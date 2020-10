Recep Tayyip Erdogan llamó a un boicot contra productos franceses por las medidas contra agrupaciones islamistas en Francia

Recep Erdogan, presidente de Turquía, durante un discurso este lunes en Ankara (Oficina de prensa presidencial via REUTERS)

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, llamó este lunes a sus conciudadanos a boicotear los productos franceses, en respuesta a las medidas tomadas en Francia contra agrupaciones islamistas tras el asesinato de un profesor francés a manos de un yihadista checheno.

“Así como en Francia algunos dicen ‘no compren las marcas turcas’, me dirijo desde aquí a mi nación: ‘Sobre todo no presten atención a las marcas francesas, no las compren’”, dijo Erdogan en un discurso en Ankara.

En su alocución, Erdogan criticó duramente la difusión de caricaturas de Mahoma en Francia, en respuesta al asesinato del profesor Samuel Paty que había mostrado esos dibujos en una clase sobre libertad de expresión. Sin embargo, el presidente turco no condenó el acto terrorista.

Erdogan incluso comparó la situación de los musulmanes en Europa con la de “los judíos hace 80 años” antes del Holocausto perpetrado por los nazis, que exterminó a la mayoría de la población judía del continente.

Macron y Erdogan durante una cumbre de OTAN en diciembre de 2019 (REUTERS/Christian Hartmann/archivo)

Las declaraciones de Erdogan llegan en medio de una disputa con su homólogo Emmanuel Macron por sus declaraciones en defensa de la publicación de caricaturas de Mahoma. La semana pasada, en un homenaje nacional a Samuel Paty, el profesor decapitado en un ataque islamista por mostrar las caricaturas del profeta en clase, el mandatario francés prometió que Francia no renunciaría a las caricaturas ni a la libertad de expresión.

“La creciente islamofobia en Occidente se ha convertido ahora en un ataque a gran escala contra nuestro Libro, nuestro profeta y todo lo que tenemos de sagrado”, dijo Erdogan en su discurso y reiteró su afirmación de días pasados de que Macron necesitaría “un control de sus capacidades mentales”.

Además, calificó de “psicosis” las medidas contra el islamismo tomadas en Francia tras el asesinato de Paty.

“Chantaje”

El boicot contra productos franceses ya se desató en otros países de mayoría musulmana. Desde el sábado por la noche, productos franceses comenzaron a ser retirados de las estanterías de los supermercados en Doha, Catar.

En Jordania varios videos en redes sociales mostraban productos franceses retirados de estantes de supermercados o sustituidos por productos de otros países.

Los videos estaban acompañados por etiquetas de tipo #FranceBoycott o #OurProphetisaredline" (Nuestro profeta es una línea roja).

La muerte de Samuel Paty desató multitudinarias manifestaciones contra el extremismo y en defensa de la libertad de expresión en Francia (REUTERS/Charles Platiau)

También se lanzaron llamados a manifestar el lunes en la Franja de Gaza y el martes en Amán. Este fin de semana, se celebraron varios mítines en Túnez y en algunas regiones de Siria.

“No vamos a ceder al chantaje”, reaccionó Geoffroy Roux de Bézieux, presidente de la principal organización patronal de Francia, Medef, que pidió a las empresas francesas que antepongan sus “principios” a los negocios.

Las empresas de alimentos, bienes de lujo y cosméticos podrían verse particularmente afectadas por este boicot en los países del Magreb y del Próximo y Medio Oriente.

Ataques de piratas contra sitios franceses

Varias docenas de sitios web franceses fueron víctimas de piratas informáticos en los últimos días en los que se publicaron mensajes de propaganda islamista.

Mensajes como “Victoria para Mahoma, Victoria para el Islam y Muerte a Francia” y un montaje que muestra a Macron convertido en un cerdo fueron publicados en páginas web de asociaciones de jubilados, empresas o ayuntamientos de pequeñas localidades.

La ministra francesa de Cultura, Roselyne Bachelot, llamó el lunes al “apaciguamiento”. Francia no está luchando “contra los musulmanes franceses”, sino contra “el islamismo y el terrorismo”, aseguró.

Samuel Paty, el profesor decapitado por un yihadista checheno tras una campaña de odio promovida por el padre de una estudiante y un conocido agitador islámico

La víspera, el ministerio de Relaciones Exteriores francés dijo que “los llamamientos al boicot son inútiles y deben cesar inmediatamente, al igual que todos los ataques contra nuestro país, que son utilizados como herramienta por una minoría radical”.

Macron tuiteó poco después: “Apreciamos la libertad, garantizamos la igualdad, vivimos la fraternidad con intensidad. Nada nos hará retroceder, nunca”.

Además de Erdogan, varios líderes políticos del mundo musulmán también han criticado a Macron.

El ministerio de Relaciones Exteriores de Marruecos, por su parte, dijo que el reino condenaba “enérgicamente la publicación de caricaturas ultrajantes para el islam y el profeta”.

Los talibanes, por su parte, condenaron las “declaraciones del presidente francés” en un comunicado, calificándolas de “ignorantes e islamófobas”.

Ninguno de ellos condenó el asesinato de Samuel Paty.

(Con información de AFP y EFE)

