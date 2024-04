El Gobierno chileno confirmó que Venezuela aceptó vuelos con 150 migrantes expulsados de país

El Gobierno del país latinoamericano trabaja en coordinación con las naciones limítrofes para frenar la inmigración irregular (EFE/Adriana Thomasa)

EL Gobierno de Chile confirmó este jueves que Venezuela aceptó tres vuelos chárter en los que viajarán 150 ciudadanos venezolanos deportados de Chile que se encontraban en situación irregular. Los vuelos se realizarán el próximo mes de mayo y el día de la operación aún debe ser definida por ambos Estados.

El país vive una crisis de seguridad pública. Los índices de inseguridad en Chile se dispararon tras la llegada de bandas criminales como el Tren de Aragua y el aumento exponencial de delitos de alta connotación como el sicariato y secuestros. Es por eso que el Gobierno trabaja en coordinación con los países cercanos para frenar la inmigración ilegal.

El subsecretario chileno del Interior, Manuel Monsalve, explicó: ”Hemos recibido -por vía diplomática- una respuesta del Ministerio de Relaciones del Gobierno de Venezuela, aceptando un vuelo para el proceso de expulsiones durante la primera semana de mayo”.

Y luego agregó, ”Durante el transcurso de hoy, en el marco del Consenso de Brasilia, espero tener diálogos que permitan garantizar tener planes de vuelo y no solo pedir autorizaciones cada vez que es necesario un vuelo, sino tener planes de vuelo que puedan tener un itinerario conocido, acordado, concordado”.

Si bien las comunidades locales apuntan a que en su mayoría el ingreso está protagonizado por venezolanos, en las últimas semanas se ha reportado la llegada irregular de colombianos y salvadoreños (AP Foto/Ignacio Muñoz)

Monsalve, anunció que aquellos extranjeros que no tengan su situación migratoria regularizada en Chile y cometan delitos sin pena de cárcel, serán retenidos y expulsados del país. Esta medida fue propuesta el martes pasado en una sesión especial del Senado, con el fin de que no hayan más personas que no se encuentren empadronadas en libertad por las calles del país.

El Ejecutivo anunció la presentación de un proyecto de ley que permita ampliar los sujetos de expulsión, así como definir medidas cautelares a las personas afectadas por esta figura. ”Nuestro objetivo es lograr expulsiones efectivas, tener antecedentes penales de las personas extranjeras que están en Chile e identificar y detener personas extranjeras que cometen delitos en Chile. Ese es el sentido del acuerdo”, señaló el subsecretario.

Según explicó la autoridad chilena, cada vuelo que se dirigirá a Venezuela el próximo mes tiene la capacidad para subir a 60 personas expulsadas. Esto explica la cantidad de viajes necesarios para la operación, como también la creación de los “planes de vuelo”.

Cientos de personas, en su mayoría familias venezolanas, regatean los escasos controles de Colchane a diario con el objetivo de llegar a Iquique para luego dar el salto hacia la capital chilena (AP Foto/Ignacio Muñoz)

El Consenso de Brasilia es un mecanismo de integración suramericano creado en 2023 e integrado por 12 países de la región. Este tiene como fin fortalecer y estrechar lazos en materia de cooperación en seguridad. Aun cuando la migración irregular ha sido frecuente en Chile, los últimos años se disparó de manera exponencial. Según la Policía de Investigaciones (PDI), alrededor de 44.000 personas ingresaron de forma irregular durante 2023 vía pasos clandestinos.

Decenas de personas han perdido la vida durante los últimos años intentando ingresar a Chile por sus rutas clandestinas en el altiplano. En esta zona se alcanzan altas temperaturas durante el día, y por la noche muy bajas (menores a los 0°C). Estos peligrosos trayectos siguen siendo la ruta principal de ingreso irregular a Chile.

En febrero el país inició un despliegue militar en puntos críticos de la frontera con Perú y Bolivia, en busca de aumentar el control del ingreso irregular de personas migrantes que afecta la zona.

Pese a la pandemia y la crisis social de 2019, este sigue siendo uno de los países más atractivos para migrar dentro de América Latina por su estabilidad política y económica. En Chile hay un total de 1,4 millones de migrantes (más del 7% de su población). La mayor parte de ellos proviene de Venezuela, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos.

(Con información de EFE)