Las inundaciones en Gales amenazan una planta que produce vacunas de Oxford y AstraZeneca: intensos esfuerzos para salvarlas

Los servicios de emergencia de Gales trabajaron intensamente durante la noche del miércoles para evitar que las aguas de las inundaciones dañaran un sector industrial donde se lleva a cabo una parte clave de la fabricación de la vacuna de Oxford/AstraZeneca.

El temporal afectó la zona donde están las instalaciones de la empresa Wockhardt UK, que tiene el contrato del gobierno del Reino Unido para “rellenar” las vacunas contra el COVID-19.

El polígono industrial de Wrexham alberga los laboratorios, líneas de producción y almacenes claves para la producción de la fórmula que ya se distribuye en decenas de países.

Mark Pritchard, jefe del consejo municipal del condado de Wrexham, relató el trabajo de los equipos de emergencia para para garantizar que no se perdiera ninguna vacuna. “Tuvimos un incidente en el polígono industrial de Wrexham, la vacuna Oxford se produce allí y el almacén donde se guarda, obviamente no puedo decir dónde está, pero tuvimos que trabajar en colaboración para asegurarnos de que no se perdieran las vacunas en las inundaciones. Llevo toda la noche en vela... es un momento muy difícil para nosotros”, declaró a la cadena BBC Radio Wales.

Las instalaciones de la empresa fueron visitadas en noviembre por el premier británico, Boris Johnson, quien supervisó la producción de las primeras tandas de la vacuna a gran escala, semanas antes de su aprobación por parte de las autoridades sanitarias.

Según indicó la empresa, había experimentado “una leve inundación, que dio lugar a un exceso de agua que rodeó parte de los edificios en todo el sitio”. Añadió: “Se tomaron todas las precauciones necesarias, por lo que no se interrumpió la fabricación ni la entrada de agua en los edificios. La planta ya está asegurada y libre de cualquier otro daño por inundación y funciona con normalidad”.

Las inundaciones afectaron principalmente las zonas de East Didsbury, West Didsbury y Northenden del Gran Manchester. Según reportó The Guardian, unas 2.000 propiedades sufrieron daños. Nick Bailey, jefe adjunto de la policía del Gran Mánchester, dijo que la región había “evitado lo peor”, pero mantuvo que pedir a la gente que evacuara era la medida correcta, añadió The Guardian.

Tragedia en India

No se trató del único incidente para la fórmula de Oxford/AstraZeneca. Un incendio se registró el jueves en el Serum Institute of India, el mayor fabricante de vacunas del mundo, aunque el siniestro no afectó la zona donde se producen millones de dosis contra el COVID-19.

“La instalación de producción de vacunas no se vio afectado y esto no afectará a la producción”, declaró a la AFP una fuente del Serum Institute of India, precisando que “el fuego se produjo en la nueva fábrica en construcción”.

