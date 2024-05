El asesino que alimentó a sus cerdos con los cuerpos de seis mujeres a las que mató fue atacado en prisión y está en coma

Pickton está en coma inducido médicamente (Composición Infobae / Global TV-CBC)

Robert Pickton, el conocido asesino en serie canadiense, se encuentra en estado crítico tras sufrir un grave ataque en el penal de máxima seguridad de Quebec. El sujeto, de 74 años, fue agredido el 19 de mayo por otro interno en un incidente que el Servicio Correccional de Canadá calificó como un “ataque mayor”.

Las autoridades confirmaron a Newsweek que el agresor ha sido identificado y se han tomado “acciones apropiadas”. Según informes de la policía de Quebec a CBS News, las lesiones de Pickton se consideran “potencialmente mortales”. La Sûreté du Québec (el cuerpo policial local) declaró que Pickton está en coma inducido médicamente, y según The Vancouver Sun, no se espera que se recupere.

El convicto conocido también como “El Asesino de la Granja de Cerdos”, fue condenado en 2007 por los asesinatos de seis mujeres: Sereena Abotsway, Mona Wilson, Andrea Joesbury, Brenda Ann Wolfe, Georgina Papin y Marnie Frey. Además, en su granja se encontraron restos o ADN de 33 mujeres, según informó CBC.

Una fuente no identificada dijo a The Province que Pickton fue “apuñalado en la cabeza con un mango roto, similar a una escoba”. Este detalle no ha sido confirmado oficialmente, pero subraya la brutalidad del ataque sufrido por el asesino.

La hermana de una de las víctimas de Pickton reaccionó al ataque. “Dije, ‘Bien por él, se lo merecía’”, expresó Tammy Lynn Papin, hermana de Georgina Papin, en una entrevista para CBC.

Lorimer Shenher, ex detective principal de la Policía de Vancouver, también se expresó sobre el incidente. “Obviamente, Pickton ha causado mucho dolor a muchas personas. Desafortunadamente, un ataque como este solo sirve para obstaculizar aún más la verdad de este caso, impidiendo que todos los perpetradores restantes sean llevados ante la justicia. Es un secreto a voces desde hace más de 20 años que estos asesinatos no fueron cometidos únicamente por él”

El Servicio Correccional de Canadá también se manifestó sobre el caso y destacó la seguridad y bienestar dentro de sus instituciones: “La seguridad de las instituciones es primordial, y actualmente se está llevando a cabo una investigación sobre lo ocurrido”.

Robert Pickton fue condenado en 2007 por los asesinatos de seis mujeres (Jane Wolsack/AP)

Según People, el caso de Robert Pickton siempre ha generado una gran atención mediática debido a la magnitud de sus crímenes y la forma en que ocultó los cuerpos de sus víctimas en su granja de cerdos en Port Coquitlam, en la región de Vancouver. Su condena, que resultó en una sentencia de cadena perpetua, nunca cerró del todo las heridas de las familias de las víctimas ni de la comunidad en general.