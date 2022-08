Amazon trabaja en una nueva interfaz para su aplicación, y se parece a TikTok

Amazon. (foto: WWWhat's New)

TikTok es la sensación del momento, y algunas de las tiendas online más relevantes del mundo han comenzado a rediseñar sus aplicaciones para ir en la misma tendencia vertical. El siguiente en intentarlo sería Amazon.

TechCrunch se hace eco de las observaciones de Watchful, una plataforma dedicada a la inteligencia artificial, y aseguran que Amazon está probando una nueva función en su aplicación móvil que imita al máximo la interfaz vertical de TikTok para ofrecer productos y servicios.

Además, indican que esta novedad de Amazon ha sido probada entre los trabajadores de la empresa. Con solo presionar un botón, los usuarios podrán acceder a la pantalla completa al igual que TikTok para ver los productos.

Su uso es opcional y la nueva función se clasificará para una región específica, por lo que se puede omitir por completo. Vale la pena mencionar que esta no es la primera vez que Amazon se inspira en una red social popular. Hace un tiempo incluyeron una opción llamada ‘Posts’ y se parecía mucho a Instagram.

Por qué Amazon seguiría los pasos de TikTok

Si bien esto puede parecer un movimiento extraño de una empresa que no tiene nada que ver con TikTok, no es tan incorrecto. Después de todo, las recomendaciones de Amazon son uno de los temas más populares en TikTok.

Por lo tanto, era natural que la empresa quisiera llevar esta misma fórmula directamente a sus tiendas. De esta manera, pueden ofrecer exactamente lo mismo sin tener que pasar por los enlaces de afiliados que abundan en cada uno de estos videos de TikTok.

Así se vería la nueva interfaz de Amazon. (foto: TechCrunch)

¿Tendrán tanto éxito como estos TikToks que muestran productos de Amazon? Si bien no se puede ver el futuro, es casi seguro que no. No solo porque se percibiría como un movimiento menos realista que los videos directamente de TikTok, sino porque las dos plataformas tienen propósitos completamente diferentes.

De hecho, es solo otra forma de subirse al barco popular, y parece que Amazon ha descubierto qué estrategia seguir.

Por supuesto, hay que tener en cuenta que esta es solo una prueba interna. Según el informe, la función solo se usa dentro de la empresa. Por lo tanto, es poco probable que se difunda a gran escala a todos los demás usuarios de la plataforma.

Amazon quiere que Alexa imite la voz de cualquier persona, incluso fallecidas

Asimismo, Amazon está entrenando a su asistente de IA, Alexa, para adoptar la voz de cualquier persona según las preferencias del cliente. El asistente podrá detectar el timbre y las características de transposición de la voz de una persona e imitarla. Este es un paso importante hacia la humanización de la relación entre el hombre y los dispositivos inteligentes.

“Queremos hacer que los recuerdos perduren” tras una pandemia en la que “muchos de nosotros hemos perdido un ser querido”, dijo el miércoles el vicepresidente senior de Amazon, Rohit Prasad, en una conferencia en Las Vegas, Estados Unidos.

Alexa de Amazon. (foto: Al Día News)

Sin embargo, usar una voz familiar puede cambiar radicalmente el uso y las expectativas del usuario. Durante el lanzamiento, Amazon lanzó un pequeño video promocional sobre la idea.

En ella, un niño le pregunta a Alexa si “terminó de leer ‘El mago de Oz’”. Alexa abandonó su robótica y suave voz, y la cambió a la de la abuela. Para el niño, aunque consciente de que está escuchando al locutor, era su abuela quien lee el cuento, no Alexa.

