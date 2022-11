“Zachistka”: la macabra palabra con la que los soldados rusos definieron su brutal masacre en Bucha

El cuerpo sin vida de un hombre yace en el suelo, en Bucha, Ucrania, el domingo 3 de abril de 2022. Cuando las tropas que no pudieron llegar a Kyiv enfrentaron pérdidas crecientes, se volvieron más erráticas y realizaron sus redadas con niveles crecientes de violencia, a veces ebria. (Foto AP/Vadim Ghirda, archivo)

El primer hombre llegó a las 7:27 a. m. Los soldados rusos le cubrieron la cabeza y lo condujeron por el camino de entrada hacia un edificio de oficinas anodino.

Dos minutos más tarde, una voz suplicante y amordazada atravesó la quietud de la mañana. Entonces el despiadado responde: “¡Habla! ¡Habla, maldita madre!”.

Las mujeres y los niños llegaron más tarde, agarrando bolsas empacadas a toda prisa, con sus perros a cuestas.

Era una mañana fría y gris del 4 de marzo en Bucha, Ucrania. Los cuervos graznaron. Al caer la noche, al menos nueve hombres caminarían hacia la muerte en el número 144 de la calle Yablunska, un complejo de edificios que los rusos convirtieron en cuartel general y centro neurálgico de la violencia que conmocionaría al mundo.

Más tarde, cuando se encontraron todos los cuerpos esparcidos por las calles y apiñados en tumbas apresuradas, fue fácil pensar que la carnicería fue aleatoria. A los residentes que preguntan cómo sucedió esto se les dice que hagan las paces, porque algunas preguntas simplemente no tienen respuestas.

Sin embargo, había un método para la violencia.

Lo que sucedió ese día en Bucha fue lo que los soldados rusos en conversaciones telefónicas interceptadas llamaron “zachistka”: limpieza. Los rusos cazaron personas en listas preparadas por sus servicios de inteligencia y fueron de puerta en puerta para identificar amenazas potenciales. Aquellos que no pasaron esta filtración, incluidos combatientes voluntarios y civiles sospechosos de ayudar a las tropas ucranianas, fueron torturados y ejecutados, según muestran videos de vigilancia, intercepciones de audio y entrevistas.

Trabajadores municipales retiran el cuerpo de un hombre que murió de una casa en Bucha, Ucrania, el jueves 7 de abril de 2022. (Foto AP/Vadim Ghirda, archivo)

The Associated Press y la serie de PBS “Frontline” obtuvieron imágenes de cámaras de vigilancia de Bucha que muestran, por primera vez, cómo es una operación de limpieza. Esta fue una brutalidad organizada que se repetiría a gran escala en los territorios ocupados por Rusia en toda Ucrania, una estrategia para neutralizar la resistencia y aterrorizar a los locales para que se sometan que las tropas rusas han utilizado en conflictos pasados, especialmente en Chechenia.

Los fiscales ucranianos ahora dicen que los responsables de la violencia en Yablunska 144 eran soldados de la 76 División de Asalto Aerotransportado de la Guardia. Están persiguiendo al comandante, el mayor general Sergei Chubarykin, y a su jefe, el coronel general Alexander Chaiko, un hombre conocido por su brutalidad como líder de las tropas rusas en Siria, por el crimen de ejecuciones y por librar una guerra ilegal.

La policía terminó recuperando casi 40 cuerpos solo a lo largo de la calle Yablunska. Los fiscales han identificado 12 alrededor de Yablunska 144; Los reporteros de AP documentaron un cuerpo número 13 en el hueco de la escalera de uno de los edificios del complejo, en fotos y videos tomados el 3 de abril.

Taras Semkiv, fiscal principal de Ucrania para el caso del 144 de la calle Yablunska, dijo a AP y a “Frontline” que es inusual ver crímenes de guerra en video y que las imágenes de CCTV y los relatos de testigos presenciales del 4 de marzo son elementos clave para la acusación.

“Los resultados de la evidencia criminal que hemos reunido hasta ahora revelan que no fueron solo incidentes aislados de personal militar que cometió un error, sino una política sistémica dirigida contra el pueblo ucraniano”, dijo Semkiv.

El Kremlin no respondió a preguntas detalladas enviadas por AP.

LA CAÍDA DE BUCHA

Alrededor de la hora del almuerzo del 3 de marzo, tres vehículos blindados rusos aparecieron más allá de la cantera en el extremo occidental de Bucha. Maksym Stakhov, un veterano de la guerra de 2014 contra las fuerzas respaldadas por Rusia en la región de Donbas, en el este de Ucrania, los vio. Saltó a su auto y corrió por la ciudad, gritando: “¡Escóndete! ¡Huye! ¡Vienen los rusos!”.

En esta imagen del 4 de marzo de 2022, video de vigilancia proporcionado por el gobierno ucraniano, las tropas rusas conducen a nueve hombres a punta de pistola a su cuartel general en la calle Yablunska en Bucha, donde serían torturados y ejecutados. (Gobierno de Ucrania vía AP)

Stakhov y algunas docenas de otros voluntarios, junto con un puñado de soldados, instalaron tres puntos de control para inspeccionar los documentos de las personas y ayudar con las evacuaciones a lo largo de la calle Yablunska, una vía estratégica que divide aproximadamente a Bucha de la vecina Irpin. La mayoría de los voluntarios nunca habían manejado armas antes, dijeron Stakhov y otro combatiente a la AP, y robaron las pocas armas que pudieron.

Los civiles se dirigieron al sótano bien fortificado de un edificio de oficinas en un complejo industrial en la calle Yablunska 144 en busca de refugio, sin saber que lo que creían que era un refugio seguro pronto se convertiría en una prisión.

A las 12:45 horas, dos soldados ucranianos ocuparon un puesto en el camino de entrada del número 144 y comenzaron a dirigir el tráfico. Pronto se les unieron unos 20 hombres más, que hicieron una breve última resistencia, con sus armas y lanzagranadas apuntando hacia el oeste. Un soldado yacía boca abajo en el camino y disparó con su rifle.

Analistas del Instituto Real de Servicios Unidos y el Centro para la Resiliencia de la Información revisaron imágenes de CCTV de AP y confirmaron que el camuflaje y las marcas de sus uniformes indican que eran ucranianos.

Mientras tanto, un convoy aparentemente interminable de potencia de fuego rusa llegaba a la ciudad a lo largo de las vías del tren. Las radios de los voluntarios crepitaron con una advertencia: las fuerzas rusas se están acercando con armas pesadas. Evacuar.

“Casi no teníamos armas. No tenía sentido luchar contra ellos”, dijo Stakhov. “Los chicos estaban llorando. No queríamos retirarnos”.

Huyeron a través de los campos a un centro comercial en Irpin, que Ucrania todavía controlaba.

Un perro junto al cuerpo de una anciana asesinada dentro de una casa en Bucha, Ucrania, el martes 5 de abril de 2022. (Foto AP/Felipe Dana, archivo)

Poco antes de la 1 pm, la mayoría de los soldados ucranianos en la calle Yablunska 144 se subieron a una camioneta negra y se dirigieron hacia el este. Cuatro rezagados dispararon algunas rondas finales. A las 12:57, los ucranianos se habían ido.

Al oeste, Yablunska ardía. Media hora después de la desaparición de los ucranianos, el primer destacamento de soldados rusos emergió del humo y las llamas y se deslizó a pie por la calle.

En el caos del avance ruso, ocho voluntarios ucranianos del puesto de control se separaron de los demás. Uno, un taxista llamado Ivan Skyba, dijo en documentos judiciales que se había ofrecido como voluntario para ayudar a la defensa territorial de Ucrania, pero que oficialmente no formaba parte del ejército. Todo lo que tenían los hombres era chalecos antibalas, walkie-talkies, un rifle Kalashnikov y una granada de mano.

Los voluntarios se metieron en una casa de ladrillos pálidos en el 31 de la calle Yablunska y escucharon en silencio el chasquido abrasador de los rifles cercanos y el estruendo interminable de los tanques rusos. A las 17:49, Andrii Dvornikov, otro voluntario del puesto de control, recibió un mensaje de un combatiente ucraniano que había llegado de Bucha a Irpin. Sabía que estaba en problemas.

“¿Tienes comida?” preguntó su amigo.

“No puedo pensar en comida ahora”, respondió Dvornikov. “Queremos llegar a Irpin”.

“¡No salgas en absoluto!” advirtió su amigo.

Cuerpos sin vida de hombres, algunos con las manos atadas a la espalda, yacen en el suelo en Bucha, Ucrania, el domingo 3 de abril de 2022. Los soldados rusos recogieron a estos hombres el 4 de marzo de 2022. mientras barrían las calles de Bucha para identificar y neutralizar posibles amenazas. (Foto AP/Vadim Ghirda, archivo)

Alrededor de las 9 de la noche, las tropas rusas y los vehículos militares avanzaban por el largo camino de entrada del No. 144 bajo ráfagas de nieve y aguanieve. En la mañana del 4 de marzo, los rusos controlaban Yablunska.

La limpieza estaba a punto de comenzar.

4 DE MARZO: LIMPIEZA

A medida que llegaban más tanques, los soldados rusos se dieron la mano, charlaron y se rieron entre ellos. Henry Schlottman, un ex analista de inteligencia militar de EE. UU. que revisó imágenes de vigilancia de AP, rastreó en ellas símbolos y marcas visibles en vehículos militares rusos y una caja de municiones que los reporteros de AP encontraron en Yablunska a la 76 División de Asalto Aerotransportado de la Guardia y unidades relacionadas.

Los paracaidistas recorrieron el lugar arriba y abajo, revisando los documentos de las personas, examinando sus teléfonos e interrogándolos, según entrevistas con residentes locales. En algunos casos, ya tenían los nombres de las personas que querían encontrar.

Alrededor de las 10 am, Dvornikov llamó a su esposa, Yulia Truba, desde la casa en Yablunska. Él le dijo que borrara todas las pruebas de sus comunicaciones.

No mucho después, los soldados rusos derribaron la puerta del número 31 de Yablunska y sacaron a Dvornikov, Skyba, otros seis voluntarios y al dueño de la casa al patio. Les hicieron quitarse los zapatos, los llamaron Banderivtsi, dando a entender que eran nazis, y los acusaron de actuar como observadores del ejército ucraniano.

Luego, dos soldados rusos condujeron a los hombres a punta de pistola por la carretera mojada y helada hasta el número 144 de Yablunska, maldiciéndolos mientras arrastraban los pies con las medias puestas.

Ira Gavriluk sostiene a su gato mientras camina junto a los cuerpos de su esposo, hermano y otro hombre, que fueron asesinados frente a su casa en Bucha, Ucrania, el lunes 4 de abril de 2022. (Foto AP/Felipe Dana, archivo)

Eran las 11:08.

Los soldados los obligaron a arrodillarse detrás de un vehículo militar ruso en la entrada del complejo y los patearon. Entonces Skyba los vio levantar al hombre que estaba a su lado y dispararle en la cabeza.

Uno de los voluntarios, temiendo por su vida, confesó que había estado manejando un puesto de control, dijo Skyba. El joven, apodado “El Santo”, sobrevivió a la carnicería en la calle Yablunska. Pero los ucranianos luego lo persiguieron y lo investigaron por traición, según documentos y fotografías vistos por AP y “Frontline”.

Durante las próximas horas, los soldados entregaron más y más personas a Yablunska 144. El presidente ruso Vladimir Putin, entre otros, les había dicho repetidamente que sus hermanos y hermanas ucranianos los recibirían como libertadores y que cualquiera que se resistiera probablemente sería un fascista, un insurgente, no un verdadero civil.

Poco antes del mediodía, cuatro hombres entraron. Luego, un hombre solo, con las manos a la espalda. Dos mujeres y un hombre, con una maleta roja y un pequeño perro a cuestas. Un grupo de cuatro civiles. Otro par, luego un hombre, seguido por una mujer y un perro negro y luego un grupo de cinco personas y cuatro perros.

Luego, a las 12:48 pm, los soldados se llevaron por los codos a un hombre con un saco en la cabeza. Un minuto después, una anciana entró cojeando con su bastón.

Una de las personas detenidas esa mañana era Dmytro Chaplyhin, de 20 años, un empleado de una tienda con cara de niño al que todos llamaban Dima. Los soldados fueron a su casa, justo al lado de Yablunska, y encontraron imágenes de tanques rusos en su teléfono. Lo acusaron de ayudar al ejército ucraniano.

El cuerpo sin vida de un hombre con las manos atadas a la espalda yace en el suelo en Bucha, Ucrania, el domingo 3 de abril de 2022 (Foto AP/Vadim Ghirda, archivo)

Cuando los soldados se llevaron a Dima, su abuela, Natalia Vlasenko, cayó de rodillas.

“Dios, les rogué que no lo tocaran”, dijo. “Me apuntó con un rifle y dijo: ‘Si no lo entregas de la manera fácil, entonces lo haremos de la manera difícil’”.

“¡Abuela, no te preocupes!” Dima llamó mientras salía con los soldados y se dirigía al número 144 de la calle Yablunska. “¡Volveré!”

Fue la última vez que lo vio con vida.

Mientras tanto, los soldados rusos irrumpían en las casas de las personas, forzaban las cerraduras y rompían las vallas altas con sus tanques, según muestran las imágenes de las cámaras de seguridad. Le dijeron a los lugareños que estaban buscando armas. Los residentes dijeron que los soldados también robaron herramientas, equipos electrónicos, comida y licor.

Sacaron sistemáticamente todas las cámaras de CCTV que encontraron. Pantalla tras pantalla cortadas a negro.

Frente a su cuartel general improvisado, los soldados rusos se sentaron encima de su tanque, compartieron una botella de Coca-Cola y jugaron con una pistola. Detrás de ellos, la multitud de civiles en el número 144 se había agrandado.

El cuerpo de Dmytro Chaplyhin, llamado Dima, yace en el suelo después de que un vecino lo identificara después de que lo mataran en los terrenos de la calle Yablunska 144, un complejo industrial que las tropas rusas utilizaron como cuartel general en Bucha, Ucrania, el lunes 4 de abril. , 2022. Los soldados rusos encontraron imágenes de tanques rusos en el teléfono de Dima y lo acusaron de ser un observador que ayudaba al ejército ucraniano. (Foto AP/Vadim Ghirda)

Los perros ladrando se volvieron locos. Incongruentemente, algunos soldados repartieron carne enlatada y fósforos y dijeron a la gente que estaban siendo liberados de la opresión nazi, mientras que otros llevaron a cabo ejecuciones públicas.

Cuando los rusos llevaron a Iryna Volynets al 144 de Yablunska, reconoció a uno de los hombres alineados en el camino de entrada como su viejo amigo de la escuela, Andrii Verbovyi. Estaba desplomado de costado en posición fetal, con un rastro de sangre alarmantemente largo saliendo de su cuerpo, recuerda.

Volynets sabía que su amigo aún estaba vivo porque podía verlo temblar. Se miraron a los ojos. Ella pensó que debería cubrirlo con una tela que estaba cerca, pero le falló el coraje.

Conmocionada, Volynets no se dio cuenta de inmediato de que su propio hijo, Slava, también estaba arrodillado en la fila de hombres condenados. Ella finalmente lo reconoció por su chaqueta y pantalones. Había recibido un golpe en las costillas y respiraba con dificultad.

Los soldados comenzaron a llevar a los hombres arrodillados al edificio de oficinas de dos en dos, dijo Volynets. Estaba aterrorizada, desesperada por negociar la liberación de Slava. Los rusos se llevaron a un joven para que observara de cerca a Slava.

“¿Es él?” ellos preguntaron.

“No, él no”, respondió el joven.

El sótano de un edificio de oficinas en 144 Yablunska donde se encontraban civiles, en Bucha, Ucrania, el 29 de abril de 2022. El único baño estaba roto. Los niños lloraron. Los adultos rezaron. El olor a excremento humano era insoportable. (Foto AP/Erika Kinetz)

Slava recuperó sus botas y vivió.

Los rusos dejaron ir a la mayoría de los civiles ese día, primero a las mujeres, luego a los hombres. Pero los voluntarios no fueron liberados.

Skyba recibió un golpe en la cara tan fuerte que le sacó los dientes. Su ceja se abrió y la sangre brotó de su rostro.

Los rusos le ataron las manos con cinta adhesiva a la espalda, le pusieron un balde sobre la cabeza y lo arrodillaron contra una pared dentro del complejo de oficinas. Apilaron ladrillos sobre su espalda hasta que se cayó, luego lo levantaron y golpearon su cabeza a través del balde hasta que perdió el conocimiento.

“¿Qué debemos hacer con ellos?” Skyba escuchó decir a un ruso. “Mátalos”, respondió otro. “Pero llévatelos primero para que no estén tirados por aquí”.

Los soldados rusos llevaron a Sykba y otros voluntarios a la vuelta de la esquina del edificio de oficinas hasta un pequeño patio donde ya había un cadáver. Entonces dos soldados empezaron a disparar.

Nadiya Trubchaninova, de 70 años, llora mientras sostiene el ataúd de su hijo Vadym, de 48 años, asesinado por soldados rusos el pasado 30 de marzo en Bucha, durante su funeral en el cementerio de Mykulychi, en las afueras de Kyiv, Ucrania, el sábado. 16 de abril de 2022. Trubchaninova hacía autostop todos los días desde su aldea hasta la destrozada ciudad de Bucha para intentar llevar el cuerpo de su hijo a casa para enterrarlo. (Foto AP/Rodrigo Abd, Archivo)

Skyba sintió que algo le perforaba el costado y golpeó el suelo. Había recibido una bala limpia en el abdomen, muestra una fotografía. Fingió estar muerto, aterrorizado de que los rusos vieran que sus exhalaciones nublaban el aire frío.

“Estaba esperando la oscuridad”, dijo. “Terrible... no puedo explicar... . Simplemente terrible”.

Una vez que hubo silencio, Skyba se quitó las muñecas de la cinta que las ataba, se arrastró entre los cadáveres de sus camaradas desde el puesto de control y robó las botas del cuerpo del único hombre que aún las tenía puestas. Corrió a una casa vecina y se acurrucó en el sofá, tratando de entrar en calor.

Entonces escuchó voces. rusos.

“¿Hay alguien aquí en la casa?”, llamó un hombre. Skyba se hizo pasar por el dueño.

Creyendo que era un civil herido, los soldados lo llevaron de regreso a 144 Yablunska, esta vez para recibir tratamiento médico, dijo Skyba. Lo llevaron al sótano, donde estaban retenidas más de 100 personas.

Durante los siguientes tres días, Skyba se acurrucó allí, sin contarle a nadie sobre su herida de bala. El único baño estaba roto. Los niños lloraron. Los adultos rezaron. El olor a excremento humano era insoportable.

ARCHIVO - Voluntarios cargan cuerpos de civiles asesinados en Bucha en un camión para ser llevados a una morgue para su investigación, en las afueras de Kyiv, Ucrania, el martes 12 de abril de 2022. (Foto AP/Rodrigo Abd, Archivo)

El 7 de marzo, a Skyba y los demás se les permitió salir del sótano. Todos los demás que habían sido capturados con él, excepto “El Santo”, estaban muertos. Recuperó sus anteojos, que se habían caído cerca del cuerpo de uno de los voluntarios del puesto de control. Luego salió del 144 de la calle Yablunska.

‘CREO QUE ME ESTOY VOLVIENDO LOCO’

A medida que su avance hacia Kiev se estancó y las pérdidas aumentaron, las tropas rusas continuaron limpiando las calles de Bucha y las ciudades circundantes con niveles crecientes de violencia, a veces ebria.

El 14 de marzo, un soldado apodado Lyonya llamó a su madre desde una torre de telefonía cerca de Bucha.

“Hay civiles en las calles con los sesos abiertos”, dijo. Su madre quería saber quién les había disparado.

“Nuestra gente”, dijo Lyonya.

“Tal vez solo eran civiles pacíficos”, dijo su madre.

“Mamá, hay peleas en marcha. ¡Y de repente salta! ¿Tú entiendes? ¿Y si tiene un lanzagranadas?” dijo Lyonya.

Policías trabajan para identificar a los civiles que murieron durante la ocupación rusa en Bucha, Ucrania, en las afueras de Kyiv, antes de enviar los cuerpos a la morgue, el miércoles 6 de abril de 2022. (Foto AP/Rodrigo Abd, Archivo)

Una vez, describió Lyonya, detuvieron a un niño y revisaron la cuenta de Telegram en su teléfono. La aplicación tenía información sobre la ubicación y la logística de los rusos.

“Le dispararon en el acto”, le dijo Lyonya a su madre.

El 17 y 18 de marzo, un soldado ruso llamado Iván llamó a su madre desde Bucha. Ella había olvidado a qué unidad militar pertenecía y él se lo recordó: 74268: el 234.º Regimiento de Asalto Aerotransportado de la Guardia, que forma parte de la 76.ª División de Asalto Aerotransportado de la Guardia.

Iván dijo que los rusos “disparan a todo el mundo, a quien le importa una mierda quién podría ser: un niño, una mujer, una anciana, un anciano. Cualquiera que tenga armas es asesinado. Absolutamente todos”.

Explicó que su unidad sale a “limpiar” sus tanques, incautar armas, desnudar a las personas y revisar sus teléfonos “para ver si hay información o quién está en contra de nosotros”.

“Si tenemos que hacerlo, mataremos”, dijo.

El 21 de marzo, un soldado llamado Maksym llamó a su esposa desde las afueras de Kiev. Él le dijo que había estado bebiendo, todos estaban bebiendo, porque la vida aquí sin licor era demasiado para soportar.

ARCHIVO - Una familia camina entre tanques rusos destruidos en Bucha, en las afueras de Kyiv, Ucrania, el miércoles 6 de abril de 2022. (Foto AP/Felipe Dana, archivo)

“¿Cómo te protegerás si estás borracho?” su esposa preocupada.

“Totalmente normal”, respondió. “Es más fácil disparar a civiles”.

Estaba asustado, conmocionado por lo que había visto y muy cerca de la línea del frente.

“¿Sabes cuántos civiles maté aquí? Esos hombres filtraron información”, dijo.

“¡No digas nada!” advirtió su esposa.

“¡Escondan las armas de mí! Creo que me estoy volviendo loco. Ya he matado a tantos civiles”.

Más tarde, ella preguntó: “¿Por qué diablos fuiste allí?”.

Un guardia pasa frente a la entrada del número 144 de la calle Yablunska en Bucha, Ucrania, el 29 de abril de 2022. El edificio de oficinas se utilizó como refugio antiaéreo antes de que los rusos lo tomaran como sede. Lo usaron para interrogatorios, instalaron un hospital de campaña y retuvieron a civiles que no representaban una amenaza en el sótano. Se encontraron más de una docena de cuerpos alrededor de 144 Yablunska cuando las fuerzas rusas se retiraron después de su ocupación de un mes. (Foto AP/Erika Kinetz)

UN SÍMBOLO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Lo que sucedió en 144 Yablunska es el caso número 1 para la oficina del fiscal general de Ucrania.

Ucrania se esfuerza por construir un sistema que pueda manejar decenas de miles de investigaciones complejas de crímenes de guerra. Hay más de 3.500 investigaciones solo en Bucha, y las cosas se han ido al traste. En los archivos del caso de 144 Yablunska, dos fechas estaban equivocadas, encontró AP. Los fiscales dijeron que también estaban investigando el cuerpo número 13 que los reporteros de AP identificaron en abril.

“Torturas tan graves, nunca tuvimos un número tan grande de ellas”, dijo Yurii Bielousov, jefe del departamento de crímenes de guerra de Ucrania, a AP y “Frontline”. “Es por eso que estoy seguro de que, desafortunadamente, especialmente en Bucha, porque fue uno de los primeros, se cometieron muchos errores en la primera etapa”.

Algunos perpetradores de bajo nivel pueden escapar debido a la mala gestión de las pruebas y los desafíos procesales, dijo, pero los enjuiciamientos de los comandantes de nivel medio y superior no se verán socavados.

Por ahora, las familias de Bucha deben esperar.

El alivio que encontró la viuda de Dvornikov, Yulia Truba, no provino de un tribunal. Un mes después de enterrar a su esposo, él se le apareció en un sueño.

“Me siento mal sin ti. ¿Cómo puedo hablar contigo si ya te enterré? ella le dijo en el sueño. “Estoy vivo”, dijo. Su rostro era luminoso.

Natalia Vlasenko enterró a su esposo, Pavlo Vlasenko, en su patio bajo parte de una cerca, en esta foto del lunes 4 de abril de 2022, en Bucha, Ucrania. Los soldados rusos mataron a golpes a Pavlo Vlasenko y luego le prendieron fuego. Días después de que Vlasenko enterró a su esposo, descubrió el cuerpo de su nieto, Dmytro Chaplyhin, conocido como Dima, en una sede rusa en 144 Yablunska Street. Dima fue uno de al menos nueve hombres que los soldados rusos detuvieron durante una redada el 4 de marzo y luego fueron ejecutados. (Foto AP/Vadim Girda)

Se despertó sobresaltada, llorando. Entonces se dio cuenta de que su voz no estaba triste.

“Todavía tenemos esta conexión”, dijo. “Después de esto, me sentí mejor”.

Lo que ella quiere, es posible que Ucrania no pueda cumplirlo por sí sola. Truba, junto con Skyba y familiares de otras dos personas asesinadas en Yablunska, presentó un caso contra Rusia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Ella quiere que el mundo reconozca cómo murió su esposo, dejando su cuerpo durante semanas en un patio lleno de basura.

“Todo el mundo civilizado debe reconocer que fue un asesinato”, dijo. “Quiero demostrar que no es falso y que realmente sucedió”.

___

Los reporteros de Associated Press Adam Pemble, Allen Breed, Solomiia Hera, James LaPorta, Janine Graham y Richard Lardner y los productores de “Frontline” Tom Jennings y Annie Wong y el coproductor Taras Lazer contribuyeron a este informe.

Esta historia es parte de una investigación de AP/FRONTLINE que incluye la experiencia interactiva War Crimes Watch Ucrania y el documental “Putin’s Attack on Ukraine: Documenting War Crimes“, en PBS. AP y “Frontline” revisaron cientos de horas de video de cámaras de vigilancia en Bucha y examinaron grabaciones de audio de llamadas telefónicas de soldados rusos.

Junto con SITU Research, una firma de investigaciones visuales con sede en Nueva York, reconstruimos eventos utilizando un modelo 3D de Bucha, extraído de datos de drones que volaron sobre Bucha esta primavera. Los reporteros de AP verificaron las ubicaciones de las cámaras de seguridad, y The Dossier Center, un grupo de investigación con sede en Londres financiado por el opositor ruso Mikhail Khodorkovsky, verificó la identidad de los soldados cuyas llamadas telefónicas fueron interceptadas por el gobierno ucraniano al cruzar números de teléfono rusos, cuentas de redes sociales, informes públicos e información en bases de datos rusas filtradas.

___

(con información de AP)

Seguir Leyendo: