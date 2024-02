El misterio de la ira rural blanca en Estados Unidos

Zona en Ames, Iowa (EE.UU.). EFE/ Justin Lane

¿Conducirá el progreso tecnológico a un desempleo masivo? La gente se ha estado haciendo esa pregunta durante dos siglos, y la respuesta real siempre ha sido no. La tecnología elimina algunos puestos de trabajo, pero siempre ha generado suficientes empleos nuevos para compensar estas pérdidas, y hay muchas razones para creer que seguirá haciéndolo en el futuro previsible.

Pero el progreso no es indoloro. Los empresarios y algunos economistas pueden hablar elogiosamente de las virtudes de la “destrucción creativa”, pero el proceso puede ser devastador, económica y socialmente, para quienes se encuentran en el lado de la destrucción de la ecuación. Esto es especialmente cierto cuando el cambio tecnológico socava no sólo a trabajadores individuales sino también a comunidades enteras.

Esta no es una propuesta hipotética. Es una gran parte de lo que le ha sucedido a la América rural.

Este proceso y sus efectos se exponen con detalles devastadores, aterradores y desconcertantes en “White Rural Rage: The Threat to American Democracy”, un nuevo libro de Tom Schaller y Paul Waldman. Digo “devastador” porque las dificultades de los estadounidenses rurales son reales, “aterradoras” porque la reacción política a estas dificultades plantea un peligro claro y presente para nuestra democracia, y “desconcertante” porque en algún nivel todavía no entiendo la política. .

La tecnología es el principal impulsor del declive rural, sostienen Schaller y Waldman. De hecho, las granjas estadounidenses producen más de cinco veces más que hace 75 años, pero la fuerza laboral agrícola disminuyó aproximadamente dos tercios durante el mismo período, gracias a la maquinaria, las semillas mejoradas, los fertilizantes y los pesticidas. La producción de carbón ha estado cayendo recientemente, pero gracias en parte a tecnologías como la remoción de las cimas de las montañas, la minería del carbón como forma de vida desapareció en gran medida hace mucho tiempo, y el número de mineros cayó un 80% incluso cuando la producción aproximadamente se duplicó.

El declive de la manufactura en las ciudades pequeñas es una historia más complicada, y las importaciones juegan un papel, pero también se trata principalmente de un cambio tecnológico que favorece a las áreas metropolitanas con un gran número de trabajadores altamente educados.

La tecnología, entonces, ha enriquecido a Estados Unidos en su conjunto, pero ha reducido las oportunidades económicas en las zonas rurales. Entonces, ¿por qué los trabajadores rurales no van a donde están los empleos? Algunos lo han hecho. Pero algunas ciudades se han vuelto inasequibles, en parte debido a la zonificación restrictiva (algo que los estados demócratas no entienden), mientras que muchos trabajadores también se muestran reacios a abandonar a sus familias y comunidades.

Entonces, ¿no deberíamos ayudar a estas comunidades? Lo hacemos. Los programas federales (Seguridad Social, Medicare, Medicaid y más) están disponibles para todos los estadounidenses, pero se financian de manera desproporcionada con los impuestos pagados por las áreas urbanas prósperas. Como resultado, hay enormes transferencias de dinero de facto desde estados urbanos ricos como Nueva Jersey hacia estados pobres y relativamente rurales como Virginia Occidental.

Si bien estas transferencias mitigan en cierta medida las dificultades que enfrenta la América rural, no restauran el sentido de dignidad que se ha perdido junto con los empleos rurales. Y tal vez esa pérdida de dignidad explique tanto la ira rural blanca como por qué esa ira está tan mal dirigida: por qué está bastante claro que este noviembre una mayoría de estadounidenses blancos rurales votarán nuevamente contra Joe Biden, quien como presidente ha estado tratando de generar empleos en sus hogares y comunidades, y para Donald Trump, un vendedor ambulante de Queens que ofrece poco más que validación de su resentimiento.

Este sentimiento de pérdida de dignidad puede empeorar porque algunos estadounidenses rurales se consideran desde hace tiempo más trabajadores, más patrióticos y tal vez incluso moralmente superiores a los habitantes de las grandes ciudades, una actitud que aún se expresa en artefactos culturales como la exitosa canción de Jason Aldean “Try That in a Small Town”.

En el sentido más crudo, se supone que las zonas rurales y los pueblos pequeños de Estados Unidos están llenos de gente trabajadora que se adhiere a los valores tradicionales, no como esos urbanitas degenerados que dependen de la asistencia social, pero la realidad económica y social no coincide con esta autoimagen.

Los hombres en edad de trabajar fuera de las áreas metropolitanas tienen sustancialmente menos probabilidades que sus homólogos metropolitanos de estar empleados, no porque sean vagos, sino porque simplemente no hay empleos. (La brecha es mucho menor para las mujeres, tal vez porque los empleos respaldados por la ayuda federal tienden a estar codificados para mujeres, como los de atención médica).

Un buen número de estados rurales también tienen altas tasas de homicidio, suicidio y nacimientos de madres solteras; una vez más, no porque los estadounidenses rurales sean malas personas, sino porque el desorden social es, como argumentó hace mucho tiempo el sociólogo William Julius Wilson sobre los problemas urbanos, lo que sucede cuando el trabajo desaparece.

Llama la atención sobre algunas de estas realidades y te acusarán de ser un elitista urbano presumido. Estoy seguro de que las respuestas a esta columna serán... interesantes.

El resultado (que en cierto nivel todavía me resulta difícil de entender) es que muchos votantes rurales blancos apoyan a los políticos que les dicen mentiras que quieren escuchar. Ayuda a explicar por qué la narrativa MAGA presenta ciudades relativamente seguras como Nueva York como paisajes infernales plagados de crimen, mientras que la América rural es víctima no de la tecnología sino de la inmigración ilegal, el despertar y el Estado profundo.

A estas alturas probablemente estés esperando una solución a esta desagradable situación política. Schaller y Waldman ofrecen algunas sugerencias. Pero la verdad es que, si bien podría decirse que la ira rural de los blancos es la mayor amenaza que enfrenta la democracia estadounidense, no tengo buenas ideas sobre cómo combatirla.

