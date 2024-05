El regreso de los verdaderos inflacionistas

Ilustración de NYT

¿Ha bajado la inflación estadounidense? Sí.

Tenemos dos medidas principales de inflación: el índice de precios al consumidor, que casi todo el mundo conoce, y el índice de gastos de consumo personal, que la Reserva Federal prefiere como guía de política monetaria; Explicar las diferencias entre estas medidas probablemente le diría más de lo que desea saber. De todos modos, el PCE parece actualmente más benigno que el IPC, pero ambos muestran que la tasa de aumento de precios durante el año pasado fue mucho más lenta que cuando la inflación estaba en su punto máximo en 2022.

Es cierto que hubo un repunte en la inflación reportada en los primeros meses de 2024, pero las cifras más recientes han convencido a muchos observadores, por no mencionar a los mercados financieros, de que se trataba de ruido estadístico. Los swaps de inflación, que de hecho permiten a Wall Street hacer apuestas sobre la inflación futura, implícitamente proyectan una inflación de sólo el 2,1% durante el próximo año. Y es realmente difícil negar que la inflación está muy por debajo de su punto máximo.

Sin embargo, muchos estadounidenses no creen que la inflación haya caído y hay varios comentaristas con grandes audiencias que insisten en que no ha habido ninguna mejora.

Entonces, ¿de dónde viene esta negación de la desinflación?

Algunos de nosotros hemos visto esta película antes. Después de la crisis financiera de 2008, la Reserva Federal adoptó una “flexibilización cuantitativa” (en términos generales, imprimiendo una gran cantidad de dinero en un intento de impulsar una economía débil) y había mucha gente que insistía en que esto llevaría a una inflación galopante. Cuando la enorme inflación no se materializó –cuando los modelos teóricos que decían que la impresión de dinero no sería inflacionaria en una economía con tasas de interés muy bajas pasaron la prueba de la realidad con gran éxito– algunas personas se negaron a aceptar lo que era (o en realidad no era) sucediendo.

El edificio de la Reserva Federal. REUTERS/Joshua Roberts/File Photo

En cambio, se convirtieron en “veraces sobre la inflación”, insistiendo en que las cifras benignas eran falsas.

Ahora los verdaderos inflacionistas han vuelto. Esta vez, sin embargo, se presentan en varias variantes. Y pensé que sería útil analizar cada variante y explicar cómo sabemos que está mal.

La primera y más inocente versión de la negación de la desinflación (común entre el público en general y no especialmente relacionada con el partidismo) implica confundir el nivel de precios con la inflación, la tasa de cambio de los precios.

Considere el precio de los alimentos en casa, es decir, los comestibles. Cualquiera que vaya a comprar alimentos le dirá que las cosas cuestan mucho más que hace unos años, y tiene razón: los precios de los alimentos han subido aproximadamente un 25% y, en general, no están bajando. Pero el ritmo al que aumentan ha caído drásticamente, de dos dígitos en 2022 a poco más del 1% recientemente. Y a esta última cifra es a lo que se refieren los economistas cuando dicen que la inflación ha bajado.

Ahora, me imagino que mucha gente desearía que los precios volvieran a ser los que eran a principios de 2020. De hecho, intentar hacerlo sería una muy mala idea. Aún así, ésta es una fuente de confusión bastante inocente.

Menos inocente es la extendida leyenda urbana de que las medidas oficiales de inflación dejan de lado bienes esenciales, incluidos alimentos y gasolina, y por lo tanto no reflejan el verdadero costo de vida. Veo esta leyenda en mi correo electrónico todo el tiempo.

¿De dónde surgió esta idea? Cuando el gobierno estima los salarios reales, define la pobreza en un año determinado o fija aumentos del costo de vida para la Seguridad Social, siempre utiliza todo el índice de precios al consumidor, sin excluir nada. Pero con fines analíticos y políticos (cuando intentan determinar, por ejemplo, en qué dirección deberían moverse las tasas de interés), los economistas suelen considerar la inflación “básica”, que de hecho excluye los precios de los alimentos y la energía.

Los orígenes de esta práctica se remontan a un artículo de 1975 del economista Robert Gordon, quien sostenía que era útil distinguir entre alzas transitorias de precios causadas por perturbaciones como las perturbaciones en los mercados petroleros mundiales y la inflación “dura” que estaba arraigada en el sector petrolero. economía y sería difícil volver a bajar. En algún momento del camino, la parte “difícil” se perdió de la jerga y se convirtió en una práctica estándar estimar la inflación subyacente excluyendo los alimentos y la energía.

Este era un enfoque razonable en ese momento, aunque en una economía perturbada por las secuelas de la pandemia de COVID-19 probablemente había muchas más cosas transitorias de lo habitual. En particular, el repentino aumento del trabajo desde casa provocó un aumento enorme, pero temporal, en las tarifas de alquiler de apartamentos nuevos.

Una mujer hace la compra en el mercado El Progreso, en el barrio de Mount Pleasant, en Washington, Estados Unidos. REUTERS/Sarah Silbiger/Archivo

Dado que la Oficina de Estadísticas Laborales estima los precios de la vivienda (que son una gran parte del IPC) utilizando alquileres (incluida una imputación del precio de alquiler de una vivienda ocupada por sus propietarios), y dado que la vivienda es una gran parte de la inflación medida, esto en sí mismo sugiere que la inflación básica tradicional no excluye lo suficiente. Y hay un problema adicional, y es que debido a que la mayoría de los inquilinos tienen contratos de arrendamiento, los alquileres promedio (que son los que entran en el IPC) están muy por detrás de las nuevas tarifas de alquiler.

Por lo tanto, hay buenas razones para ir más allá de la inflación básica tradicional. Pero hay dos grandes problemas al hacer eso. Una es que cuanto más cosas se excluyen de la medida de la inflación, más domina lo que queda por cuestiones problemáticas como el precio de los servicios financieros. La otra es que cambiar de medida a mitad de camino corre el riesgo de un razonamiento motivado, eligiendo la medida que cuenta la historia que se quiere escuchar.

Actualmente soy una especie de fanático de la “inflación de tendencia básica multivariada” (intente decir eso cinco veces más rápido) que utiliza un algoritmo estadístico para producir una medida más flexible de la inflación subyacente y está menos sujeta al razonamiento motivado porque no es tocada por manos humanas.

Esa medida, seguida por la Reserva Federal de Nueva York, muestra dos tendencias clave. En primer lugar, la inflación subyacente está muy baja. En segundo lugar, en términos anuales, las medidas subyacentes y la inflación simple son más o menos las mismas. Entonces no, las estimaciones oficiales no minimizan la inflación real.

Finalmente, en el escalón más bajo del veracidad inflacionaria se encuentran las teorías de conspiración, las afirmaciones de que el Estado profundo simplemente está falsificando las cifras. Por ejemplo, recientemente ha habido una amplia difusión en las redes sociales de la afirmación falsa de que la Oficina de Estadísticas Laborales ha eliminado el café del índice de precios al consumidor para que el presidente Joe Biden luzca mejor.

Una respuesta a este tipo de cosas es observar cuántos detalles proporciona la oficina. Falsificar estas cifras requeriría que la agencia estuviera corrompida de arriba a abajo, lo cual no es así. Más allá de esto, tenemos muchos indicadores independientes de lo que está sucediendo con la inflación, y todos coinciden más o menos con las cifras oficiales. Permítanme dar sólo dos ejemplos.

Las encuestas a gerentes de compras, como la realizada por S&P Global, normalmente preguntan a las empresas si sus costos aumentaron o disminuyeron durante el último mes. Históricamente, el porcentaje que dice que los costos han aumentado ha estado estrechamente correlacionado con la tasa de inflación. Ese índice S&P Global, conocido como PMI de servicios de EE.UU., cuenta la misma historia sobre la caída de la inflación que los datos federales oficiales.

Otro ejemplo: la Reserva Federal de Atlanta encuesta periódicamente a las empresas y les pregunta cuánto han aumentado sus costos durante el año pasado y cuánto esperan que aumenten en el próximo año. Según esa medida retrospectiva, el llamado aumento de los costos unitarios, la inflación está muy baja, y la inflación esperada es aún más baja, apenas 2,3%.

Y hay mucho más. Cada vez menos pequeñas empresas están subiendo los precios, según un informe de la Federación Nacional de Empresas Independientes. Las empresas mencionan mucho menos la inflación en las llamadas sobre resultados, según ha observado FactSet. Etcétera.

Existe un argumento legítimo sobre qué tan lejos estamos del objetivo oficial de inflación del 2% de la Reserva Federal y qué tan difícil será alcanzarlo (o si deberíamos hacerlo). Pero si insistes en que la inflación no ha bajado mucho, el problema no es la economía; eres tú.

© The New York Times 2024