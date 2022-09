Diputados del PAN exhortaron al PRI a no romper la alianza: “Primero está México”

Jorge Romero mandó mensaje a la bancada priista (Foto: Twitter/@JorgeRoHe)

El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Jorge Romero Herrera, mandó un mensaje a la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para que no permitan que se rompa la alianza Va por México.

El legislador exhortó a todos los grupos que conforman la oposición del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a mantenerse unidos con el fin de cumplir el mandato que ordenó la ciudadanía cuando le quitó la mayoría de la Cámara Baja al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en las elecciones de 2021.

Asimismo, sentenció que todos los representantes de la oposición tienen el deber de proteger la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), por lo que recordó a la bancada priista que su interés principal debe de ser primero México.

“Exhorto a la oposición a mantenernos unidos y cumplir el mandato que nos dio la gente, mismo que empieza con la defensa de la Constitución. Primero está México”, expresó este martes 13 de septiembre.

El panista mandó mensaje a la oposición (Foto: Twitter/@JorgeRoHe)

Sin embargo, ahí no concluyó su discurso, pues el exjefe delegacional de la Benito Juárez (2012-2015) señaló que sería “delicadísimo” que se rompa la alianza Va por México, debido a que se ha posicionado como un grupo fuerte y de poder contra el gobierno federal, por lo que instó a que no se llegue a tales circunstancias.

“Así como lo fue la reforma constitucional eléctrica, va a ser un voto de convicción, muy, muy convencido. Se sabe, en todos lados, no solamente en el PAN, lo delicadísimo que sería que se rompería la alianza, sería delicadísimo, si o no”

Por otro lado, confió que, aunque la iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre ya fue aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados, no pase en el Senado de la República debido a que la bancada del PRI en la Cámara Alta se negó a votarla si es que llegue a tales instancias.

“Tenemos la aspiración de que las cosas no se rompan, es mucho lo que está en juego, aún así no se perdería la esperanza de que en el Senado no alcanzará las dos terceras partes, ahí es una esperanza basada en los números, igual de fríos que acá...ahí no les pasaría y se estrellaría”, finalizó.

En la Cámara de Diputados se discutirá la permanencia del ejército en las calles (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro.com)

En tanto, la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de la diputada priista Yolanda de la Torre, para que el ejército siga haciendo labores de seguridad pública hasta 2028; acción que fue debatida al interior de la oposición.

Con 28 votos a favor de los legisladores de Morena, Partido del Trabajo, del Verde Ecologista y del PRI; y 11 en contra de los diputados del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, los integrantes de la Comisión avalaron el dictamen este martes 13 de septiembre.

Sin embargo, durante la discusión en lo particular se votará la propuesta de otra legisladora priista, Cristina Ruiz, para que el plazo en el que el ejército siga en las calles se prolongue hasta 2029, es decir, que su labor sea por 10 años más.

En la discusión en lo general, los diputados del Acción Nacional, de la Revolución Democrática y de Movimiento Ciudadano se manifestaron contra la reforma al artículo quinto transitorio del decreto que dio origen a la Guardia Nacional, esto al considerar que se trata de la militarización del país.

