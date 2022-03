Volodimir Zelensky afirmó que Ucrania recibió “algunas señales” durante las negociaciones con Rusia

Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania (UKRAINE PRESIDENCY / AFP)

Volodimir Zelensky afirmó esta noche que Ucrania ha recibido “algunas señales” de Rusia durante la negociación entre representantes de ambos países el lunes, pero aún no es el resultado que le gustaría tener.

“Hasta el momento, no tenemos el resultado que nos gustaría tener. Rusia ha expresado sus puntos, nosotros los nuestros para poner fin a la guerra. Recibimos algunas señales. Cuando la delegación regrese a Kiev, analizaremos lo que hemos escuchado y luego decidiremos cómo pasar a la segunda ronda” , manifestó el presidente ucraniano, al comentar el resultado del encuentro en la frontera ucraniano-bielorrusa.

Zelensky denunció que mientras las negociaciones no cesaban las hostilidades en Ucrania. “Creo que Rusia quiere presionar con ese método poco astuto, pero que no pierda el tiempo, esa táctica no funciona con nosotros”, dijo.

La víspera, en el quinto día de la ofensiva militar rusa contra Ucrania, la primera reunión de negociadores de ambos países celebrada en la frontera bielorruso-ucraniana dejó entrever un leve rayo de esperanza, pues ambas partes aseguraron haber encontrado puntos de acuerdo que les permitirán volver a sentarse en unos días.

El asesor de la oficina presidencial de Ucrania, Mijail Podolyak, señaló que en esta primera ronda de conversaciones para discutir asuntos relacionados con un alto el fuego en Ucrania y el cese de hostilidades “las partes han esbozado unos temas prioritarios sobre los que se vislumbran ciertos avances”.

“Encontramos algunos puntos en los que podemos pronosticar posiciones comunes y lo más importante es que acordamos continuar con el proceso de negociación”, dijo a su vez el jefe de la delegación rusa, el asesor presidencial Vladimir Medinski.

Funcionarios rusos y ucranianos participan en las conversaciones en la región de Gomel, Bielorrusia (Sergei Kholodilin/BelTA/REUTERS)

Agregó que “la próxima reunión se llevará a cabo en unos días en la frontera polaco-bielorrusa” sin dar una fecha concreta ya que las delegaciones, que negociaron hoy durante más de cinco horas, se tuvieron que retirar para consultas a sus respectivos países para definir los futuros pasos.

La segunda ronda de las conversaciones entre Rusia y Ucrania tendrán lugar este miércoles, según revelaron este martes fuentes cercanas al asunto a varios medios de comunicación ucranianos.

Fuentes de la delegación ucraniana que se reunió el lunes con representantes rusos en Bielorrusia han dado además detalles sobre las propuestas realizadas por las partes enfrentadas en el primer encuentro, tal y como han recogido el diario Zerkalo Nedeli y el portal de noticias Glavcom.ua.

Entre otras cuestiones, Moscú habría exigido a Kiev reconocer la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, y retirar la petición de que la península de Crimea sea devuelta a Ucrania.

Las autoridades ucranianas, según Glavcom, han solicitado el alto el fuego inmediato y la retirada de las tropas rusas del territorio.

Zelenski dijo este martes ante el pleno del Parlamento Europeo que los ucranianos “han demostrado que son iguales que los europeos” y pidió a las instituciones comunitarias que demuestren que “están con el pueblo ucraniano”, que está “dando su vida por unos valores”.

“Sin ustedes, Ucrania estará sola. Hemos demostrado nuestra fuerza, hemos demostrado que somos iguales que ustedes. Demuestren que están con nosotros, que no nos dejarán de lado”, dijo por videoconferencia ante el pleno de la Eurocámara.

Un manifestante exige a Putin detener la guerra con Ucrania (REUTERS/Yiannis Kourtoglou)

El hemiciclo, que recibió a Zelenski con una larga ovación cerrada, estuvo lleno de símbolos con los colores de la bandera de su país, amarillo y azul y acogió en persona al embajador de Ucrania ante la Unión Europea y un grupo de ciudadanos ucranianos.

“La opción europea de Ucrania es nuestra opción, es hacia donde nos dirigimos. Quiero escuchar por su parte hacia Ucrania, hacia los ciudadanos ucranianos, esa opción de Ucrania para y hacia Europa”, indicó el mandatario, que recordó que este país está “luchando por la libertad que tienen” los europeos.

El presidente apuntó su alegría al ver “unidos a todos los países de la UE” ante la perspectiva europea de Ucrania en un futuro, aunque lamentó que el precio a pagar por este consenso han sido “miles de personas muertas, dos revoluciones, una guerra y cinco días de invasión a escala total de Rusia”.

“Estamos dando nuestra vida por unos valores, la libertad que ustedes tienen. Estamos poniendo en la encrucijada a nuestros mejores ciudadanos, los más fuertes, los más valiosos. Los ucranianos tienen que sentirse orgullosos. Hoy, no solamente ustedes han hablado de ese orgullo, sino que lo han visto”, dijo Zelenski.

El presidente ucraniano cargó también contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por seguir hablando de una operación militar contra infraestructuras militares “cuando están muriendo niños”, al tiempo que lamentó la muerte de 16 menores de edad ayer y de docenas de personas en los ataques con misiles de crucero de esta mañana en la ciudad de Járkov, en el este del país.

(Con información de EFE y Europa Press)

