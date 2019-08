Pero ahondemos un poco más en lo que son los terceros espacios. Teóricos como Edward Soja (1996) o Homi Bhabha (2004) definieron el "tercer espacio" no tanto como un lugar físico, sino como un espacio mental, una forma de definir de manera muy precisa la condición del que habita en las urbes contemporáneas y que normalmente no proviene de ese lugar. Por tanto, su espacio mental no está ni en el lugar de origen ni en el de acogida, sino en otro tercero, mezcla de los dos anteriores, y de otras muchas circunstancias.