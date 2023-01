“¿Alguien quiere preocuparse por los blancos?”; tundieron a diputado de MC por comentario racista

Personas caminando en Francia (REUTERS/Charles Platiau)

El militante de Movimiento Ciudadano (MC) Horacio Fernández Castillo causó gran polémica en redes sociales por lamentar que pronto ya no habrá gente blanca en Europa.

“Una Europa sin europeos”, acusó el emecista refiriéndose al tono de piel.

El legislador dijo que esto será “el resultado de una política planeada e instrumentada durante décadas para evitar los Hijos” y aprovechó para ejemplificar su postura con los equipos del Mundial.

Quiénes son los “nepo babies” de la política mexicana que buscarán consolidarse en las elecciones de 2024 Los hijos de algunos reconocidos personajes de la función pública buscarán continuar con el legado familiar en las gubernaturas y hasta en la Presidencia VER NOTA

Y es que como se ha visto, en los eventos deportivos, teniendo como muestra el más reciente en Qatar, los atletas de ese continente tienen diferentes tonalidades de piel (como podría ser Nico Williams de España); sin embargo, este punto ha sido el último puesto en discusión, siendo lo más importante su rendimiento en la cancha.

Marcus Thuram de France en el FIFA World Cup Qatar 2022; detrás otros jugadores franceses de piel oscura (Catherine Ivill/Getty Images)

“Los Equipos del Mundial fue una muestra de lo que será Europa en pocos años”

Luego de ello lanzó una pregunta que remató su argumento que fue calificado como racista por los internautas, pues se preocupó porque en el futuro podría dejar de haber gente de tez blanca.

“¿Vivirán los blancos en reservas o pasarán a engrosar la lista de animales extintos?”

El escritor Daniel Herrera salió inmediatamente a responderle que estaba “llorando” por algo que “no pasa ni pasará” y lo acusó de ser “un alfeñique, un alfeñique racista”. Por su parte, el analista político Enrique Toussaint dijo: “Un comentario miserablemente racista. Ojalá se disculpe, diputado”.

Una Europa sin europeos es el resultado de una política planeada e instrumentada durante décadas para evitar los Hijos. Los Equipos del

Mundial fue una muestra de lo que será Europa en pocos años.¿Vivirán los blancos en reservas o pasarán a engrosar la lista de animales extintos? — Horacio Fernández Castillo (@Horaciofdzc) January 2, 2023

Los internautas aprovecharon para cuestionarle si entonces las personas de descendencia asiática, africana o latina nacidos allá no pueden ser llamados europeos por no tener piel blanca, asimismo bromearon llamándolo de formas ingeniosas, como: “Horacio Fernández KKKastillo”, haciendo alusión al grupo supremacista blanco del Ku Klux Klan (KKK).

Por qué el título de Yasmín Esquivel sería intocable y cuál es la sanción en la UNAM por plagio El Tribunal Universitario estaría aparentemente atado de manos ante las coincidencias entre la tesis de la ministra y la de Ulises Báez Gutiérrez, publicada un año antes VER NOTA

“Eso no es muy ‘socialdemócrata’ ni muy ‘movimiento de la alegría’ de su parte”, “Alguien quiere pensar en los blancos?” y “Qué raro, un señor ultra conservador y racista del panaranja. Nadie lo veía venir”, fueron algunos de los múltiples mensajes que recibió el legislador.

A pesar de que fue acusado por racista no borró su publicación, por el contario añadió otro mensaje en donde trató de explicar por qué estaba preocupado de que “desparezca la gente blanca de Europa”.

Más de 170 mil personas auxiliadas durante su intento por migrar, reveló el INM El desplazamiento de personas que atraviesan México es un fenómeno que atañe a ciudadanos de numerosas naciones que buscan mejorar sus condiciones reales de vida VER NOTA

En respuesta a Enrique Toussaint que incluso le solicitó que se disculpara, sostuvo que la historia ha demostrado que las culturas y razas han ido desapareciendo con el paso de los años.

En la imagen un trabajador del sector servicios en la Plaza Mayor de Valladolid, España (EFE/R.GARCÍA/Archivo)

Y que en Europa se ha mostrado una tendencia de bajo crecimiento poblacional, por lo que no se estaba refiriendo a una superioridad, discriminación o cualquier otro tema de esa índole.

“1) Las culturas y razas desaparecen? Si, así demuestra la historia. 2) Europa tiende allá? Si, no hay crecimiento poblacional suficiente 3) Estoy hablando de inferioridad o superioridad? No, no creo en la discriminación de nadie por ninguna razón”.

No obstante, lo volvieron a tundir, ahora por referirse a un conjunto de personas que comparten característica como “razas”, lo cual también fue tomado como algo racista de su parte, ya que se ha aclarado que no existen diferencias entre los humanos por “pertenecer al mismo repertorio genético” y que ese término es un “constructo social” que jerarquiza o clasifica a personas.

SEGUIR LEYENDO: