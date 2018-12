Los recuerdos torturados que dieron origen a "No se lo digas a nadie" fueron los siguientes: un padre machista lleva a su hijo delicado a un burdel en los arrabales de la ciudad, el hijo fracasa ante la prostituta, no consigue una erección, y le ruega a la mujer que le guarde el secreto; el padre machista, coleccionista de armas, cazador de animales, lleva a su hijo de cacería, montando a lomo de mula, y cuando un venado se pone a tiro, conmina a su hijo a dispararle, pero el hijo no es capaz de disparar, no puede matar al venado; el padre reta a su hijo a una pelea con guantes de box y le da una paliza; el padre atropella a un hombre del pueblo, no se detiene a auxiliarlo y dice cosas racistas; el hijo delicado sale con unos amigos y ellos están borrachos y persiguen a unos travestis en un parque de noche, insultándolos, pegándoles, y el hijo siente asco de sí mismo por no repudiar lo que hacen sus amigos.