La ola polar podría llevar nieve a Australia

Una corriente de aire ártico de la Antártida provocará un fin de semana helado en Australia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Australia se prepara para un fin de semana helado a medida que una corriente de aire ártico proveniente de la Antártida invade el continente. The Bureau of Meteorology ha anunciado temperaturas que descenderán hasta 8 °C por debajo de la media para esta época del año, lo que prolongará las condiciones frías hasta bien entrado la próxima semana.

Un sistema de alta presión en el mar de Tasmania atrapará el aire helado en el sureste de Australia, según informes de Weatherzone. “El aire helado será arrastrado desde la Antártida por un frente frío que barrerá el continente este fin de semana”, detalló la agencia meteorológica. “Un sistema de alta presión seguirá rápidamente al frente y permanecerá sobre el sur de Australia, prolongando este brote frío al menos hasta mediados de la próxima semana”, agregaron.

Además del aire helado, se espera una alta probabilidad de caída de nieve en zonas que van desde Tasmania hasta el norte de Nueva Gales del Sur, incluso fuera de las regiones alpinas. Los vientos con fuerza de vendaval, con ráfagas superiores a 90 km/h, azotarán Tasmania y el este de Victoria el domingo y lunes, y se propagarán a Nueva Gales del Sur el lunes.

En Sídney, se anticipan lluvias aisladas para el viernes, aunque no serán tan frecuentes ni fuertes como las registradas hasta ahora en julio. La ciudad ha experimentado este año cuatro secuencias de lluvias de cinco días o más, incluyendo 14 días de lluvia del 1 al 14 de mayo, 11 días del 30 de junio al 9 de julio, y otros periodos más cortos en enero y marzo.

El Bureau of Meteorology pronostica temperaturas 8 °C por debajo de la media para esta época del año (REUTERS)

Dean Narramore, meteorólogo de The Bureau of Meteorology, afirmó que Sídney podría experimentar un “prolongado descanso” del clima húmedo, ya que “el sol finalmente regresa no sólo a Sídney sino a toda la costa este”. Para el resto del fin de semana, se esperan intervalos nubosos con mínimas de 8 °C y máximas de 18 °C.

Melbourne se prepara para un fin de semana húmedo con pronósticos de lluvias durante toda la semana. Las temperaturas apenas superarán los 15 °C el viernes, con mínimas de apenas 5 °C, mientras que se espera nieve en áreas elevadas fuera de los Alpes Victorianos debido a la llegada del aire frío antártico.

En Brisbane, se espera un fin de semana fresco y seco. Las temperaturas se mantendrán por debajo de los 24 °C con mínimas de 10 °C, que descenderán hasta 8 °C la próxima semana, mientras que las máximas rondarán los 20 °C.

Canberra, la capital del país, experimentará un drástico descenso de las temperaturas en los próximos días. Áreas elevadas del territorio de la capital australiana podrían ver algunas nevadas, incluídas zonas de las colinas periféricas y quizás incluso partes de la ciudad misma.

Tasmania y Victoria enfrentarán vientos con ráfagas superiores a 90 km/h el domingo y lunes (REUTERS)

Perth, en Australia Occidental, está recibiendo frentes fríos que traen lluvias y chubascos generalizados con potencial de tormentas eléctricas. Las temperaturas lucharán por superar los 20 °C con algunas horas de sol invernal el sábado después de una serie de días nublados.

Adelaide se enfrenta a condiciones muy frías desde el sábado, debido a una oleada extendida de aire frío proveniente de la Antártida. Un sistema de alta presión al sur del país prolongará el clima frío por al menos cinco días, con lluvias y máximas de 16 °C y mínimas de 8 °C.

Hobart, en Tasmania, también recibirá vientos fríos y lluvias a medida que el sistema de baja presión avanza hacia el sur desde la costa este. Se esperan temperaturas en Hobart tan bajas como 3 °C el domingo.

Nevadas en áreas elevadas del territorio de la capital australiana pueden incluir zonas de cerros periféricos (REUTERS)

Mientras tanto, en el norte del país, Darwin disfruta de condiciones soleadas y cálidas, con temperaturas que oscilarán entre 19 °C y 33 °C durante el resto de la semana.

El pronóstico extenddido para las principales ciudades

Perth

Viernes: Parcialmente nublado, mín. 8 °C, máx. 18 °C

Sábado: Soleado, mín. 7 °C, máx. 19 °C

Domingo: Parcialmente nublado, mín. 7 °C, máx. 20 °C

Adelaide

Viernes: Chubascos, mín. 8 °C, máx. 16 °C

Sábado: Algunos chubascos, mín. 8 °C, máx. 15 °C

Domingo: Algunos chubascos, mín. 8 °C, máx. 15 °C

Melbourne

Viernes: Algunos chubascos, mín. 9 °C, máx. 15 °C

Sábado: Algunos chubascos, mín. 7 °C, máx. 13 °C

Domingo: Chubascos, mín. 5 °C, máx. 13 °C

Hobart

Viernes: Parcialmente nublado, mín. 8 °C, máx. 14 °C

Sábado: Parcialmente nublado, mín. 5 °C, máx. 11 °C

Domingo: Algunos chubascos, mín. 3 °C, máx. 10 °C

Hobart en Tasmania experimentará vientos fríos y temperaturas tan bajas como 3 °C el domingo (REUTERS)

Canberra

Viernes: Helada matutina, nublado, mín. 1 °C, máx. 12 °C

Sábado: Helada matutina, mayormente soleado, mín. 0 °C, máx. 14 °C

Domingo: Helada matutina, nublado, mín. -1 °C, máx. 11 °C

Sídney

Viernes: Parcialmente nublado, mín. 8 °C, máx. 18 °C

Sábado: Algunos chubascos, mín. 9 °C, máx. 18 °C

Domingo: Parcialmente nublado, mín. 8 °C, máx. 17 °C

Brisbane

Viernes: Soleado, mín. 12 °C, máx. 24 °C

Sábado: Soleado, mín. 12 °C, máx. 22 °C

Domingo: Mayormente soleado, mín. 10 °C, máx. 21 °C

Darwin

Viernes: Soleado, mín. 20 °C, máx. 31 °C

Sábado: Soleado, mín. 19 °C, máx. 31 °C

Domingo: Soleado, mín. 19 °C, máx. 31 °C