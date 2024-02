El Partido Republicano de Trump es una confederación de farsantes

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/Randall Hill

Tengo una sugerencia para el próximo plan de recaudación de fondos de Trump-G.O.P. (Grand Old Party o Partido Republicano). ¿Saben que las tiendas de recuerdos deportivos a veces venden pelotas de baloncesto autografiadas por todo un equipo de la NBA? Bueno, me estaba imaginando que Donald Trump podría vender banderas blancas a 1.000 dólares cada una que digan: “Entregamos Ucrania a Rusia”, autografiadas por él y los aduladores MAGA de la Cámara de Representantes y el Senado que ha reunido para negar a los ucranianos las armas que necesitan para evitar el ataque de Vladimir Putin.

Por 500 dólares más, podrías conseguir una bandera blanca autografiada únicamente por Trump y J.D. Vance y blasonada con las inmortales palabras de Vance: “Realmente no me importa lo que le pase a Ucrania”. O una firmada por el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, lo suficientemente grande como para resumir su visión del mundo: estuve a favor de la ayuda a Ucrania hasta que estuve en contra, pero podría volver a estar a favor si Trump no se opone. Para mí es una cuestión de principios. En cualquier caso, todo es culpa de Biden.

Y luego el último artículo de coleccionista. Por 1.000 dólares más, una bandera blanca gigante de rendición, hecha del algodón más suave de Sea Island, firmada por Lindsey Graham, que dice: “Renuncié a los principios de John McCain y a una Ucrania libre porque Trump me lo dijo. Pero conseguí una ronda de golf en el campo de West Palm Beach de Trump. ¿Puedo seguir en ‘Meet the Press’?”.

El último regalo viene con un par de zapatillas de tenis de la nueva marca de Trump, garantizadas por Trump y probadas personalmente por Graham, como las zapatillas más rápidas del mercado para huir de cualquier aliado o enemigo - o de cualquier cosa que hayas dicho sobre principios.

Debbie Barton, de Blufton (Carolina del Sur), solicita a los simpatizantes del candidato presidencial republicano y expresidente de Estados Unidos Donald Trump que firmen una petición en la que piden que se vote un día y se erradiquen las máquinas de votación, antes de un acto del "Equipo Trump" en Beaufort (Carolina del Sur, Estados Unidos) el 21 de febrero de 2024. REUTERS/Evelyn Hockstein

Las posibilidades son infinitas, porque el G.O.P. de Trump se ha vuelto sin fondo. Ahora manifiesta una voluntad infinita de participar en cualquier forma de comer cuervos, lamer botas, retroceder y apuñalar por la espalda para permanecer en sus buenas gracias, no importa cuán descabellada, egoísta o antiamericana sea su demanda. ¿Trump decide simplemente deshacerse de Ucrania? Adiós, Zelensky. ¿Trump decide dejar de lado meses de trabajo bipartidista para forjar un gran acuerdo sobre la reforma migratoria? Sin preguntas.

Nunca he visto a tanta gente de un mismo partido comportarse con tan poco respeto por sí mismos o por los intereses de la nación a la vez.

Echemos un vistazo a Ucrania. No estoy a favor de una guerra interminable en Ucrania. Siempre deberíamos sondear la posibilidad de un acuerdo negociado entre Kiev y Moscú. Este año ha demostrado a Estados Unidos y a Europa dos cosas: Occidente no puede y no quiere seguir inyectando dinero en Ucrania para financiar un punto muerto, y una victoria absoluta de Ucrania o Rusia parece más remota que nunca.

Pero la forma de llegar a un acuerdo negociado decente no es cortando la ayuda a Kiev de golpe, el enfoque que muchos republicanos de la Cámara de Representantes y algunos colegas del Senado están defendiendo esencialmente. Eso no sólo es vergonzoso, sino también una locura estratégica. La única forma de llegar a un acuerdo ahora o en el futuro -un acuerdo que beneficie a Ucrania y a Occidente- es reafirmar nuestra ayuda militar y económica a Kiev y redoblar la diplomacia para poner fin a la guerra.

Sí, es un asunto delicado; poner fin a las guerras siempre lo es. Tendrá que haber algunos compromisos difíciles por ambas partes. Para mí, eso significa, como mínimo, que Ucrania salga de esta guerra con un camino claro hacia la adhesión a la Unión Europea. Si Ucrania, con su avanzado ejército, su gigantesco granero agrícola y su floreciente sector tecnológico, puede ser admitida algún día en la UE, estará más cerca de hacer realidad una Europa libre y unida, y la UE será mucho más fuerte como actor en la escena mundial, promoviendo la democracia, el libre mercado, el pluralismo y el Estado de Derecho. Eso es bueno para nosotros.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, asiste a una rueda de prensa conjunta con la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC) en Múnich, sur de Alemania, el 17 de febrero de 2024. Tobias SCHWARZ/Pool vía REUTERS/Archivo

Y si el precio de ello es que Ucrania tenga que ceder algunas de sus provincias orientales rusoparlantes y tenga que depender por ahora de las garantías de seguridad informales de Estados Unidos y Europa y del armamento continuado -en lugar de la pertenencia formal a la OTAN-, lo asumiremos. Porque una Ucrania en la Unión Europea, incluso sin algunas de sus provincias orientales, se convertiría en una verdadera potencia.

La Rusia de Putin, no tanto. Puede que Putin esté tratando de poner un arma nuclear en el espacio y gastando más de 100.000 millones de dólares en la guerra de Ucrania, pero a medida que su infraestructura sobre el terreno se desmorona, cada vez más rusos se están congelando en casa este invierno (boreal).

“Las ciudades se están helando. ¿Quién es el culpable?”, dijo Boris Nadezhdin, el candidato presidencial que intentó enfrentarse a Putin. El Financial Times lo citaba recientemente diciendo: “Las enormes cantidades de dinero que se han gastado y previsto para la operación militar especial podrían haberse invertido en mejorar la calidad de vida de mis conciudadanos.”

Ningún acuerdo decente para Ucrania será posible si dejamos que Trump y su partido simplemente desconecten ahora la ayuda a Kiev. Como mis colegas The New York Times en Ucrania informaron la semana pasada, el ejército ucraniano está ahora “inmerso en una lucha desesperada para contener la embestida rusa. En todo el frente de 600 millas (965 kilómetros) de largo, Ucrania está escasa de municiones sin una renovada asistencia militar estadounidense, y está luchando para reponer sus propias fuerzas agotadas después de dos años de brutales combates”.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ/Archivo

Y no tengan ninguna duda de que si entregamos Ucrania, el próximo destino de Putin podrían ser los Estados bálticos o Polonia. Pero ambos están en la OTAN, lo que significa que estamos obligados, en virtud del artículo 5 del tratado de la OTAN, a defenderlos con nuestros propios soldados y tesoros. Así que rendir Ucrania ahora podría ser una de las cosas más caras que podríamos hacer.

Como Alexander Gabuev, director del Carnegie Russia Eurasia Center, observó recientemente sobre Putin en The Financial Times: “Sin controles sobre su capacidad de cometer errores fatales, un gobernante ruso envejecido y rodeado de aduladores puede embarcarse en los próximos años en movimientos más imprudentes que cualquier cosa que hayamos visto hasta ahora. Si el Kremlin cree que ninguna gran potencia occidental tiene los recursos y la voluntad de luchar por aliados menores como los Estados bálticos, puede verse tentado a poner a prueba el compromiso del Artículo 5 de la OTAN con la defensa colectiva.” Especialmente cuando la retórica de Trump “crea una peligrosa ilusión de que Estados Unidos no intervendría si Putin utiliza la fuerza militar para dividir a la OTAN”, añadió.

Estamos viendo dos escuelas de política exterior de Estados Unidos jugar en torno a Ucrania. Una es el enfoque clásico de gran potencia de Estados Unidos, dirigido por un presidente que creció en la Guerra Fría y construido sobre una base de valores e intereses estadounidenses que nos han servido bien desde que entramos en la Segunda Guerra Mundial: nosotros y nuestros aliados negociaremos con Putin, pero sólo desde una posición de fuerza, no de debilidad. Y nuestra fuerza se deriva no sólo de nuestro dinero y armas, sino también del hecho de que Biden ha sido capaz de reunir una coalición occidental sobre Ucrania que amplifica diez veces nuestra fuerza y la de nuestros aliados.

Trump, por el contrario, a menudo se comporta como si hubiera aprendido asuntos mundiales no en Wharton sino viendo World Wrestling Entertainment. Gran parte de lo que hace es puramente performativo; se trata de parecer fuerte, de hablar duro y de falsos golpes al cuerpo, en los que todo el mundo se deja engañar excepto nuestros rivales.

El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump. JIM LOSCALZO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO/Archivo

Por ejemplo, Trump rompió el acuerdo nuclear con Irán en mayo de 2018, alegando que era un regalo de Barack Obama. Pero lo hizo sin ningún plan diplomático para conseguir un acuerdo mejor y sin ningún plan estratégico ni aliados para enfrentarse a Irán si aprovechaba la jugada de Trump avanzando hacia una bomba nuclear. Así que Irán, que bajo Obama se mantenía a un año de tener suficiente material fisible para construir una bomba nuclear, ahora está a sólo unas semanas. Eso es lo que consigue la diplomacia performativa.

Y eso fue antes de que nuestros aliados supieran realmente lo poco que Trump conoce o valora la alianza occidental. Una segunda vez, nadie confiaría en él, por lo que la estrategia de Trump de “Estados Unidos primero” acabaría casi con toda seguridad siendo una estrategia de “Estados Unidos solo”. Si crees que ayudar a Ucrania es caro hoy, intenta defender a Estados Unidos contra Rusia, China e Irán, nosotros solos.

Tengo miedo de lo que nos depara el futuro, compatriotas, porque Trump es un farsante, Lindsey Graham es un farsante y el G.O.P. se ha convertido en una secta sin una plataforma coherente más allá de en qué lado de la cama se despertó Trump, lo que significa que es un farsante. Ninguno de ellos luchará ya por nada, salvo por quedar bien con Trump diciendo lo que él les diga que digan.

Todos están atrapados en un bucle de perdición performativa que no tiene nada que ver con actuar en nuestros intereses reales. Sólo se trata de actuar para Trump y para su base para obtener más clics, para obtener más donaciones, para obtener más votos, para ser elegido y luego actuar de nuevo para obtener más clics. Aclarar y repetir: que se joda el mundo real.

Todo es falso. Sólo nuestros enemigos no son falsos.

Thomas L. Friedman es columnista de opinión sobre asuntos exteriores. Se incorporó al periódico en 1981 y ha ganado tres premios Pulitzer. Es autor de siete libros, entre ellos “De Beirut a Jerusalén”, que ganó el National Book Award. @tomfriedman - Facebook

© The New York Times 2024