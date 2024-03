El primer satélite espía de Corea del Sur transmitió imágenes de buena resolución del centro de Pyongyang

El cohete que transportó el primer satélite espía autóctono de Corea del Sur despegó de la base espacial estadounidense de Vandenberg en California el 1 de diciembre de 2023 (Europa Press/Contacto/Space X)

El primer satélite espía militar de Corea del Sur transmitió con éxito imágenes de “buena resolución” del centro de Pyongyang a su país tras su lanzamiento en diciembre, aseguraron o este domingo fuentes militares.

El primer satélite espía militar autóctono de Corea del Sur fue puesto en órbita desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, en California, el 2 de diciembre, lo que permitió a Corea del Sur obtener de forma independiente imágenes satelitales del Ejército y el liderazgo de Corea del Norte, informó la agencia oficial de noticias surcoreana Yonhap.

Según las fuentes, el satélite electroóptico e infrarrojo (EO/IR) ha estado enviando a su país imágenes de satélite de las regiones de Corea del Norte, incluido Pyongyang, en una transmisión de prueba.

“A juzgar por los resultados de la edición de fotografías satelitales transmitidas recientemente, la resolución es tan buena como se esperaba”, celebró una fuente militar.

“En las fotografías se ve claramente la zona central de Pyongyang y los barcos en un puerto”, agregó.

Una imagen del satélite comercial WorldView-1 muestra de la plaza Kim Il Sung en el centro de Pyongyang en 2020. Se espera que el nuevo satélite ayudará a reducir la fuerte dependencia de Corea del Sur de las imágenes satelitales estadounidenses (Maxar Technologies/REUTERS)

Las fotografías que se transmiten actualmente necesitan una gran edición, pero se espera que el satélite envíe imágenes de mayor resolución a partir del próximo mes, explicaron también otras fuentes.

Las fuentes no especificaron los sujetos exactos fotografiados en las imágenes, citando razones de inteligencia, pero se sabe que el centro de Pyongyang alberga el edificio de la sede del Partido de los Trabajadores de Corea, donde se encuentra la oficina del líder Kim Jong-un.

“Dadas las condiciones actuales, se prevé que (el satélite) entre en su misión de reconocimiento completa en junio o julio como estaba previsto”, señaló una fuente diferente.

Por el momento, Corea del Sur no difundió las imágenes captadas por el satélite.

Una vez que el satélite local entre en su fase de misión completa, se espera que ayude a reducir la fuerte dependencia de Corea del Sur de las imágenes satelitales estadounidenses sobre Corea del Norte, lo que podría impulsar las capacidades de monitoreo independiente de Corea del Norte por parte de Seúl.

Para 2025, Corea del Sur planea enviar cuatro satélites más al espacio para vigilar mejor a Corea del Norte, incluido el segundo satélite de radar de apertura sintética, cuyo lanzamiento está previsto para abril desde una base de la fuerza aérea en Florida.

Seúl lanzó el satélite con un cohete Falcon 9 de SpaceX desde la base espacial de Vandenberg, en California, en diciembre. El lanzamiento se produjo poco después de que Corea del Norte pusiera en órbita su primer satélite espía para permitir al régimen de Kim Jong-un vigilar los movimientos de las tropas estadounidenses en la región.

Dudas sobre el satélite espía norcoreano

El líder norcoreano Kim Jong-un observa el lanzamiento de un cohete que transporta el satélite espía Malligyong-1 en noviembre de 2023 (KCNA via REUTERS)

Sin embargo, pese a las afirmaciones del régimen, el satélite que Corea del Norte puso en órbita en noviembre no se encontraría operativo.

Pyongyang afirmó que el aparato, llamado Malligyong-1, había tomado imágenes de instalaciones militares estadounidenses en San Diego y Japón, así como el Canal de Suez en Egipto y de bases militares estadounidenses en la isla de Guam.

No obstante, no mostró de momento ninguna foto de las obtenidas por su nuevo satélite, y el ministro de Defensa de Corea del Sur, Shin Won-sik, aseguró que el aparato no estaba operativo.

”El satélite no se está comunicando con la Tierra ni está llevando a cabo tareas de reconocimiento”, dijo Shin, quien basó estas afirmaciones en información recabada por Estados Unidos y Corea del Sur. ”No muestra signos de actividad y está meramente orbitando”.

Kim Jong-un estableció el objetivo de lanzar tres nuevos satélites espías este 2024, al término de una importante reunión plenaria de su partido a finales del año pasado.

Se cree que Pyongyang podría haber recibido asesoramiento tecnológico de Moscú para poner en órbita con éxito el que es hasta la fecha su primer satélite espía, en el marco de la cooperación creciente que vienen llevando a cabo Corea del Norte y Rusia en el área militar y otras.

(Con información de Europa Press y EFE)