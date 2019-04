En cuanto a quienes no estamos satisfechos en todos los aspectos de nuestra carrera profesional, no perdamos la esperanza: una de las razones por las que no hemos descubierto cuál es nuestra pasión es que cuando probamos algo nuevo, tendemos a darnos por vencidos muy pronto. ¿Por qué lo hacemos? Agárrate, porque es una verdad muy cruda: resulta que somos muy malos para casi todo cuando lo intentamos por primera vez.