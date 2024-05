El enigma de los montículos de Mima: a qué se deben las extrañas irregularidades del terreno en una zona agreste de Washington

Los montículos de Mima (WASHINGTON STATE DNR)

La Reserva Natural de Mima Mounds, ubicada entre los montes Rainier y Santa Elena, en el estado de Washington, Estados Unidos, alberga una intrigante formación terrestre. Aunque ha sido objeto de estudio por más de un siglo, la causa de los montículos de esta área sigue siendo un enigma para los científicos.

Los montículos de Mima, que oscilan entre uno y dos metros de altura y alcanza hasta doce metros de ancho, se distribuyen a lo largo de una pradera en esta reserva natural. Esta peculiar estructura destaca como una impresionante maravilla natural y también es un misterio científico indescifrable. No obstante, formaciones similares se han localizado en otras regiones de los Estados Unidos y en países como Sudáfrica, lo que agrega más preguntas al misterio.

Regina Johnson, ecóloga adjunta del Departamento de Recursos Naturales de Washington, menciona que han surgido más de 30 teorías sobre el origen de estos montículos. Algunas de las propuestas varían entre la acción de terremotos, antiguas inundaciones e incluso la actividad de las tuzas, pequeños roedores conocidos por sus hábitos de cavar. “Hay teorías que van y vienen”, afirma Johnson.

En 2013, un estudio publicado en la revista Science sugería que los montículos podrían haber sido creados por los geómidos o Geomyidae, una familia de roedores americanos. Esta hipótesis llevó a la revista a declarar que “El misterio de los montículos de Mima” había sido resuelto. Sin embargo, la comunidad científica mantiene sus reservas al respecto, y el debate permanece abierto.

Teorías sobre cómo se formaron

Desde mediados del siglo XIX, la comunidad científica ha debatido intensamente el origen de los montículos Mima en el noroeste del Pacífico. Estos enigmáticos montículos fueron avistados por exploradores europeos, y diversas teorías han surgido desde entonces para explicar su formación.

En 1913, el geólogo J. Harlan Bretz propuso la idea de que estos montículos podrían haberse formado a partir de los llamados “suncups”, depósitos de sedimentos que se acumulan en depresiones de nieve y hielo. Sin embargo, esta teoría no logró consenso. Más adelante, en 1940, R. C. Newcomb del Servicio Geológico de Estados Unidos planteó que los montículos eran producto de polígonos de escarcha, fenómenos en los que el hielo forma y rellena grietas en la tierra helada, para después derretirse y dejar huecos. Esa hipótesis también sería finalmente rechazada.

En 1942, un estudiante de la Universidad de Washington y un biólogo del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU., publicaron en The Journal of Geology una nueva hipótesis que ligaba la formación de los montículos a las tuzas, roedores conocidos también como taltuzas o ratas de abazones. Walter W. Dalquest y Victor B. Scheffer sugirieron que, a lo largo de miles de años, estos animales excavaron en busca de raíces vegetales, creando las pequeñas colinas. “La aparente equidistancia entre los montículos correspondía lógicamente a los límites de los territorios de las ardillas de tierra”, escribieron en su publicación.

No obstante, surgió una contradicción con esta teoría: “En aparente contradicción con nuestra hipótesis, no hay tuzas en esta pradera”. Dalquest y Scheffer sugirieron que estos roedores podrían haber desaparecido debido a enfermedades, sequías o incendios.

La teoría de las tuzas enfrentó escepticismo, especialmente por factores como el tamaño de las rocas en ciertos montículos, que eran demasiado grandes para que las ardillas las transportaran, y porque la mera presencia de estos roedores en los montículos no probaba necesariamente su origen. En 1988, el glaciólogo A.L. Washburn revisó exhaustivamente la hipótesis y concluyó que presentaba una serie de “serias objeciones”.

A pesar del escepticismo, en 2013, la teoría de Dalquest y Scheffer recibió respaldo de Manny Gabet, geomorfólogo de la Universidad Estatal de San José (EE.UU.), quien al visitar la Reserva Natural de los Montículos de Mima escuchó sobre la teoría de los animales y decidió investigarla. Utilizó un modelo informático basado en datos de un estudio de 1987, Gabet demostró cómo la actividad de las ardillas distribuidas aleatoriamente podría cambiar una pradera llana a lo largo de cientos de años, lo que generó formaciones que coincidían con los montículos Mima.

Gabet explicó: “La razón por la que estos montículos fueron un misterio durante tanto tiempo es que parecen formarse muy, muy lentamente, o no formarse en absoluto”, añadiendo que se trata de “un proceso tan lento que, a lo largo de la vida de alguien, no se notaría realmente ningún cambio”.

Los montículos podrían haber sido creados por una familia de roedores americanos (WASHINGTON STATE DNR)

El libro seminal de la Sociedad Geológica de América de 2013, “Mima Mounds: The Case for Polygenesis and Bioturbation”, respalda aún más la teoría de los roedores. Sin embargo, cuando Gabet presentó sus hallazgos al Departamento de Recursos Naturales de Washington, los funcionarios permanecieron “muy escépticos”.

La Pradera de Mima se formó cerca del borde más meridional de lo que fue la capa de hielo de la Cordillera durante la última glaciación. Esta masa de hielo obligó a muchos ríos que salían de la cordillera de las Cascadas a drenar hacia el sur, hacia esta región.

Entre las teorías más destacadas se encuentra la hipótesis eólica, que sostiene que la vegetación atrapaba los sedimentos arrastrados por el viento, formando montículos. Otra teoría sugiere que el agua de deshielo glaciar erosionaba la zona alrededor de los árboles, lo que creó pequeños valles. Estas dos hipótesis ponen de manifiesto el impacto de las fuerzas naturales en la formación del paisaje.

Un enfoque distinto proviene del investigador Andrew Berg, quien en 1990 propuso que los montículos podrían haber surgido a partir de las ondas sísmicas. Utilizó un tablero de contrachapado recubierto de limo y un martillo para simular terremotos, así descubrió que podía recrear montículos similares a los observados en el terreno. “Los montículos eran casi idénticos a los encontrados sobre el terreno”, afirmó Berg.

En contraste, algunos científicos consideran que las tuzas pudieron haber sido responsables de la creación de los montículos de Mima. Estos pequeños roedores son conocidos por su capacidad para mover grandes cantidades de tierra, aunque no todos los expertos están convencidos de esta teoría. Coe, un editor gráfico del Servicio Geológico de Washington, ha señalado: “La regularidad del patrón de los montículos es realmente sorprendente, no se ve a menudo tal simetría en la naturaleza”.

La historia oral de los nativos de la zona ofrece otra perspectiva. Los guardianes del conocimiento del Alto Chehalis relatan que una inundación dejó montículos con forma de olas. También cuentan que una corriente de agua trajo ballenas y marsopas a la tierra, lo que creó jorobas en el terreno. Esta tradición se alinea en parte con una teoría que sugiere que una inundación glaciar arrastró sedimentos desde el monte Rainier hasta las tierras bajas de Puget hace aproximadamente 17 000 años. Los sedimentos, incluidas rocas volcánicas, se asentaron sobre el suelo de grava procedente de una recesión glaciar.

La reserva natural de los montículos de Mima, un Monumento Natural Nacional de 257 hectáreas, es hogar de diversas especies de aves, como la alondra de los prados occidental, que anidan en el suelo. Durante la primavera, el área se ve embellecida por la floración de camas púrpuras. Esa zona ha sido un punto de interés para científicos, para turistas y lugareños que especulan sobre su origen.

La Reserva Natural de Mima Mounds está ubicada entre los montes Rainier y Santa Elena, en el estado de Washington, Estados Unidos (WASHINGTON STATE DNR)

Gabet, otro investigador, sigue defendiendo la teoría de las tuzas y espera que su trabajo sea aplicado en otros lugares. “Es posible que las tuzas hayan creado algunos montículos en áreas específicas”, afirmó. No obstante, esta explicación no es universalmente aceptada y otros expertos prefieren teorías glaciales.

A pesar de las distintas teorías, la opinión común es que los montículos de Mima presentan características únicas que siguen intrigando a la comunidad científica. Las diferentes formas y tamaños observados en otros montículos del noroeste del Pacífico refuerzan la idea de que no hay una única explicación válida. Según Coe, “no se ve a menudo tal simetría en la naturaleza”. Esta observación resalta la singularidad de estos accidentes geográficos.

En resumen, la pluralidad de teorías sobre el origen de los montículos de Mima refleja la complejidad de este fenómeno natural. Desde hipótesis eólicas y glaciares hasta la actividad sísmica y la intervención de animales, cada perspectiva aporta una pieza al rompecabezas. Sin embargo, Johnson concluye, “no sé si alguna vez lo sabremos con certeza”.