Mauricio Culebro anunció que ya se tiene “avanzado” al nuevo técnico de los Tigres de la UANL

La escuadra de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) dio una de las grandes “bombas” para el Clausura 2023, tras anunciar la destitución del Miguel Herrera como director técnico. Bajo este contexto, el presidente de los Felinos, Mauricio Culebro mandó un mensaje pensando en el futuro técnico que desfilara en el Universitario.

En un encuentro con la prensa retomado por Fox Sports, el dirigente de los Tigres anunció que sería hasta después de la final de la Liga MX Femenil entre Tigres Femenil y el Club América cuando anuncie al estratega que tomará la rienda del equipo.

“Tenemos opciones, estamos trabajando, estamos avanzados, pero ahorita queremos ser respetuosos con la Femenil, entonces terminando la Final Femenil estaremos anunciando algo”, dijo

El dirigente del conjunto UANL recordó que al finalizar su participación en el torneo pasado comenzaron la evaluación del puesto del Piojo: “Como dije al finalizar el torneo, estábamos iniciando un periodo de evaluación, el periodo de evaluación concluyó y ya conocen la decisión. Que sepan que trabajamos institucionalmente. Fue una evaluación y es la noticia”, agregó.

Fue el mismo Culebro el que anunció tras la eliminación del Apertura 2022 que se estaba evaluando el proyecto del Piojo, misma que llevó a la conclusión de terminar el plan del ex estratega Nacional y del Club América que inició en el verano de 2021.

“Lo veo (a Gignac) y sí corre y lucha, pero no es eterno, en algún momento se tendrán que retirar, ir o ceder su lugar a gente joven y el DT que venga o yo tendrá que pensar en eso, de repente no le suena a la gente que mucha gente ya tiene 35, 37, 34 (años) son segunda plantilla más grande del torneo y tenemos que pensar en eso, los cambios del equipo, lo hallamos con la directiva, no planeamos sobre la fecha, hoy con este equipo y la gente que se ha matado han conseguido cosas exitosas, tenemos que hacer con una generación revulsiva lo que hicieron con esta generación”, señaló el directivo en el pasado.

Desde que tomó las riendas de los Tigres, Miguel Ernesto Herrera Aguirre logró 31 victorias, 13 empates y 17 derrotas en 62 partidos, con tres pases a Liguilla en los tres torneos que dirigió, llegando a dos semifinales (Apertura 2021 y Clausura 2022), sin embargo, nunca pudo alzar la tan ansiada presea de la Liga MX.

En el comunicado la institución deportiva anunció que “después de realizar un análisis a profundidad se ha tomado la decisión de finalizar la relación laboral con Miguel Herrera y su equipo de trabajo”, se puede leer al interior de la nota compartida por los Felinos de la UANL.

“Agradecemos a Miguel y a todo su cuerpo técnico por el profesionalismo mostrado a lo largo de los tres torneos de Liga en los que estuvieron al frente de Tigres y les deseamos éxito en sus proyectos futuros”, añadieron.

En el cierre de la minuta la directiva remarcó que “en los días siguientes anunciaremos a nuestro nuevo cuerpo técnico”, motivo por el cual entra una incógnita de sí los Felinos apostaran por un técnico que conozca el interior de la institución o buscaran uno “sangre nueva” para el Clausura 2023 que iniciará los días 6, 7 y 8 de enero del próximo año.

