El asesinato de una pareja gay a manos de un policía despechado conmociona a Australia

Una pareja se abraza en la residencia de Jesse Baird en Paddington en Sydney, el martes 27 de febrero de 2024. (Foto AP/Mark Baker)

La policía australiana encontró el martes los cuerpos de la pareja un par de horas después de que el ex de uno de ellos, un oficial de policía que supuestamente los mató a tiros dijera a los investigadores dónde buscar los cuerpos, que se hallaban escondidos bajo rocas y escombros en una propiedad rural.

Los restos del ex reportero de televisión Jesse Baird, de 26 años, y su compañero, el asistente de vuelo Luke Davies, de 29, fueron encontrados en las mismas bolsas de tablas de surf que, según la policía, el asesino usó para transportar los cuerpos desde la casa de Baird en Sydney la semana pasada, declaró el superintendente detective Daniel Doherty de la Fuerza de Policía de Nueva Gales del Sur.

Los cuerpos fueron encontrados en una propiedad cerca de Bungonia, una ciudad a 200 kilómetros (124 millas) al suroeste de Sydney, a sólo 20 minutos en auto de otra propiedad donde los buzos de la policía habían pasado días rastreando vías fluviales.

El avance en el caso se produjo cuando el sospechoso habló con los detectives el martes y les dijo dónde buscar.

Jesse Baird y Luke Davies

La policía arrestó el viernes al agente Beau Lamarre-Condon, quien salió con Baird hasta finales del año pasado, y lo acusó de asesinar a la pareja, pero anteriormente se había negado a responder a las preguntas de la policía.

La policía sospecha que Lamarre-Condon arrojó los cuerpos por primera vez el miércoles en la propiedad que luego los agentes registraron. Pero temiendo que un compañero de viaje pudiera revelar adónde fueron, regresó solo el jueves para trasladar los cuerpos. La policía dice que el conocido, que no ha sido identificado, no sabía que transportaban cadáveres y no era cómplice.

La sargento detective Sasha Pinazza, a cargo de la investigación, dijo que la búsqueda terminó el lunes sin encontrar ninguna pista sobre la ubicación de los cuerpos.

“Estoy exhausto. Apenas he comido ni dormido. Anoche volvimos a casa muy desinflados, pero no está en nuestra naturaleza rendirnos”, dijo Pinazza a los periodistas.

“Así que nos reunimos de nuevo esta mañana y obtuvimos un resultado maravilloso para las familias”, añadió.

La acusación de que un oficial de policía cometió un asesinato usando su pistola reglamentaria ha conmocionado a la nación y llevó a los organizadores del Mardi Gras de Gays y Lesbianas de Sydney a pedir a la policía el lunes por la noche que no marcharan en su desfile anual este fin de semana.

La posesión de armas de fuego está muy restringida en Australia. La policía está revisando los procedimientos de manejo de armas que permitieron a Lamarre-Condon firmar su pistola para supuestamente usarla en un delito violento mientras estaba fuera de servicio.

“Estamos en la situación de que se utilizó un arma de fuego de la policía y eso no puede volver a suceder”, dijo la comisionada de policía Karen Webb. “Tenemos que buscar formas de mitigar ese riesgo en cualquier forma que podamos”.

Los organizadores del Mardi Gras de Gays y Lesbianas de Sydney han pedido a la policía que no marche en su desfile anual en el fin de semana debido a un presunto asesinato de una pareja a manos de un oficial de policía, lo que llevó al comisionado de policía el martes 27 de febrero de 2024 a instar a que se revocara la prohibición. (AP Foto/Mark Baker)

Webb, que participó en la marcha anual de 2006, se reunió con la junta directiva de Mardi Gras el martes para instarlos a reconsiderar su decisión.

Más tarde describió la reunión como “fructífera” y “muy respetuosa”, pero la policía siguió excluida del desfile del sábado.

“Hay algunos aspectos positivos que podrían surgir al participar en el Mardi Gras el sábado, pero aún es temprano y nos quedan algunos días para resolver esto”, dijo Webb.

La junta del Mardi Gras dijo que las comunidades LGBTQ de toda Australia habían quedado devastadas por la pérdida de la pareja, que había planeado celebrar en el desfile.

La policía realiza una búsqueda en línea cerca de una masa de agua en una propiedad rural cerca de Bungonia, 170 kilómetros (105 millas) al suroeste de Sydney, el lunes 26 de febrero de 2024. (Mick Tsikas/AAP Imagen vía AP)

“La Junta del Mardi Gras de Gays y Lesbianas de Sydney considera que la marcha de la Policía de Nueva Gales del Sur este año podría aumentar la angustia dentro de nuestras comunidades, ya profundamente afectadas por los acontecimientos recientes. La Junta ha tomado la decisión de solicitar que la Policía no desfile en el Desfile de 2024″, dijo la junta en un comunicado.

“Esta decisión no se tomó a la ligera, especialmente considerando que muchos miembros de la policía de Nueva Gales del Sur que participan en el desfile también son miembros de la comunidad LGBTQIA+ y están atravesando el impacto de esta tragedia junto a nosotros. Sin embargo, creemos que su participación en el evento de este año podría intensificar los sentimientos actuales de tristeza y angustia”, añadió la junta.

La legisladora estatal de oposición Jacqui Munro dijo que el gobierno estatal debería retirar los fondos del evento, que es un importante atractivo turístico, por la exclusión de la policía.

El primer ministro estatal, Chris Minns, dijo que esperaba que se permitiera marchar a la policía, pero descartó retirar la financiación gubernamental.

Se adjunta una nota a un tributo floral frente a la residencia de Jesse Baird en Paddington en Sydney, el martes 27 de febrero de 2024. (Foto AP/Mark Baker)

Otras carrozas habrían boicoteado el desfile si a la policía se le hubiera permitido marchar debido al dolor y la ira extrema en la comunidad, dijo un activista por los derechos de los queer.

El Mardi Gras comenzó en 1978 como una protesta callejera en Sydney contra la discriminación homosexual que fue violentamente disuelta por la policía. Policías uniformados marchan desde 1998 como gesto de respeto y apoyo.

El primer ministro nacido en Sydney, Anthony Albanese, dijo que las relaciones entre la policía y la comunidad LGBTQ han avanzado mucho desde 1978.

“Creo que ha sido muy bueno que la policía haya marchado”, dijo Albanese.

Las flores en la casa del presentador. (AP foto/Mark Baker)

“Las relaciones han cambiado y han sido positivas, pero entiendo que la comunidad queer de Sydney, en particular, está de luto por lo que es una enorme tragedia”, añadió.

(con información de AP)