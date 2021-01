Fake News: por qué es falso que puedas bloquear los nuevos términos de WhatsApp compartiendo una cadena diez veces

Cadena Fake News por nuevos términos y condiciones de WhatsApp (Foto: Archivo/Shutterstock)

Una “cadena” que promete proteger la información privada de quienes la compartan en al menos 10 grupos ha comenzado a circular en WhatsApp, sin embargo, se trata de una medida que está inundando los chats con spam y desinformación.

Lo anterior luego de que WhatsApp enviara una advertencia a sus usuarios sobre los nuevos términos y condiciones que entrarán en vigor el próximo 8 de febrero, y que serán obligatorios para quienes deseen permanecer en la plataforma.

De acuerdo a lo anunciado por el servicio de mensajería, algunos datos serán compartidos con las empresas de Facebook, para ofrecer integraciones en los productos de dicha organización.

Ello dio paso a muchas especulaciones como que Facebook y sus empresas tendrían acceso a la información de los chats, contactos y hasta localización de los usuarios. Sin embargo, aunque recopilarán más datos, no vulnerarán la privacidad.

¿Qué dice la “cadena”?

Según el mensaje si este se comparte este en al menos 10 grupos, aparecerá un palomeado verde y se protegerá la cuenta contra los nuevos términos y condiciones, situación que es absolutamente falsa, ya que la única forma de evadirlos es dejando de usar la aplicación.

Conforme a lo que la “cadena” dice, con los nuevos términos de WhatsApp, la plataforma tendrá acceso a las fotos del dispositivo y todas las publicaciones, incluidos mensajes borrados, que podrán ser difundidos y hasta usados en presuntos juicios en contra del titular.

Además, asegura que la única forma de protegerse de ello es enviando la misiva a una decena de grupos. “No cuesta nada más que un simple copiar/pegar, mejor estar seguro que ser vulnerado”, detalla.

Por si fuera poco, el mensaje dice ser “real” y tener completa efectividad en contra de esos supuestos cambios.

¿Por qué es fake?

Hay varios puntos que denotan que el mensaje es falso y solo está generando spam. El primer indicador es que se trata de una “cadena” de copiar y pegar.

Un factor son las faltas de ortografía. Cuando un mensaje de tal “importancia” llega a nuestros chats con errores en su redacción más vale no hacerle caso. Por ejemplo, entre las fallas está: Whatsap.

Otra de las reglas básicas para detectar Fake News es percatarse del uso excesivo de signos de admiración y mayúsculas. Este tipo de noticias suelen usar títulos y frases llamativas para alertar a las personas, sin embargo, cuando un mensaje excede de estos factores es falso (por lo general).

Su falsedad también radica en la ambigüedad, pues no tiene fechas claras ni da información completa. El mensaje señala que “mañana comienza la nueva regla”, pero no se puede saber cuándo es “mañana” ya que se desconoce el día en que fue escrito y porque WhatsApp aclaró desde un inicio que los cambios entrarán en vigor el 8 de febrero. En segundo lugar, porque al decir “la nueva regla” no aclara a qué se refiere, haciendo que el usuario dé por hecho que son los nuevos términos y condiciones, aunque bien podría tratarse de otra cosa.

Asimismo, dice que: “Recuerda que el plazo es hoy”, cometiendo el mismo error de temporalidad, ya que no se puede saber cuándo fue escrito y cuánto tiempo tardó en llegar el mensaje a la persona que lo está leyendo.

Finalmente, es de señalar que si WhatsApp no podrá leer las conversaciones aún después de activar las nuevas condiciones, menos lo hace ahora, por lo que es imposible que la aplicación sepa que el usuario envió mensajes que tienen escrito “no autorizo” y “no doy permiso”, como una carta responsiva.

Para no creer en Fake News o mensajes en cadena que terminan siendo basura digital, basta con revisar algunos simples factores y verificar la información en fuentes confiables.

