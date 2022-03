Mario Delgado pidió a la ciudadanía promover la Revocación de Mandato: “El pueblo manda”

(Foto: Twitter/mario_delgado)

El dirigente de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, nuevamente arremetió en contra de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) luego de que el pasado 13 de marzo Lorenzo Cordova Vianello diera a conocer que se han presentado más de 80 denuncias contra actores políticos por su presunta promoción del proceso de Revocación de Mandato pese a la veda electoral.

Ante esto, Delgado Carrillo invitó a los ciudadanos a promover la consulta y aseguró que a algunos consejeros de la autoridad electoral “no les gusta vivir en democracia”. Mediante un video, el líder partidista sostuvo que el INE se ha dedicado a atacar y boicotear a la organización ciudadana que promueve la consulta ciudadana a la que se someterá el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“En el fondo no quieren que la gente se entere, no les gusta vivir en democracia. No creen que el pueblo es capaz de organizarse, pero vamos a demostrarle a estos facciosos y a los conservadores que en el México de la Cuarta Transformación el pueblo manda”, expresó el morenista de 49 años.

Mario Delgado invitó a la ciudadanía a promover la Revocación de Mandato y no dejarse intimidar por consejeros del INE (Foto: Twitter/ @mario_delgado)

Asimismo, recordó que los mismos consejeros del INE dudaron que se pudieran reunir los 2.8 millones de firmas que solicitó la ley para llevar a cabo el ejercicio democrático en el que se decidirá si el tabasqueño seguirá al frente del Ejecutivo federal. “Sin embargo, la gente se organizó y juntaron más de 12 millones de firmas”, sentenció el morenista.

Otro aspecto que denunció Delgado Carrillo fueron las “contradicciones” que dichos consejeros tienen en su actuar, ya que mientras califican a la organización de la ciudadanía como violaciones a la ley y a la veda electoral, ellos mismos violan la Constitución al perseguir a quienes han expresado su apoyo al gobierno de la llamada “Cuarta Transformación”.

De este modo, invitó a las y los ciudadanos a seguir ejerciendo su derecho a participar en la consulta de Revocación de Mandato sin dejarse “intimidar” por los consejeros del INE. “Ahora también les resulta sospechoso este activismo de la gente en favor de éste ejercicio democrático, pero no te dejes intimidar (...) puedes poner una calcomanía en tu coche, una lona en tu casa, en tu trabajo; hacer difusión en redes sociales, pintar una barda o hasta poner un espectacular”, finalizó el líder partidista.

Y es que el pasado 11 de marzo la Comisión de Quejas y Denuncias del INE declaró procedentes las medidas cautelares solicitadas, a través de 26 quejas en contra de Morena, la asociación civil Que siga la Democracia y quien “resulte responsable”, por la colocación de propaganda en espectaculares, lonas, bardas y adheridas en postes, en 19 entidades de la República Mexicana.

Recientemente, el INE declaró procedentes las medidas cautelares solicitadas, a través de 26 quejas en contra de Morena por la colocación de propaganda para difundir la Revocación de Mandato (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Esto luego de que diversos ciudadanos y las fracciones opositoras del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) señalaran que el contendido de la propaganda podría influir indebidamente a López Obrador durante la consulta ciudadana.

Ante esto, el INE señaló que si bien la ciudadanía se encuentra en plena libertad para externar su posición en torno al proceso de Revocación de Mandato y dar a conocer públicamente sus diferentes posturas, ello debe estar libre de injerencias, financiamiento público y de intervenciones partidistas o gubernamentales.

Sin embargo, el tribunal colegiado llegó a la conclusión que la propaganda denunciada no podría considerarse como genuinamente ciudadana, sino que es posible que se trate de una posible simulación en forma de estrategia a nivel nacional ajena al derecho de la ciudadanía para participar en este ejercicio.

