Al recordar la situación que vivieron al inicio de esta experiencia, Ángel entorna los ojos y habla con franqueza: “Todo lo que ganaba en mi trabajo era para irnos, pero no teníamos cómo regresar. Yo le decía que si no ganaba no teníamos cómo volver a casa y era cierto”.

Palabras de ese tipo provocarían estrés en cualquier persona, sin embargo, el hermano de MKLeo considera que si bien ejercía presión sobre él, eso mismo contribuyó “para que no lo viera sólo como un juego, sino como un trabajo. No había otra cosa más que ganar, ganar, ganar”.

Sobre los demás integrantes de su familia, el joven de 18 años ha mencionado que siempre lo apoyaron, que fueron los primeros en entender su trabajo; pero al respecto, Ángel acota que únicamente se trató de apoyo moral, ya que en lo económico no pudieron ofrecerles demasiadas ayudas.

“Mi papá varias veces nos ayudó para pagar pasajes, habitaciones, comidas, incluso para sacar la visa de Leo, pero una vez él le pidió dinero para ir un torneo y le respondió que no porque para él era una mala inversión. Desde entonces ninguno le volvió a pedir nada”.

Cuando Ángel narra eso asiente con la cabeza para reafirmar su declaración y no dejar dudas en el interlocutor. Después de un silencio sentencia: “la realidad es que en el éxito que hemos tenido, ellos no tuvieron nada que ver”.

A partir de ese momento, ambos hicieron un propósito: llegar hasta donde les alcanzaran los recursos y el talento de Leo con el control. Después de varios años, torneos y títulos conseguidos, se mantienen viajando.

Otra persona que fue fundamental para su progreso fue la pareja del hermano mayor, Laura Jiménez, ya que ella les daba gran parte de su salario para que pudieran irse a torneos fuera de la Ciudad de México.

Ante el cuestionamiento de por qué entregaba sus recursos sin dudar, Laura responde como si se tratase de una obviedad: “Somos un equipo. Confiaban en algo y yo confiaba en ellos. Tenían la certeza de que esto iba a funcionar y así fue”.

MKLeo, uno de los referente de los eSports en México

Datos de la consultora especializada en videojuegos, Newzoo, mostraron que en 2018, había 55.8 millones de videojugadores en México, no obstante, son pocas las figuras que destacan en la élite de los deportes electrónicos y uno de los más importantes es MKLeo.

Las razones de que Leonardo ocupe una posición tan relevante en los eSports, específicamente en Smash Bros., es que fue un pionero en representar a México en otros países. Labró el camino que en la actualidad muchos quieren recorrer.

Durante la pelea de Spargo, un smasher mexicano de 13 años, en la primera ronda de EVO 2019, la comentarista VikkiKitty hizo referencia a MKLeo y mencionó que él “le abrió las puertas a mucha gente joven” a las competencias de alto nivel en su país.

Cuando comenzaba a destacar, se le llegó a comparar con Zero, un jugador chileno que fue el mejor en Smash Bros. para Wii U. Pero eso no resultó un problema para él, pues tener un nivel similar al suyo era aspiración: “Mi sueño había sido competir con un jugador así”.

Ahora Zero no juega más competitivamente y Leo se ha convertido en el punto de comparación para muchos. Toon considera que a larga “será él quien lleve el estandarte del competitivo. Ahora está ganando torneos y pienso que una de sus pretensiones será superar el legado que dejó el chileno”.

Llegar al nivel en el que ahora se encuentra no ha sido sencillo y uno de los elementos más importantes para alcanzarlo fue competir en otras naciones como Estados Unidos, pues ahí los torneos tienen mayor peso en las clasificaciones mundiales, ya que los jugadores tienen mayor exposición y talento.

La relevancia de ese país en la carrera de Leo fue evidente cuando concretó su patrocinio con Echo Fox, una de las organizaciones de eSports más importantes del mundo y que también cuenta con equipos profesionales de Fortnite y League of Legends.

El talento de MKLeo habla por sí mismo, pero es indudable que Echo Fox le da mayor relevancia a sus logros. Sin embargo, eso no es gratuito, explica Laguna: “Un patrocinador no sólo busca a gente que sólo le gusta jugar, sino a alguien que le pueda ayudar a ser más importante, alguien que sea constante y aparezca en los primeros lugares de las competencias más importantes”.

Las claves en el éxito de MKLeo

Cada vez que gana un combate o torneo importante, Leo hace un gesto de satisfacción o estrecha la mano con su rival, pero nunca alardea o exagera con sus celebraciones. La mesura es algo que lo caracteriza, pero aunque no se muestre en sus ademanes, ninguno de sus cercanos duda que disfruta mucho de las competencias.

Cuando discute con sus primos o hermano acerca de los rivales más sobresalientes hace comentarios como “me gustaría enfrentar a tal persona porque juega muy bien”. Disfruta competir al máximo nivel.

Ese rasgo de su personalidad es, en gran parte, lo que lo ha llevado al lugar en donde está. El otro factor clave en su éxito ha sido la gente que tiene detrás. Todos los que trabajan con él le recuerdan sus responsabilidades con las marcas y, más importante aún, consigo mismo.

Si pierde y saben que se encontrará con críticas o malos comentarios en las redes sociales, todos resisten a su lado. “No está solo. Tiene personas que están interesadas en lo que hace y lo apoyamos para que lo realice de la mejor manera”.