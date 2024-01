Pedro Pascal convirtió un cabestrillo en un accesorio de moda

La inesperada lesión del actor se convierte en un emblema de estilo gracias a una colaboración exclusiva con Zegna. (REUTERS/Mario Anzuoni)

El actor sufrió una lesión en el hombro que lo ha obligado a usar un cabestrillo en la alfombra roja. El director artístico de Zegna explicó cómo incorporaron el accesorio a su vestimenta.

Durante su intervención en el escenario de la entrega más reciente de los premios Emmy, mientras se preparaba para anunciar al ganador en la categoría de mejor actor de reparto en una serie dramática, Pedro Pascal aclaró, para cualquiera que se lo preguntara, que era una lesión en su hombro (no en su brazo) la que lo obligaba a usar un cabestrillo. También ofreció una especie de explicación de la lesión. “Kieran Culkin me dio una *** paliza”, dijo Pascal, usando una palabra que fue censurada para la audiencia televisiva.

La lesión no podría haber ocurrido en un peor momento para Pascal, quien fue nominado a tres premios el lunes, incluyendo a mejor actor en una serie dramática por The Last of Us. Tan solo en las últimas dos semanas, ha tenido que asistir a tres alfombras rojas frente a un mar de cámaras. Pero en cada aparición, Pascal ha incorporado el cabestrillo en su atuendo general, convirtiendo al equipo médico en un accesorio distintivo.

El accesorio de recuperación de Pedro Pascal, convertido en el foco principal de las cámaras durante la temporada de galas. (REUTERS/Mike Blake)

La primera aparición de su cabestrillo fue el 7 de enero, en la alfombra roja de los Globos de Oro donde lució un suéter negro de Bottega Veneta de cuello de tortuga con un bordado blanco y unas uñas bien cuidadas que deletreaban “ouchy”. El lunes, en la ceremonia de los Emmy, vestido con un Valentino a la medida, su brazo derecho estaba sostenido en un cabestrillo adornado con una rosa negra de tela que hacía juego con otra idéntica que llevaba en el puño de su manga izquierda.

Pero fue su atuendo para los Critics Choice Awards, un conjunto monocromático hecho a la medida por Zegna, la marca de lujo de ropa masculina, el que podría representar la integración más ambiciosa del cabestrillo y el traje hasta el momento. Alessandro Sartori, el director artístico de Zegna, no tenía interés en intentar ocultar la lesión. “Es mucho mejor que creemos algo alrededor del cabestrillo que intentar esconderlo”, dijo Sartori sobre el conjunto, cuyas tiras en capas parecidas a un vendaje podrían evocar a una momia recién envuelta.

Sartori y su equipo trabajaron con Pascal y su estilista personal, Julie Ragolia, para crear un look que no solo estuviera a la moda, sino que también fuera funcional para el actor. Cuando comenzaron a diseñar un prototipo de cabestrillo, la comodidad fue la consideración principal. “Cuando decidimos hacerlo en cuero, estábamos tratando de que la postura fuera la mejor para evitar cualquier dolor en su brazo y en su hombro”, dijo el diseñador. “Así que, de hecho, hicimos algunas pruebas en las posiciones correctas y los ángulos correctos con Pedro”.

El proceso de recuperación de Pascal no le impide continuar con sus compromisos profesionales. (REUTERS/Aude Guerrucci)

El cabestrillo ofrecía un soporte adicional con una banda que envolvía la cintura de Pascal, y mantuvo su brazo recogido de manera elegante. El actor lucía una camisa de manga larga de botones, sin cuello, y pantalones holgados a juego, todo en un tono que la marca definió como “gris perla monocromático”.

Al diseñar el accesorio, Sartori consultó con Ragolia e hizo su propia investigación para asegurarse de que el cabestrillo proporcionaría al actor un soporte completo en la alfombra roja y durante la ceremonia de premios. Parte de su decisión de usar cuero, en lugar de la tela, se debió a la resistencia del material. ”El componente clave es el material”, dijo Sartori, “porque el cuero es muy suave, pero al mismo tiempo es muy duradero, bastante resistente”.

El producto final se terminó en dos semanas, incluido el diseño, la producción y una serie de pruebas en línea con Pascal a través de Zoom. “Nos gusta un look personalizado para cada talento”, dijo Sartori, “y es por eso que queríamos hacer esto con Pedro. Esto no era solo un look, sino que era algo cómodo y sobre todo seguro”.

El esfuerzo de diseño se centró en crear un cabestrillo que, más que ocultar, complementara y se integrara con la indumentaria de Pedro Pascal. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Aunque el cabestrillo de Pascal ha causado sensación durante la temporada de premios de este año, no es el primero en ser fotografiado en la alfombra roja durante su proceso de recuperación. Matt LeBlanc lució un cabestrillo de cuero negro de la marca de lujo Chrome Hearts de Los Ángeles, en los premios Emmy de 1996, después de dislocarse el hombro mientras grababa una escena para Friends. Combinó su cabestrillo con un traje negro y gafas de sol personalizadas también de Chrome Hearts.

Los Emmy podrían haber sido la última aparición importante del cabestrillo de Pascal: en el estreno de su última película, Freaky Tales, el jueves en el Festival de Cine de Sundance, lució sus brazos sin ningún soporte.

Vestido con un conjunto de chaqueta y pantalón color hueso que tenían un estampado de cadenas de eslabón de pies a cabeza, Pascal posó para fotos con uno de sus coprotagonistas de Freaky Tales, el actor Jay Ellis de la serie Insecure. El video de la llegada de las estrellas muestra a Ellis acercándose con visible cautela mientras se preparaba para abrazar a Pascal ante las cámaras. Sin embargo, los asistentes estaban nerviosos.

"¡No le lastimes el hombro!", gritó una voz desde el cordón de seguridad.

