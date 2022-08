Libros electrónicos o eBooks gratis para aprender programación

Se podría pensar que lo mejor que se puede hacer para aprender a programar es comenzar a practicar y lanzarse a explorar todas aquellas herramientas y plataformas que existen para crear sitios web, aplicaciones y softwares, lo cual es totalmente cierto, pero también es importante conocer un poco sobre la teoría y lo que los desarrolladores más prominentes de la informática tienen por decir.

Es por esto que en esta ocasión se ha traído una lista con algunos de los e-books más útiles a la hora de aprender a programar. Lo mejor de todo es que son gratis y su descarga y uso es totalmente legal.

Este es un libro traducido del inglés por lo que su nombre original es “97 Things Every Programmer Should Know”. Los lectores se encontrarán con varios consejos y recomendaciones para iniciarse en temas como refactorización, código limpio, pruebas o aprendizaje continuo.

Sus autores son Scott Chacon y Ben Straub, quienes se desempeñan como cofundador de GitHub y desarrollador de Zendesk respectivamente, en este libro se encontrará una introducción al sistema de control de versiones que es muy usado en la actualidad. Se encuentra en el sitio web de Git en formato PDF, ePub y web.

En pocas palabras sin el autor de este libro, Jim Weirich, el ecosistema Ruby no hubiera existido, pues fue quien creó las herramientas Rake, Builder, y el sistema de gestión de los paquetes RubyGems.

En el libro se puede leer “Git Immersion es un tour guiado que nos lleva por los fundamentos de Git, inspirado en la premisa de que, para conocer algo, hay que hacerlo. El camino más seguro para dominar Git es sumergirse en sus utilidades y comandos, para experimentar de primera mano”.

Open-Source Introduction to Bash Scripting

En las primeras páginas de este libro se enseña sobre Bash scripting y luego se muestran casos de uso, está disponible en PDF y en modo oscuro y claro. Su autor es Bobby Iliev quien es el co-fundador de Dev Dojo y community manager de Digital Ocean.

Tal vez este libro sea de los más didácticos de esta lista, pues a través de la indicaciones para crear una aplicación de poker, se explica como programar con java y todo lo relacionado a ello como codificación de algoritmos, la interfaz gráfica o la gestión de eventos y concurrencia. Su autor es David Pérez Cabrera, quien se ha desempeñado como desarrollador de software en Telefónica.

Este libro está siendo usado como material de consulta en varios cursos dictados por internet a través de varias plataformas como Coursera, edX o CodeMentor, y se basa en un libro más antiguo llamado “Cómo Pensar como un Informático: El aprender con Python”.

Su autor, Charles R, indica que “El objetivo de este libro es proporcionar una introducción a la programación. Orientada a resolver problemas de análisis de datos comunes en el mundo de la informática”.

An Introduction to C & GUI Programming’, de Simon Long