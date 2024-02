Creer es ver

Ilustración de Akshita Chandra/The New York Times; Fotografías de Getty Images

Lo más sorprendente del reciente viaje de Tucker Carlson a Rusia no fue su servil entrevista con Vladimir Putin, sino sus días efusivos sobre lo maravilloso que es Moscú. Pero claro, él era un invitado especial del país que inventó las aldeas Potemkin (incluso si la historia original es dudosa), y asegurarse de que solo viera cosas buenas debe haber sido fácil.

Imagine, por ejemplo, que trajera gente a Nueva York y se asegurara de que todo lo que vieran fuera el Upper East Side, cerca del Museo Metropolitano de Arte. Se llevarían la impresión de que Nueva York es una ciudad muy limpia y de aspecto elegante.

La verdad es que, si bien partes de Moscú ofrecen a una pequeña élite un estilo de vida opulento, Rusia en su conjunto está más que destartalada. Alrededor de una quinta parte de los hogares ni siquiera tiene baños interiores. Para muchos rusos, la vida es pobre, desagradable, brutal y corta: la esperanza de vida es sustancialmente menor que en Estados Unidos, a pesar de que la esperanza de vida en ese país ha disminuido y está por detrás de la de otros países avanzados.

De todos modos, mientras elogiaba a Moscú, Carlson destrozaba las ciudades estadounidenses, especialmente Nueva York, donde, dijo, “no se puede usar el metro” porque “es demasiado peligroso”. Sin duda, hay algunos neoyorquinos que temen tomar el metro. Sin embargo, de alguna manera, antes de la pandemia había alrededor de 1.700 millones de pasajeros cada año (sí, tomo el metro todo el tiempo) y el número de pasajeros, aunque todavía deprimido por el aumento del trabajo desde casa, se ha ido recuperando rápidamente.

Es posible, por supuesto, que Carlson nunca haya viajado en el metro de Nueva York, o al menos no desde los días en que Nueva York tenía alrededor de seis veces más homicidios cada año que hoy en día. En esto podría parecerse a Donald Trump, quien probablemente no ha realizado vuelos comerciales en décadas, declarando el otro día que los aeropuertos de Estados Unidos, que tienen colas molestamente largas en seguridad pero tienen muchas más comodidades que antes, nos hacen parecer como una “nación del tercer mundo”.

Ah, y aunque las estaciones de metro de Nueva York no tienen lámparas de araña como las de Moscú y, a veces, sí tienen ratas, el sistema hace su trabajo y, como he escrito, juega un papel enormemente positivo en la vida de la ciudad.

Pero los derechistas parecen inamovibles en su convicción de que Nueva York es un infierno urbano (sólo el 22 por ciento de los republicanos la consideran un lugar seguro para vivir o visitar) a pesar de que es una de las ciudades más seguras de Estados Unidos.

En términos más generales, existe una sorprendente desconexión entre las percepciones de los estadounidenses sobre la delincuencia en el lugar donde viven (relativamente pocos, de ambos partidos, lo consideran un problema grave) y su evaluación mucho más pesimista de la nación en su conjunto. Esta desconexión existe para ambos partidos, pero es mucho más amplia para los republicanos.

Esto es parte de un fenómeno más amplio. Estados Unidos se ha convertido en un país en el que, para muchas personas, especialmente pero no sólo de la derecha política, creer es ver. Las percepciones sobre cuestiones que van desde la inmigración hasta la delincuencia y el estado de la economía están impulsadas por posiciones políticas y no al revés.

Para tomar un tema al que obviamente he dedicado mucho tiempo: durante los años de Biden, la mayoría de las medidas de confianza del consumidor han sido mucho más bajas de lo que cabría esperar, dadas las medidas estándar del desempeño de la economía. Esto sigue siendo cierto, a pesar de que el sentimiento ha aumentado sustancialmente en los últimos meses. Existe prácticamente todo un género de análisis dedicado a argumentar que la gente en realidad tiene razón al sentirse mal con la economía por una cosa u otra.

Así que aquí va un consejo profesional: ignoren a cualquiera que diga que los estadounidenses están deprimidos en la economía sin darse cuenta de que la realidad es que los republicanos están deprimidos.

Escribí sobre esto la semana pasada, pero permítanme aclararlo nuevamente usando datos y gráficos ligeramente diferentes. La encuesta de consumidores de Michigan, ampliamente citada, proporciona datos sobre el sentimiento desglosados por afiliación partidista, aunque ha sido una publicación mensual regular solo desde 2017. Prefiero centrarme en el índice de condiciones económicas actuales, ya que las personas pueden legítimamente tener expectativas diferentes, dependiendo de Quien esta a cargo. Así es como se ve este índice, utilizando promedios móviles de tres meses para cancelar parte del ruido estadístico:

Los demócratas parecen sentir que la economía ahora es tan buena como a fines de 2019, que es lo que cabría esperar, dado que la tasa de desempleo es aproximadamente la misma y la inflación solo un poco más alta. Los republicanos, sin embargo, han pasado de la euforia sobre la economía bajo Donald Trump a una visión muy crítica bajo el presidente Biden.

¿Qué pasa con los independientes? No importa: en su mayor parte, se inclinan hacia un partido u otro y se comportan como partisanos.

Ahora bien, esta comparación no prueba que las percepciones negativas de la economía tengan que ver exclusivamente con el partidismo (tal vez las cosas realmente estén algo mal y el partidismo demócrata esté manteniendo las cifras), aunque los demócratas no parecen experimentar el tipo de cambios de humor que experimentan los blancos. La Cámara cambia de manos, cosa que hacen los republicanos. Pero, como mínimo, cualquier debate sobre el sentimiento económico que no tenga en cuenta el partidismo está omitiendo una parte clave de la historia.

Como escribí la semana pasada, la naturaleza de creer para ver de la opinión pública puede significar que las percepciones de la economía, y tal vez de la delincuencia, no importarán mucho para las elecciones de este año: los estadounidenses que creen que las cosas van terribles probablemente no lo harían. Han votado por los demócratas, pase lo que pase. Pero para adoptar una visión más amplia: ¿Cómo vamos a funcionar como país cuando un gran número de personas simplemente ven una realidad diferente a la del resto de nosotros?

