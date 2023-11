El asesinato sucedido en 'Rust' hace que Hollywood tome decisiones sobre las armas

Scott Reeder, el director del departamento de utilería en "Walker", la nueva versión para televisión sobre un "ranger" armado de Texas, estaba planeando lo necesario para una escena en la que una mujer apuntaba un revólver a un prisionero cuando llegó una nueva serie de órdenes: ya no se usarían pistolas reales en la producción.

Esto sucedió poco después de que una directora de fotografía recibiera un disparo mortal en el plató de la película "Rust" en Nuevo México, cuando una pistola con la que Alec Baldwin había estado ensayando disparó una bala real. La actitud en torno a las armas en el plató de "Walker" se había vuelto cautelosa, y sus productores habían decidido dejar de usar armas de fuego reales --las cuales habían usado de manera selectiva, al igual que muchas otras producciones, para algunos primeros planos y en algunas ocasiones para tiros de salva o fogueo-- y empezar a usar armas de imitación, incluidas las de caucho y las de gas como las de juguete que se usan en el "airsoft".

"Tomé todas las armas convencionales que teníamos en el camión de utilería y las guardé bajo llave en la caja fuerte", recordó Reeder.

En los dos años transcurridos desde que los disparos en el plató de "Rust" cobraron la vida de la directora de fotografía Halyna Hutchins, ha surgido una división en Hollywood sobre el uso de armas de fuego reales en los platós de televisión y cine. Algunas producciones, como "Walker", han tomado medidas para prohibirlas y se han valido más de los efectos especiales para replicar los destellos y estallidos de los disparos. Muchas otras producciones siguen usándolas, pues sostienen que las armas reales se ven más convincentes y provocan reacciones más auténticas en los actores cuando se usan con balas de salva, y argumentan que la tragedia de "Rust" fue una anomalía que pudo haberse evitado si la producción hubiera seguido los protocolos de seguridad estándar.

"Usar tiros de fogueo realza la narrativa de la historia; brinda realismo y les da a los actores algo a lo que deben reaccionar", explicó John Navarro, un armero veterano que supervisó los tiros de fogueo en "Los asesinos de la luna". "Si se usa como se debe, es completamente seguro".

Hay algunas señales de que la industria podría estar pensando en adoptar cambios más amplios. Algunas aseguradoras se están rehusando a cubrir películas de bajo presupuesto que quieran usar armas funcionales en el plató, según comentaron varios mediadores de seguros en la industria del entretenimiento. El tiroteo de "Rust" provocó una serie de demandas posiblemente costosas contra sus productores, y los fiscales en Nuevo México planean convocar un gran jurado para determinar si Baldwin debe ser acusado de nuevo.

Además, en Hollywood, un equipo de representantes de los sindicatos y los principales estudios ha estado trabajando con discreción para revisar y aclarar los lineamientos sobre el uso de armas de fuego en los rodajes, los cuales están contenidos en documentos llamados Boletines de Seguridad No. 1 y No. 2, según una persona con conocimiento del proceso que habló con la condición de mantener su anonimato para comentar las correcciones antes de que se hagan públicas. La última modificación de los lineamientos se realizó hace 20 años.

Esos lineamientos pronto tendrán aún más peso en California: pese a que por mucho tiempo se consideraron de índole voluntaria, los legisladores del estado propusieron codificarlos para todas las producciones en una ley promulgada en julio por el gobernador Gavin Newsom. (Una propuesta anterior de 2021 habría prohibido el uso de armas de fuego funcionales en los platós, pero tras enfrentarse a la oposición de la industria la legislatura estatal aprobó una ley que exige a las producciones que reciben créditos fiscales contratar consejeros de seguridad para que supervisen el uso de armas de fuego, así como proveer capacitación obligatoria sobre armas de fuego a quienes manejen armas en el plató).

El tiroteo mortal de "Rust" ofreció un vívido recordatorio de que muchas de las armas que se usan en los platós de filmación son reales. A veces están cargadas con balas inertes que se parecen a las balas reales pero no se pueden disparar; se suponía que ese era el caso en la escena que Baldwin estaba filmando. A veces están cargadas de municiones de salva --cartuchos con pólvora, pero sin proyectiles-- que producen un estallido ruidoso y un destello cuando se disparan. Sin embargo, aunque casi siempre se prohíben las balas reales en los rodajes, por supuesto que las pistolas reales se pueden cargar con balas reales, que es lo que sucedió en 2021 el día en que Hutchins perdió la vida.

Dwayne Johnson, cuya compañía productora ha estado detrás de cintas de acción con muchas secuencias de tiroteos como "Alerta roja", se comprometió a dejar de usar armas funcionales, y aseguró que "no nos preocuparemos" por cómo afectará esto los costos de los efectos visuales. Este año, el director Guy Ritchie estrenó una película sobre la guerra en Afganistán, llamada "El pacto", en la que afirmó no haber usado armas reales, pues le comentó a Newsweek que las armas de tipo airsoft "se ven igual de bien que las reales".

"No hay absolutamente ninguna razón para que alguien use un arma real en un plató", declaró Rebecca West, productora de efectos visuales que ha trabajado en películas de acción como la cinta de suspenso protagonizada por Ben Affleck "Hipnosis: Arma Invisible" estrenada este año, que incluyó una escena de balacera final con disparos que fueron cien por ciento generados por computadora.

Aunque los accidentes no son frecuentes, el caso de "Rust" ha hecho que las aseguradoras tomen en cuenta los riesgos. Laura Winn, directora de gestión de riesgos para Wrapbook, empresa que supervisa el pago de nómina y seguros para empresas de entretenimiento, mencionó que las preguntas en torno a la tragedia de "Rust" han estado al centro de todas sus reuniones con compañías de seguros.

"Nos preguntan: '¿Podría pasar una situación como la de "Rust" con ustedes, y qué medidas han tomado para garantizar que no pueda ocurrir algo así?'", relató Winn.

Se suponía que el revólver anticuado con el que Baldwin estaba filmando el día del tiroteo estuviera cargado solo con municiones inertes que se verían bien en primer plano, y ese día se le dijo al actor que la pistola no contenía balas reales. Pero las autoridades declararon que la armera de la película, Hannah Gutierrez-Reed, en realidad había cargado la pistola con cinco balas falsas y una real. Gutierrez-Reed fue acusada de homicidio involuntario y se declaró no culpable.

A principios de este mes, Baldwin dijo en el pódcast de Kelly Ripa, "Let's Talk Off Camera", que él estaba a favor de eliminar todo tipo de municiones en los platós y solo usar armas que no disparen.

"Si no hay balas, nadie sale lastimado", comentó en el pódcast Baldwin, quien sostiene que no fue responsable de la tragedia en el plató de "Rust". "Nada de salvas, ni fogueo, y claro, ninguna bala real, eso no hace falta decirlo, o eso creía yo".

Andrew Wert, el nuevo armero de "Rust", guarda rifles de imitación tras un día de rodaje en Yellowstone Film Ranch cerca de Pray, Montana, el 21 de abril de 2023. (Todd Heisler/The New York Times).

El armero Dutch Merrick, que trabaja en cine y televisión, demuestra la diferencia entre una bala inerte y una de salva en Target Props en Burbank, California, el 28 de marzo de 2023. (Alex Welsh/The New York Times).