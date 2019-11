No es necesario que esos escándalos se relacionen con gobiernos extranjeros. No he visto que se señale que Trump, tras bambalinas, está usando el mismo tipo de estrategia de extorsión y soborno que usó con Ucrania con las corporaciones estadounidenses. A muchas empresas se les está amenazando con políticas que dañarían su desempeño; en especial, pero no únicamente, con los aranceles sobre los productos importados que son fundamentales para sus operaciones. Sin embargo, también se les está ofreciendo la posibilidad de estar exentos de estas políticas.