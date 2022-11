Cuál fue el insólito lugar donde los gemelos que traicionaron al Chapo aprendieron una lección

Pedro Flores y Margarito Flores fueron clave para que cayeran hasta media centena de operadores del Cártel de Sinaloa (Foto: Twitter@chikistrakiz)

Los gemelos Margarito y Pedro Flores fueron un factor clave para que el Cártel de Sinaloa se convirtiera en el principal distribuidor de drogas en Norteamérica.

Su alianza con Joaquín “El Chapo” Guzmán, a través de su hijo Jesús Alfredo Guzmán Salazar, les permitió amasar una fortuna y convertirse en grandes distribuidores de cocaína y heroína en Chicago.

Pero para poder llegar hasta ese escalofón, los mellizos tuvieron que aprender todos los pormenores que implicaba mantener un negocio exitoso.

De acuerdo con lo relatado por los gemelos en el podcast Surviving El Chapo: The Twins Who Brought Down A Drug Lurd, ambos se inspiraron en el modelo de negocio de Mc’Donalds para sacar adelante su red de narcotráfico.

Los dos mencionaron que antes de convertirse en narcotraficantes, cuando tenían 17 años, trabajaron en una sucursal de McDonald’s en Chicago, Illinois, donde se dieron cuenta de la importancia de la constancia en la calidad de los productos.

Los gemelos trabajaron en un McDonald's antes de volverse narcotraficantes (REUTERS/Joshua Roberts/File Photo)

“McDonald’s daba el extra al hacer que la bomba de ketchup y mostaza sirviera la misma cantidad siempre para no alterar el sabor de ninguna hamburguesa. Desde un inicio sabes lo que vas obtener”, relató uno de los mellizos.

Margarito y Pedro dijeron que años después aplicaron ese mismo principio en la venta de cocaína: para obtener el prestigio de la clientela el producto tenía que ser de la misma calidad siempre, prácticamente inalterable, sin cortes.

Otra cosa que aprendieron de la famosa cadena estadounidense de comida rápida fue cómo lidiar con las pérdidas en los negocios y la importancia de pensar antes de tomar decisiones precipitadas.

Para ejemplificarlo hablaron de la vez que un ex compañero tiró por accidente un bloque de queso y estuvo a punto de servirlo en las hamburguesas para los clientes.

Los gemelos, según sus propias palabras, se dieron cuenta de que servir alimentos sucios a los clientes suponía un riesgo mayor que simplemente tirar el bloque de queso completo.

“Tu hermano te salvó”

Los mellizos Pedro y Margarito Flores fueron testigos en el juicio en contra de Joaquín "El Chapo" Guzmán (foto: Especial)

“Hay miles de bloques de queso en el refrigerador. Créeme, a McDonald’s no le va preocupar. Se van a preocupar más por que les des a alguien queso con un cabello”, explicaron en el podcast.

Los dos comentaron que ese mismo ejemplo aplicaron más tarde en el mundo del narco, cuando Margarito fue secuestrado por un intermediario del Cärtel de Sinaloa identificado como “Lupe Ledesma” debido a que los hermanos Flores habían perdido una carca de cocaína.

“Lupe Ledesma”, quien pensó que los mellizos le habían robado, convocó a Pedro a una reunión y cuando éste llegó fue detenido por unos 20 policías federales mexicanos que lo mantuvieron encerrado en una celda por dos semanas.

Ahí perdió 30 kilos y lo llevaron esposado y con los ojos vendados a un área remota donde escuchó después de una golpiza que alguien le dijo: “Tienes suerte, tu hermano te salvó”. El otro hermano había decidido pagarle a Lesama con cocaína y absorber él mismo el costo de la pérdida.

Por eso a Pedro le dieron las llaves de sus esposas y lo dejaron en medio de la nada únicamente con un teléfono para que pudiera comunicarse con su hermano para que fuera por él.

"El Chapo" Guzmán trabajó con los mellizos (REUTERS)

“El Chapo”, tras enterarse del secuestro de uno de sus narcotraficantes, les ofreció a Los Flores que ellos mismos se vengaran de Ledesma, pero estos se negaron y no buscaron vengarse de los responsables.

Según relataía el mismo Pedro Flores, hombres del “Chapo” terminaron asfixiando a “Lupe Ledesma” con una bolsa de plástico.

La tercera lección que aprendieron los gemelos fue estar bien abastecidos en los días clave, es decir, en los días 1 y 15 de cada mes, cuando la gente cobra las quincenas de sus trabajos.

En los años ochenta, su padre, Margarito Flores, un migrante mexicano, era un conocido narcomenudista en Chicago, Estados Unidos. Él puso los cimientos de lo que sería un próspero negocio para sus hijos.

Los hermanos Flores recordaron haber tenido unos 7 años cuando acompañaban a su padre en viajes a México para regresar cargados de marihuana. Ahíno sólo aprendieron a compactar el producto, sino cómo cruzar la frontera y qué rutas debían tomar para eludir a la justicia.

