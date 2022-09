Putin quiere vengarse de la derrota en Kharkiv a fuerza de misiles

El ataque mató a un civil y dejó cuatro heridos

Los ataques con misiles rusos mataron a un civil e hirieron a cuatro este lunes en Kharkiv, según declaró el gobernador Oleh Synehubov.

Las imágenes del lugar muestran a un cadáver debajo de la manta y que luego era llevado por los paramédicos.

Serhii Bolvinov, jefe del departamento de investigación de la policía de Kharkiv, dijo que el ataque afectó al departamento de policía local, provocando un incendio en la última harina del edificio.

“Por segundo día, Rusia está aterrorizando a Kharkiv, destruyendo la electricidad y otras infraestructuras críticas. En algunas zonas no hay agua ni gas. Les aseguro que los servicios comunales funcionan como siempre, todo se restablecerá. Podemos reconstruir todo lo que ellos (los rusos) han destruido. Sin embargo, nunca se recuperarán de las pérdidas que han sufrido en Ucrania. Estoy convencido de que estos salvajes merecen ser borrados para siempre de la historia en el olvido”, expresó.

Los servicios de emergencia se encontraban en el lugar, apagando las llamas.

En cuanto a la víctima fatal, señaló: “Se trata de un ciudadano local que vivió una vida ordinaria hasta hoy como cualquiera de nosotros. Esto toca a otra familia de Kharkiv y es otra puñalada. Superaremos este dolor, sobreviviremos a todos ellos, y celebraremos y bailaremos sobre sus tumbas”.

A su vez, un vecino relató: “Oí una explosión en torno a la calle Shevchenko (...) y dos misiles más silbaron sobre nosotros. Pude oír claramente que se dirigían en dirección sur, sobre nosotros. No los he visto, pero he oído dos. Luego encontramos una munición de racimo en el exterior. Creo que el edificio se mantendrá en pie durante 150 años más si somos tan afortunados como este”. Además, descartó que se trate de blancos militares. “Es un edificio privado, alguien se mudó allí hace tiempo. Una cosa que sé con certeza, no hay Fuerzas Armadas de Ucrania aquí”, explicó.

Los ataques rusos han vuelto a cortar el suministro de electricidad y agua en Kharkiv, según declaró el lunes el alcalde de la segunda ciudad más grande de Ucrania.

Anteriormente, el gobernador regional había declarado que se había restablecido el 80% del suministro eléctrico en la ciudad tras los bombardeos rusos del domingo, que siguieron a una gran contraofensiva ucraniana para recuperar territorio en la región de Járkiv.

Moscú, que niega haber atacado deliberadamente objetivos civiles, no ha hecho comentarios sobre los informes.

Tras la retirada de los últimos días, la aviación y la artillería rusas estaban “llevando a cabo ataques de precisión contra unidades y reservas de las fuerzas armadas ucranianas”, declaró este lunes el portavoz del ministerio ruso de Defensa, Igor Konashenkov.

“En las zonas de las localidades de Kupiansk y de Izium, combatientes y equipamientos de la formación nacionalista ‘Kraken’, de la 113ª brigada de defensa territorial y de la 93ª brigada mecanizada fueron alcanzados”, precisó, añadiendo que 250 militares ucranianos habían muerto.

El ministerio ruso también declaró que se habían bombardeado varios objetivos en la región de Kherson, más al sur, donde las fuerzas de Kiev lanzaron otra contraofensiva. Estas afirmaciones no pudieron ser verificadas con una fuente independiente.

La pérdida de la ciudad estratégica de Izium, que contaba con 50.000 habitantes antes de la guerra y se había convertido en un punto clave para la logística y el aprovisionamiento de las tropas rusas, podría contrariar seriamente las ambiciones militares de Moscú en el este de Ucrania, según muchos expertos militares.

Otros estiman que todavía queda mucho camino por recorrer. “Ucrania infligió una gran derrota operacional a Rusia al recuperar casi toda la región de Kharkiv (...), pero la contraofensiva actual no pondrá fin a la guerra”, aseguró el Institute for the Study of War.

(Con información de Reuters y AFP)

