Dos años de la invasión rusa a Ucrania: la Policía de Putin reprime una protesta de esposas de soldados en Moscú

Después de dos años de guerra, los ucranianos se vuelven pesimistas Ya no esperan que acabe pronto

El mandato presidencial de Volodímir Zelenski termina en mayo. Pero se extenderá por la guerra. EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Han sido dos largos años para los ucranianos, pero para algunos el reloj se detuvo en el momento en que los tanques rusos cruzaron la frontera. Los habitantes de Hlibivka, un pueblo a 40 km al norte de Kiev, se vieron atrapados por el avance cuando volaron los puentes que tenían a sus espaldas para salvar la capital. La ocupación rusa marcó el comienzo de una pesadilla para Olha Manukhina. A los dos días, unos enmascarados saltaron su valla y secuestraron a su marido y a su hijo. Desde entonces no los ha vuelto a ver. Sabe que están retenidos en una prisión del sur de Rusia, dos de los miles de prisioneros civiles que oficialmente no existen. Es la incertidumbre lo que la afecta, dice, “el no saber, la sensación de que los están dejando morir”.