Estados Unidos derribó una nueva tanda de drones y misiles de crucero que amenazaban buques en el mar Rojo (REUTERS)

El Ejército de Estados Unidos anunció que derribó este lunes cuatro drones aéreos y marítimos y dos misiles de crucero antibuque en el mar Rojo, en el marco de sus operaciones en apoyo a la Franja de Gaza frente a la ofensiva militar israelí.

Te puede interesar: Los hutíes reivindicaron nuevos ataques en Israel y el mar Rojo y anunciaron que empezarán a usar armas submarinas

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) explicó que durante la tarde, entre las 16.45 y las 11.45 hora local, destruyó tres buques de superficie no tripulados (USV), dos misiles de crucero antibuque móviles (ASCM) y un vehículo aéreo no tripulado (UAV).

Los drones marítimos y los misiles de crucero estaban preparados para lanzarse hacia el mar Rojo, mientras que el dron aéreo estaba volando sobre estas aguas. Los militares estadounidenses identificaron estas armas en áreas de Yemen controladas por los hutíes y determinaron que “presentaban una amenaza inminente para los buques de la Armada estadounidense y los mercantes en la región”.

Te puede interesar: El G7 instó a los hutíes a cesar sus ataques en el mar Rojo y exigió la liberación de todos los marineros secuestrados

Durante esta jornada, el ministro de Defensa británico, Grant Shapps, afirmó que el Reino Unido y sus aliados continuarán defendiéndose de los ataques de la insurgencia yemení en el mar Rojo tanto tiempo como continúen “su comportamiento bárbaro”. Además, afirmó que sus acciones contra objetivos de los hutíes han sido “exitosos”.

Los drones marítimos y los misiles de crucero estaban preparados para lanzarse hacia el mar Rojo (REUTERS/ARCHIVO)

“Los hutíes podrían detener este comportamiento bárbaro cuando quieran. En cambio, optan cruelmente por continuar con sus imprudentes actos de agresión, causando daño no sólo a inocentes, sino también a su propio pueblo en Yemen. Hasta que se detengan, seguiremos actuando, pero sigue creciendo el consenso de que las violaciones de los hutíes simplemente no pueden continuar”, afirmó, según recoge el periódico británico ‘The Independent’.

Te puede interesar: Estados Unidos denunció que los rebeldes hutíes atacaron una embarcación con ayuda humanitaria destinada al pueblo yemení

En los últimos meses, las hostilidades se han intensificado en la región debido a los enfrentamiento entre las Fuerzas de Defensa de Israel y el grupo terrorista Hamas sobre la Franja de Gaza. La operación israelí comenzó casi en forma inmediata tras la incursión en su territorio por parte de Hamas en la que fueron asesinadas más de 1.200 personas y otras 250 se estima que fueron secuestradas.

La semana pasada un barco quedó a la deriva en el golfo de Adén tras un ataque de los rebeldes hutíes (EUROPA PRESS)

En solidaridad con los palestinos, los hutíes han advertido de que atacarán cualquier buque operado por empresas israelíes o bien que tengan como destino final sus puertos.

En respuesta, Estados Unidos y Reino Unidos han liderado una coalición con vistas a proteger el comercio marítimo, llegando incluso a atacar territorio yemení controlado por los rebeldes, lo que ha extendido también los ataques a los buques de estos dos países.

(Con información de Europa Press)