado altas durante demasiado tiempo.

Permítanme darles dos ejemplos recientes de cerebro inflacionario en acción.

Este mes, una publicación preliminar de la encuesta de consumidores de la Universidad de Michigan, ampliamente seguida, informó una caída significativa en la confianza del consumidor. Los consumidores dieron una serie de razones para un menor optimismo, pero cada artículo de noticias que vi al respecto atribuyó su pesimismo a un salto en la inflación esperada, tanto durante el próximo año como durante los próximos cinco años.

Luego se publicó la versión final del informe de mayo y el salto inicialmente informado en las expectativas de inflación desapareció más o menos. La confianza del consumidor todavía estaba significativamente baja, pero el comunicado de prensa de la encuesta atribuyó esta caída en gran medida a las preocupaciones sobre los mercados laborales y las tasas de interés, no a los temores inflacionarios.

Otro ejemplo: Target, Walmart y otras grandes cadenas minoristas han anunciado recientemente una serie de recortes de precios, tanto temporales como permanentes. Presumiblemente están haciendo esto porque están viendo una preocupante debilidad en la demanda. Pero muchos de los informes que vi lograron enmarcar la caída de los precios como de alguna manera un síntoma de inflación, asumiendo simplemente que la inflación debe estar minando el poder adquisitivo de los consumidores, cuando la realidad es que los salarios han superado consistentemente a la inflación desde el verano de 2022. Tal vez la demanda sea debilitándose por otras razones?

En ambos casos, entonces, los comentaristas parecían decididos a encuadrarlo todo, ¡incluso la caída de los precios! – como un problema de inflación, ignorando otras posibles preocupaciones y riesgos.

Lo que me lleva a la Reserva Federal. La Reserva Federal es el banco central más importante del mundo; el Banco Central Europeo ocupa el segundo lugar. Ambos se enfrentaron a un aumento de la inflación tras la COVID y la invasión rusa de Ucrania. Ambos aumentaron las tasas de interés para combatir la inflación.

Pero el BCE parece dispuesto a comenzar a recortar las tasas el 6 de junio, mientras que casi nadie espera que la Reserva Federal lo haga en su próxima reunión de política monetaria unos días después. ¿Por qué la diferencia?

El edificio de la Reserva Federal se encuentra en Washington. REUTERS/Joshua Roberts/Foto de archivo

Lo mejor que podemos decir es que Estados Unidos y la eurozona han logrado avances similares contra la inflación. Europa mide la inflación con el Índice Armonizado de Precios al Consumidor, que aumentó sólo un 2,4% durante el año pasado. Esta cifra no se puede comparar directamente con nuestro propio índice de precios al consumidor, principalmente porque el IPC incluye un precio que nadie paga: el alquiler equivalente a los propietarios, una estimación de lo que los propietarios pagarían si fueran inquilinos, representa más de una cuarta parte del nuestra medida.

Sin embargo, la Oficina de Estadísticas Laborales publica una estimación del IPCA para Estados Unidos; Por alguna razón, la publicación de los datos de abril se ha retrasado, pero aplicando mi propia estimación a partir de los datos de precios al consumo, obtengo un 2,5%, casi lo mismo que el de Europa.

La Reserva Federal lo sabe y es consciente de que los costos de la vivienda en general son un indicador rezagado de las presiones inflacionarias. En particular, los alquileres promedio pagados por los inquilinos todavía están alcanzando el aumento de los alquileres para nuevos inquilinos que terminó hace más de un año.

¿Por qué, entonces, la Reserva Federal está menos dispuesta a hacer recortes que el BCE? Mucho tiene que ver con el hecho de que tuvimos varios meses de informes de inflación “calientes” a principios de 2024. Pero existen serias dudas sobre si la inflación realmente se aceleró.

Este es un tema realmente técnico, que involucra tanto preguntas sobre si los datos oficiales se ajustan completamente a los efectos estacionales (como la tendencia de muchas empresas a aumentar los precios a principios de año) como cuestiones extravagantes que involucran cosas como el precio de los servicios financieros.

No me considero un experto en estos detalles, pero señalaría que si la inflación realmente se acelerara, deberíamos encontrar señales claras de esa aceleración en otros lugares además de los datos oficiales de precios. Pero no lo haces. Por poner un ejemplo, las menciones a “inflación” en las convocatorias de resultados corporativos se han desplomado. Por otro lado, las encuestas a gerentes de compras, que a menudo prefiguran los datos oficiales de inflación, están señalando una desinflación continua.

¿Estoy seguro de que el aumento de la inflación a principios de este año fue una ilusión estadística? No claro que no. Pero la Reserva Federal tiene que maniobrar entre dos riesgos: el de recortar las tasas demasiado pronto y alimentar una reaceleración de la inflación y el de esperar demasiado mientras la economía comienza a resquebrajarse bajo la presión de las tasas altas, una posibilidad insinuada en las encuestas a los consumidores y en esos recortes de precios en las grandes tiendas, así como indicios de un debilitamiento del mercado laboral. Y me preocupa que la Reserva Federal esté demasiado concentrada en el primer riesgo y no lo suficiente en el segundo: que esté sufriendo al menos un caso leve de cerebro inflacionario.

Y llegados a este punto tenemos que hablar de política. Si la Reserva Federal finalmente hace recortes, usted sabe que será ferozmente atacada por Donald Trump y sus aliados por conspirar para reelegir al presidente Joe Biden; después de todo, eso es lo que querían que la Reserva Federal hiciera en su nombre antes de las últimas elecciones. No creo que eso esté pesando todavía sobre la Reserva Federal, pero a medida que se acercan las elecciones me temo que sí lo hará.

El ex presidente Donald Trump. (Spencer Platt/Pool Photo vía AP)

Así que seamos claros: éste sería realmente un mal momento para que la Reserva Federal cediera a la presión política de la derecha. No debería hacerlo en ningún caso, pero especialmente no ahora, cuando está claro que cualquier intento de apaciguar a los tipos MAGA sería inútil. Si las fuerzas de Trump salen victoriosas, la Reserva Federal (junto con muchas otras instituciones estadounidenses) perderá rápidamente su independencia; Un ex asistente de Trump, Peter Navarro, entrevistado en prisión, declaró recientemente que si Trump gana, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, se irá dentro de 100 días.

Entiendo que los funcionarios de la Reserva Federal no pueden hablar de estas consideraciones políticas. Pero espero que sean conscientes de ellos.

Si fuera por mí, haría un pequeño recorte de tipos el próximo mes. Es probable que la Reserva Federal, asustada por esas cifras de inflación probablemente engañosas, espere al menos hasta julio, mientras llegan más cifras. Pero realmente espero que no espere más. No podemos permitirnos un caso de cerebro inflacionario de la Reserva Federal.

© The New York Times 2024