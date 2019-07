Determinar dónde empieza y dónde termina el espacio personal puede ser complicado, especialmente cuando de partida no hay mucho espacio. No sorprende que los episodios de pasajeros furiosos ocurran más comúnmente en clase económica. Muchos vuelos se han visto obligados a realizar aterrizajes no programados por pasajeros que se quejan por los asientos reclinables.