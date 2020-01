Son las aerolíneas quienes deciden si se apegan a las regulaciones del gobierno, que en efecto establecen requisitos mínimos, o si proceden con más cautela. “Las regulaciones gubernamentales son el punto de partida. El gobierno dice: ‘no pueden operar a menos que hagas esto'”, explicó Mary Schiavo, analista de aviación y ex inspectora general del Departamento de Transporte de Estados Unidos. “Y las aerolíneas pueden tomar mayores precauciones o ceñirse a esa advertencia”. “Las aerolíneas siempre han tenido que tomar decisiones respecto las ciudades en las que es seguro o no operar”, dijo Tony Tyler, director ejecutivo de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). “Y no siempre se cuenta con la información precisa, muchas veces no se sabe de un peligro hasta que éste no se revela de alguna manera. Lamentablemente, algunas veces nos enteramos de su existencia tras un ataque”.