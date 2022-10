“Ni así te voltearán a ver”: Javier Lozano criticó a Marcelo Ebrard por lanzarse contra Zedillo y Calderón

El panista se lanzó contra el secretario de Relaciones Exteriores (Fotos: CUARTOSCURO)

El panista y uno de los principales críticos hacia la autodenominada Cuarta Transformación (4T), Javier Lozano Alarcón, se lanzó contra el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, esto, tras sus declaraciones hacia los exmandatarios, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón Hinojosa.

A través de su cuenta de Twitter, el panista redactó este sábado 29 de octubre: “Ay, carnal @m_ebrard. Ni así te voltearán a ver. Ya quisieras 10 gramos de la capacidad, inteligencia, preparación, honestidad y congruencia de los presidentes Zedillo y Calderón. Por cierto ¿con qué ojos de pescado viviste durante todo tu autoexilio en París? #ReyDelCash”.

Y es que el secretario de Relaciones Exteriores estrenó la primera edición de su segmento DiChelo en su canal de YouTube. Durante el primer programa arremetió contra los ex presidentes Felipe Calderón y Ernesto Zedillo ante los comentarios que éstos hicieron sobre la democracia.

Ebrard afirmó estar seguro de que Calderón formó parte de un fraude en 2006, con el que arrebataron la presidencia a Andrés Manuel López Obrador.

“No me queda la menor duda que hicieron una operación para arrebatarle a Andrés Manuel la victoria electoral, de eso no me cabe duda, honestamente no es una postura política, yo lo viví, vi la operación que hicieron y está suficientemente documentada”, aseveró.

Asimismo, aseguró que el representante de Partido Acción Nacional (PAN) no tiene la autoridad para criticar a la administración actual y además la que tiene está equivocada.

“Entonces que él hable de que la democracia está en riesgo cuando él sabe que estuvo en una operación para alterar el resultado de la elección me parece que lo deja sin absolutamente ninguna autoridad moral. Él no puede hablar ni decir que va a defender la democracia porque fue el principal actor para tratar de destruirla”, afirmó.

Marcelo Ebrard se lanzó contra los exmandatarios (Foto: Archivo)

Por otro lado, el canciller culpó a Zedillo de la gran crisis económica de 1995 y de fallar en el intento por resolver la situación al poner en funcionamiento el Fondo Bancario de Protección del Ahorro (Fobaproa), creado durante la administración de Carlos Salinas de Gortari.

“Zedillo fue una catástrofe, es increíble que se atreva a hablar como lo está haciendo. Fue una catástrofe nacional nada más acordémonos 95, 96, todas las personas que perdieron sus casas, todo el sufrimiento con la gran crisis que el señor tuvo a bien organizar en cuanto entró a su gobierno”.

De igual manera rechazó que haya intentado resolver las cosas con una estrategia que tuvo el mayor costo para los contribuyentes. “Hoy en día seguimos pagando pagarés del Fobaproa y no hemos recibido nada a cambio”, agregó.

Ebrard estrenó sección para dialogar con la ciudadanía Crédito: Facebook/Marcelo Ebrard

Por otro lado, Javier Lozano se lanzó contra el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador por una foto junto a Manuel Espino, ex comisionado del Servicio de Protección Federal (SPF) y también simpatizante de la 4T.

A través de su cuenta de Twitter, el panista redactó este sábado 29 de octubre: “Con ustedes, la verdadera mafia del poder. #MorenaNarcoPartido #MorenaCuevaDeDelincuente”, donde además añadió la fotografía del presidente López Obrador junto al simpatizante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Cabe destacar que Manuel Espino reapareció tras el revuelo que causó al confesar que propuso al gobierno morenista dialogar con el crimen organizado para pacificar al país. Sin embargo, aclaró que, contrario a lo que ha dicho la oposición, su propuesta no se llevó a cabo. Fue en ese sentido que acusó de mentir y calumniar a los opositores que hablaron negativamente sobre él.

